Bergstrasse

Viernheim: Transportfahrer als wichtiger Zeuge zu einem Diebstahl aus Mercedes gesucht (FOTO)

Viernheim (ots) – Am Dienstag (18.7.) kam es im Bereich der Ludwigstraße zum

Diebstahl mehrerer Wertgegenstände aus einem weißen Mercedes, der im Zeitraum

zwischen 14.45 bis 14.50 Uhr in der Ludwigstraße abgestellt war. Ersten

Erkenntnissen zufolge soll ein Fahrzeugführer eines weißen Transportwagens den

Täter dabei beobachtet haben, wie er eine Handtasche mitsamt Inhalt aus dem

Fahrzeug entwendete. In der Tasche befanden sich unter anderem Kopfhörer,

mehrere Zahlungskarten sowie ein Glätteisen. Im Anschluss setzte er seine Flucht

mit einem Fahrrad fort. Die 23-jährige Besitzerin des Mercedes wurde durch den

Zeugen über den Diebstahl informiert und nahm sofort die Verfolgung des Diebes

auf. Sie konnte ihn jedoch nicht mehr einholen. Der verursachte Schaden wird

derzeit auf etwa Tausend Euro geschätzt. Wie der Täter in das Fahrzeug gelangt

ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Fahrzeugführer des Transportwagens

als wichtigen Zeugen. Er wird gebeten, sich bei den zuständigen Beamtinnen und

Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer

06252/706-0 zu melden. Weitere sachdienliche Hinweise werden ebenfalls unter der

genannten Rufnummer erbeten.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei zu folgenden Verhaltenshinweisen:

Wertsachen (Zahlungskarten, Geldbeutel, Mobiltelefone, Notebooks, Navigationsgeräte) oder auf das Auto selbst abgesehen -> Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück und ziehen Sie beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel ab und versperren Sie alle Fenster und Türen Auch Ausweise, Fahrzeugpapiere sowie Ersatzschlüssel sollten

niemals im Pkw aufbewahrt werden

niemals im Pkw aufbewahrt werden Stellen Sie ihr Fahrzeug zum Schutz vor Diebstählen auf gut

beleuchtete und belebte Parkplätze ab

beleuchtete und belebte Parkplätze ab Schließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit immer ab!

Mörlenbach: Versuchter Einbruch in Sportgeschäft / Wer kann Hinweise geben?

Mörlenbach (ots) – Unbekannte versuchten im Zeitraum zwischen Dienstagabend

(18.7.) und Mittwochvormittag (19.7.) in ein Sportgeschäft in der Fürther Straße

einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum auf die

Zeit zwischen 19 Uhr und 10 Uhr eingrenzen. Hierbei sollen die Kriminellen

gewaltsam versucht haben, über eine Seitentür in den Verkaufsraum zu gelangen.

Dies misslang glücklicherweise. Die Täter konnten im Anschluss unerkannt die

Flucht antreten.

Die Kripo (K 21/22) in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich

unter der Rufnummer 06252/706-0 bei den Beamtinnen und Beamten zu melden.

Zwingenberg: Kriminelle brechen in Autohaus ein / Zeugen gesucht

Zwingenberg (ots) – Kriminelle haben es in der Nacht zum Donnerstag (20.7.), im

Zeitraum zwischen 1 und 3 Uhr auf ein Autohaus im Gießener Weg abgesehen. Ersten

Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt in das

Firmengebäude sowie die angrenzende Werkstatt. Im Anschluss konnten sie

unerkannt flüchten. Angaben zu möglichem Stehlgut können derzeit noch nicht

gemacht werden. Nach ersten Schätzungen entstand durch die Beschädigungen am

Gebäude ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittler wenden sich nun mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wer hat

zur angegebenen Tatzeit sowie rund um den Tatort verdächtige Personen oder

Fahrzeuge gesehen? Unter der Rufnummer 06252/706-0 ist das Kommissariat 21/22 in

Heppenheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Darmstadt

Darmstadt: Instrumentendiebstahl aus Tour-Bus

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag (13.7.) zwischen 00.30 und 06.10 Uhr kam es in

der Darmstädter Innenstadt auf der Fläche vor der Centralstation zu einem teuren

Instrumentendiebstahl. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum dort

abgestellten Tour-Bus einer Band und entwendete eine Trompete im Wert von

mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06151 9690 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Polizei bietet kostenlose Fahrradcodierungsaktion im Rahmen des Wochenmarktes an – Anmeldung erforderlich!

Babenhausen (ots) – Im Rahmen des Babenhausener Wochenmarktes bietet die Polizei

interessierten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern am Donnerstag (14.9.) eine

kostenlose Fahrradcodierung an. Die Veranstaltung findet zwischen 9 und 13 Uhr

auf dem Parkplatz vor der Stadthalle statt. Damit Wartezeiten vermieden werden,

ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Eine Terminvergabe ist am Montag (31.7.)

sowie Dienstag (1.8.) von jeweils 9 bis 12 Uhr unter den Rufnummern

06071/9656-211 und 06071/9656-314 möglich.

Für einen reibungslosen Ablauf am Tag der Codierungsaktion bitten wir alle

Teilnehmenden ein gültiges Ausweisdokument, einen Eigentumsnachweis für das

Zweirad sowie allen Besitzern eines E-Bikes den dazugehörigen Akkuschlüssel

mitzubringen. Bei der Codierung wird eine Individualnummer in den Rahmen des

Fahrrades eingeschlagen. Das Codieren von Carbonrädern oder anderen speziellen

Rahmen (zum Beispiel Leichbaurahmen) ist aufgrund von Materialeigenschaften

leider nicht geeignet.

Ziel der Aktion ist es, die Fahrräder durch eine Codierung für Diebe unattraktiv

zu machen. Sollte es nach einem Diebstahl wieder aufgefunden werden, ist eine

schnelle Zuordnung zu der rechtmäßigen Eigentümerin oder dem Eigentümer möglich.

Bickenbach: Geklautes Eis führt zu Festnahme / Zwei Tatverdächtige kommen nicht weit

Bickenbach (ots) – Nach einem Einbruch in einer Kindertagesstätte in der Straße

„Am Hintergraben“ ist es der Polizei am Mittwochabend (19.7.) gelungen, die

Einbrecher im Nahbereich festzunehmen.

Der Sicherheitsdienst des Kindergartens teilte der Polizei mit, dass gegen 22.45

Uhr ein Einbruchalarm am Hintereingang des Gebäudes ausgelöst wurde. Die Täter

hebelten ein Fenster auf und stiegen in die Räume ein. Dort brachen sie

zahlreiche Türen sowie Schränke auf und suchten nach Beute. Anschließend

flüchteten sie, doch sie kamen nicht weit. Im Rahmen der sofort eingeleiteten

Nahbereichsfahndung stellten die Ordnungshüter die beiden Täter noch im Bereich

der Waldstraße. Bei der Durchsuchung der 22 und 25 Jahre alten Täter stellten

die Beamten in einem Rucksack Beweismaterial sicher, unter anderem eine

Brechstange sowie einen Hammer. Eine Packung Eis, welche sich ebenfalls in dem

Rucksack befand, konnte als Diebesgut dem Kindergarten zugeordnet werden.

Beide Tatverdächtigen müssen sich wegen des besonders schweren Fall des

Diebstahls strafrechtlich verantworten. Mit den weiteren Ermittlungen ist die

zuständige Kriminalpolizei (K 42) des 3.Polizeireviers in Darmstadt betraut.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-41310 entgegengenommen.

Roßdorf: Auto aufgebockt und Räder gestohlen / Wer hat das

Roßdorf (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (19.-20.7.) hatten es Diebe auf die

vier Autoreifen eines in der Roßdörfer Straße geparkten weißen Opels abgesehen.

Nach ersten Erkenntnissen bockten die Täter mithilfe von Pflastersteinen das

Auto auf und montierten die Räder ab. Mit ihrer Beute, für deren Abtransport sie

ein Fahrzeug verwendet haben dürften, flüchteten sie. Möglicherweise konnten die

Kriminellen bei ihrem Vorgehen von Zeugten beobachtet werden? Wer in diesem

Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den

Ermittlern des Kommissariats 41 in Ober-Ramstadt, zu melden (Rufnummer

06071/96560).

Münster: Einbruch in Wettbüro / Täter steigen über Fenster ein / Zeugen gesucht

Münster (ots) – Nach dem Einbruch in ein Wettbüro am frühen Donnerstagmorgen

(20.7.) sucht das Kommissariat 41 in Dieburg Zeugen mit sachdienlichen

Hinweisen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die noch unbekannten Täter ein

Fenster des Gebäudes in der Sandstraße auf und verschafften sich auf diesem Weg

Zugang zu den Räumen. Dort suchten sie nach Beute, wurden fündig und entwendeten

Geld. Danach traten sie die Flucht an. Die Tatzeit wird gegen 3.45 Uhr

eingegrenzt. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend

Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird

gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0, mit den Ermittlern in Verbindung

zu setzen.

Darmstadt/Pfungstadt: 42 kontrollierte Fahrzeuge / Fünf Strafanzeigen

Darmstadt/Pfungstadt (ots) – 42 kontrollierte Autos und 52 überprüfte Personen

sind das Ergebnis von Verkehrskontrollen, die Beamten von der Polizeistation

Pfungstadt, mit tatkräftiger Unterstützung von Einsatzkräften der hessischen

Bereitschaftspolizei im Verlauf des Dienstags (18.7.), in der Zeit zwischen 9.30

und 16.30 Uhr, in Darmstadt-Eberstadt auf der B3, Höhe der Kreuzung Eberstädter

Straße und auf der B426 beim Wasserwerk Pfungstadt, durchgeführt haben.

Vier 19, 30, und 37 Jahre alte Autofahrer müssen sich nun jeweils zukünftig

unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Besitzes von Drogen und des

Fahrens unter Einwirkung berauschter Mittel strafrechtlich verantworten. Die

Männer aus Modautal, Darmstadt, Dieburg und Groß-Gerau wurden alle vorläufig

festgenommen und kamen mit zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenerstattungen

und ihre Blutentnahmen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie

wieder entlassen.

Gross-Gerau

Bischofsheim: Räuberischer Diebstahl in Schuhgeschäft/Zeugen gesucht

Nachdem sich am Mittwochvormittag (19.07.) ein räuberischer Diebstahl in einem Schuhgeschäft „Am Schindberg“ zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betraten zwei bislang unbekannte Männer gegen 11.40 Uhr den Laden. Im Anschluss sollen sie sechs Paar Schuhe in einen ebenfalls gestohlenen Rucksack und weitere Taschen gepackt haben und wollten das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Umstand und wollte den Diebstahl durch Festhalten des Rucksacks verhindern. Einem der Unbekannten gelang es aber mit großem Kraftaufwand den Rucksack zu entreißen. Sie flüchteten umgehend mit Ihrer Beute auf Fahrrädern vom Tatort. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Das Alter der Flüchtigen wurde auf 40 bis 50 Jahre geschätzt. Sie sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Einer trug ein orangefarbenes T-Shirt mit buntem Aufdruck, dunkle Jeans und Sonnenbrille. Sein Begleiter trug ein pinkfarbenes T-Shirt und eine graue-schwarze Basecap. Beide Männer sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 erbeten.

Bischofsheim: Betrunken, ohne Führerschein und per Haftbefehl gesucht/Polizei stoppt Lastwagenfahrer

Einen 31 Jahre alten Lastwagenfahrer aus Norddeutschland stoppten Beamte der Polizeistation Bischofsheim am Mittwochabend (19.07.) in der Frankfurter Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 1,6 Promille an. Dass er zudem falsche Personalien angab, durchschauten die Beamten ebenfalls. Grund hierfür dürfte gewesen sein, dass der 31-Jährige keine gültige Fahrelaubnis besitzt und per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Begleichung der in den Haftbefehlen geforderten Geldstrafen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Den Fahrer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Ginsheim-Gustavsburg: Vier Fahrzeuge beschädigt/Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Mittwoch (19.07.) haben bislang unbekannte Kriminelle vier geparkte Fahrzeuge im Bereich der Erzberger Straße beschädigt. Die Wagenbesitzer meldeten sich bei der Polizei und gaben an, dass ihre Autos Beschädigungen aufweisen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde an den Autos der Lack zerkratzt und Außenspiegel abgetreten.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt mehrere tausend Euro. Das Kommissariat 41 der Polizei in Bischofsheim ist mit den Fällen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu erreichen.

Odenwaldkreis

Oberotterbach Campingfahrzeug beschädigt

In der Zeit von 12.-20.07.2023, wurde an einem Camping-Fahrzeug der Marke Ford Transit in der Weißenburger Straße, eine Seitenscheibe eingeworfen. Der Sachschaden wird auf 1500.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.