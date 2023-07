Beim Ausweichen kollidiert (Foto)

Bad Bergzabern B427 (ots) – Am Mittwoch 19.07.23 gegen 17:25 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Peugeot 208 die B 427 von Bad Bergzabern in Richtung Birkenhördt. An der Zufahrt zur Augspurger Mühle bog der Peugeot-Fahrer nach links in die Zufahrt der Augspurger Mühle ab. Der Fahrer eines Klein-Lkw Citroen befuhr ebenfalls die B 427 in Richtung Birkenhördt.

Beim Versuch dem vorausfahrenden Linksabbieger auszuweichen kollidierte der Fahrer des Klein-Lkw mit dem entgegenkommenden Pkw Toyota Yaris. Die Beteiligten im Alter von 28, 53 und 60 Jahren wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 16.000 Euro.

Zu viel Wein getrunken

Edesheim (ots) – Gegen 20.30 Uhr wurde Mittwoch 19.07.2023, in der Leonhard-Eckel-Siedlung ein 60 Jahre alter Mann mit seinem Fahrzeug kontrolliert. Seine Alkoholfahne sei wegen „einem viertel Wein“ zustande gekommen. Ein Schnelltest ergab 0,6 Promille. Die Weiterfahrt war für ihn beendet. Seine Begleiterin musste das Fahrzeug nach Hause fahren.

Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung von 530 Euro einbehalten. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

Reifenplatzer führt zu Verkehrsunfall

A65/Insheim (ots) – Glück im Unglück hatten Mittwoch 19.07.2023, 16.30 Uhr, zwei Autofahrer auf der A65 bei der AS Insheim (Fahrtrichtung LU), die einem LKW hinterher fuhren, als dessen hintere Bereifung platzte und die umherfliegenden Reifenteile auf die nachfolgenden Fahrzeuge geschleudert wurden.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Infolge der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Handykontrolle

Edenkoben (ots) – Innerhalb einer Stunde wurden Mittwoch 19.07.2023, 12.45-13.45 Uhr von einer Zivilstreife 4 Autofahrer erwischt, die während der Fahrt mit ihrem Handy telefonierten. Alle 4 erwartet ein Bußgeldbescheid von 100 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei.