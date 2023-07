Auffahrunfall

Fulda. Am Donnerstag (20.07.), gegen 12.20 Uhr, befuhr eine 76-Jährige Fahrerin eines Suzuki die Frankfurter Straße in Richtung Bronnzell. Ihr folgte ein Lkw mit einem 38-jährige Fahrer. An der Kreuzung Weserstraße musste das Auto nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Der Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurden die 76-Jährige und zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt. Sie mussten vor Ort medizinisch behandelt werden. Es entstand rund 3.500 Euro Sachschaden.

Verkehrsunfall

Fulda. In der Michael-Henkel-Straße kam es am Donnerstagmorgen (20.07.), gegen 8.10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Ein 69-jähriger Mann befuhr mit seinem Leichtkraftrad, genauso wie ein 62-jähriger Pkw-Fahrer, die Straße in Richtung Künzeller Straße. Im Bereich der Kreuzung „Am Kleegarten“ – Michael-Henkel-Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem vorausfahrenden Pkw und dem Zweirad. Hierbei wurde der 69-jährige Kradfahrer leicht verletzt. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand insgesamt rund 2.000 Euro Sachschaden.

Unfall mit Radfahrerin

Fulda. Eine 29-jährige Radfahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Mittwoch (19.07.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 15.15 Uhr die Von-Schildeck-Straße in absteigende Richtung und benutzte hierzu nach aktuellem Kenntnisstand den Fahrradstreifen. In Höhe eines Kinos stieß sie dabei aus noch unklarer Ursache mit dem Audi eines 41-jährigen Fahrers zusammen, welcher die von-Schildeck-Straße in gleicher Richtung befuhr und nach rechts in die Löherstraße abbiegen wollte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Mittwoch (19.07.) versuchten Unbekannte in ein Geschäft in der Weinstraße einzubrechen. Als dies nicht gelang, flüchteten die Unbekannten unerkannt. Sie hinterließen etwa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge gestohlen

Kirchheim. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (19.07.) ein Vorhängeschloss zum Bauhof in der Straße „Am Bahndamm“ auf. Anschließend entwendeten die Täter eine Fadensense, zwei Laubbläser, eine Heckenschere, eine Motorsäge sowie einen Makita-Akkubohrschrauber und eine Makita-Akkuflex. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de