Nächtliche Verkehrskontrollen: Drei Rauschfahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss beendet

Kassel und Vellmar: Bei Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit, die Beamte der Polizeireviere Ost und Nord in der vergangenen Nacht im Kasseler Stadtgebiet und in Vellmar durchführten, konnten gleich drei Rauschfahrten unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen beendet werden, ohne dass jemand zu Schaden kam. Die drei Fahrer müssen sich nun wegen „Trunkenheit im Verkehr“ verantworten.

Zunächst hatten Polizisten des Reviers Nord bei mobilen Kontrollen gegen 22:00 Uhr einen VW in der Nordstraße in Vellmar angehalten. Schnell stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 34-jährigen Fahrer fest. Da ein anschließender Atemalkoholtest 1,3 Promille ergab, musste der Mann aus Immenhausen die Polizisten zur Blutentnahme auf die Dienstelle begleiten. Den Führerschein des 34-Jährigen stellten sie sicher. Insgesamt kontrollierten die Beamten im Stadtgebiet Kassel in der Nacht 17 Fahrzeuge, wobei fünf Verkehrsordnungswidrigkeiten wie Nichtanlegen des Sicherheitsgurts bei Fahrern oder Insassen festgestellt wurden. Zwei Fahrzeuge wiesen Mängel auf, weshalb den Autofahrern Mängelkarten ausgehändigt wurden.

Weitere Verkehrskontrollen fanden in der Zeit zwischen 1:45 Uhr und 3:00 Uhr auf der Dresdener Straße in der Kasseler Unterneustadt statt, wo Beamte des Polizeireviers Ost eine Kontrollstelle eingerichtet hatten und ein besonderes Augenmerk auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr legten. Gegen 2:25 Uhr winkten sie einen Toyota in die Kontrollstelle. Bei der Überprüfung des 42-jährigen Fahrers aus Kassel bemerkten die Polizisten, dass er offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein bei ihm durchgeführter Drogentest schlug positiv auf THC im Urin an, weshalb ein Arzt bei dem Mann eine Blutprobe entnahm. Darüber hinaus fanden die Beamten bei dem 42-Jährigen einen Joint sowie eine kleine Menge Marihuana und stellten beides sicher. Nur wenige Minuten später stoppten die Polizeibeamten eine 43-jährige Autofahrerin aus Kassel, bei der ein Atemalkoholtest 1,4 Promille anzeigte. Auch sie musste die Polizisten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Der Führerschein der 43-Jährigen wurde beschlagnahmt.