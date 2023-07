Borken (Schwalm-Eder-Kreis): Tödlicher Unfall auf der Autobahn A49 – 17-jähriger tödlich verletzt

Gegen 22:50 Uhr kam es auf der Autobahn A49 in Fahrtrichtung Marburg kurz vor der Anschlussstelle Borken aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad, wobei der Fahrer des Leichtkraftrades und sein Sozius zu Fall kamen. Dabei wurde ein 17-jähriger tödlich und ein weiterer 17-jähriger schwer verletzt. Wer von beiden das Leichtkraftrad gefahren hat, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Der 36-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden zur Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle drei Beteiligten stammen aus dem Schwalm-Eder-Kreis.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Zur Klärung der Unfallursache wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Kassel ein Gutachter hinzugezogen.

Weiter waren Rettungskräfte, ein Notarzt und die Feuerwehr vor Ort eingesetzt.

Die Autobahn A 49 war in Fahrtrichtung Marburg während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für 3 Stunden gesperrt.

Singliser See – Münzautomaten der Toilettenanlage aufgebrochen

Tatzeit: Dienstag, 18.07.2023, 15:50 Uhr bis Mittwoch, 19.07.2023, 13:50 Uhr

Durch unbekannte Täter wurden im Tatzeitraum zwei Münzautomaten der Toilettenanlage am Singliser See auf Höhe der Marinekameradschaft in Borken aufgehebelt und das darin befindliche Münzgeld entwendet. Bei dem Münzgeld handelte es sich ausschließlich um 50 Cent-Münzen. Der Gesamtwert des entwendeten Münzgeldes kann derzeit nicht beziffert werden.

An den Münzautomaten entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20,- EUR.

Die Polizeistation Homberg ermittelt.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.