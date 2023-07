Haftbefehl vollstreckt

Wörth (ots) – Am Nachmittag des 19. Juli 2023 wurde am Bahnhof in Wörth ein Mann

festgestellt und durch die Polizei kontrolliert. Der 40-Jährige zeigte sich äußerst unkooperativ, leistete Widerstand und machte vorerst falsche Angabe zu seinen Personalien. Zuständigkeitshalber übernahm eine Streife der Bundespolizei den Mann vor Ort und verbrachte ihn zur Dienststelle, um seine Personaldaten festzustellen.

Der Mann war bereits vielfach polizeilich in Erscheinung getreten und es bestand, neben 2 Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau wegen des Verstoßes gegen die Führungsaufsicht sowie Diebstahls, ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zur Strafvollstreckung wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

Entsprechend wurde der Mann für die Verbüßung der Freiheitsstrafe von sieben Monaten in die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal eingeliefert.

Kontrolle „Am Hirschgraben“

Lingenfeld (ots) – Bei einer Kontrolle des Durchfahrtverbots in der Straße „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld ergaben sich am 19.07.2023 innerhalb des einstündigen Kontrollzeitraums insgesamt sechs Verstöße. Die Autofahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Berauscht aus dem Verkehr gezogen

Germersheim (ots) – Mit drogentypischen Auffälligkeiten fiel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein 26-jähriger Autofahrer auf. Gegen 01.30 Uhr wurde er durch eine Streife der Polizeiinspektion Germersheim in Germersheim kontrolliert.

Ein Urintest verlief positiv auf Amphetamin, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.