Stichverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 19.07.2023 gegen 19:00 Uhr, meldeten Fußgänger eine Person in der Bürgermeister-Kutterer-Straße, die augenscheinlich eine Stichverletzung am Oberschenkel habe. Vor Ort konnte ein 27-Jähriger angetroffen werden. Er gab an, von 2 unbekannten Tätern, mit einem Taschenmesser angestochen worden zu sein. Der 27-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Beschreibung die unbekannten Täter liegt derzeit nicht vor. Die unbekannten Täter konnten nicht mehr angetroffen werden.

Haben Sie zu diesem Zeitpunkt verdächtige Personen in der Bürgermeister-Kutterer-Straße oder Umgebung gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Mofa entwendet

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 18.07.2023 (18:00 Uhr) und dem 19.07.2023 (08:30 Uhr) wurde ein parkendes Mofa in der Adlerstraße durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 750 Euro.

Haben Sie in dem Zeitraum verdächtige Personen in der Alderstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit leicht Verletztem

Ludwigshafen (ots) – Am Morgen des 19.07.2023 (08:00 Uhr) befuhr ein 52-jähriger Autofahrer die Holbeinstraße in Fahrtrichtung Mundenheimer Straße. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Fahrrad die Mundenheimer Straße.

Beim Einfahren in die Holbeinstraße missachtete der Fahrradfahrer die Vorfahrt des 52-jährigen Autofahrers und touchierte mit seinem Fahrrad die linke Vorderseite des Autos. Hierbei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war vor Ort nicht nötig.

Trickdieb erbeutet Bargeld

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmorgen 19.07.2023 gegen 10:10 Uhr, sprach ein bislang Unbekannter eine 85-Jährige in einem Ärztehaus in der Yorkstraße an. Der Mann, welcher als circa 30-40 Jahre, circa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben wurde, bat die Seniorin darum, ihm zu Geld zu wechseln. Als die Ludwigshafenerin ihr Portemonnaie öffnete, entwendete der Unbekannte ihr unbemerkt 170 Euro Bargeld.

Der Mann sei mit einem rosa Poloshirt und hellen Bermudashorts bekleidet gewesen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität des Täters geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der TelefonNr: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg.

Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Brand einer Papiermülltonne

Ludwigshafen (ots) – Am 19.07.2023, gegen 20 Uhr, brannte eine Papiermülltonne in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Vor Ort konnte der Brand bereits durch Anwohner gelöscht werden. Aufgrund der Hitzeentwicklung kam es zu Beschädigungen am angrenzenden Gebäude. Die Schadenshöhe wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die genaue Brandursache ist bisher nicht bekannt. Haben Sie etwas beobachtet oder können Sie Hinweise zur Brandursache geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Polizeikontrollen in der nördlichen Innenstadt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Mittwoch (19.07.2023) auf Donnerstag (20.07.2023) führte die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 ab 21 Uhr Kontrollen in Gastronomiebetrieben sowie Personen- und Fahrzeugkontrollen im öffentlichen Raum in der nördlichen Innenstadt durch. Ziel der Kontrollmaßnahmen war insbesondere die Bekämpfung der Straßenkriminalität, besonders von Aggressionsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung.

Insgesamt wurden 108 Personen und 25 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei erfassten die eingesetzten Polizeikräfte drei Strafanzeigen (zwei Strafanzeigen wegen illegalem Glücksspiel und eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz) sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Neben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren auch Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Technik und Logistik sowie des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Ludwigshafen eingesetzt.

Betrugsmasche: Sie haben gewonnen!

Ludwigshafen (ots) – Ein 63-jähriger Ludwigshafener erstattet am 19.07.2023 eine Anzeige, da er seit ca. zwei Wochen tägliche Anrufe einer angeblichen Buchhaltungsfirma aus München mit unterdrückter Nummer erhält. Nach Aussage der Firma hätte der 63-Jähirge an einem kostenlosen Gewinnspiel teilgenommen, das nach einem Monat 93,50 Euro kosten würde.

Um das Gewinnspiel-Abonnement kündigen zu können, müsste er eine weitere, bislang unbekannte, Summe zahlen. Die Betrüger kannten die Kontoinformationen des 63-Jährigen. Glücklicherweise sind bislang keine Abbuchungen erfolgt.

Ein weiterer mutmaßlicher Teilnehmer eines Gewinnspiels ist ein 58-jähriger Ludwigshafener, der im vergangen Jahr an einem Gewinnspiel für einen Audi A6 teilgenommen und nun 38.000 Euro gewonnen haben soll. In diesem Fall wurde der 58-Jährige am 19.07.2023, gegen 14:20 Uhr, durch eine weibliche Person ebenfalls mit unterdrückter Rufnummer kontaktiert. Die Anruferin verlangte eine Summe von 900 Euro in bar, um Transportkosten abdecken zu können. Sie gab an, sich am Folgetag noch einmal telefonisch zu melden.

Sowohl der 63-Jährige als auch der 58-Jährige haben die Betrugsmasche durchschaut und Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Anzahl der betrügerischen Anrufe steigt stetig an. Zu diesen Anrufen zählen zum Beispiel die Tatvarianten „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“, „Falsche Microsoft Mitarbeiter“ aber auch „Gewinnversprechen“. Die Betrüger rufen an und teilen mit, dass man an einem Gewinnspiel teilgenommen und eine gewisse Summe gewonnen habe. Aber für die Auszahlung bräuchten sie die Bankverbindung. Oder vor der Übergabe des Gewinns müsse eine (Notar-) Gebühr in Höhe einer bestimmten Summe gezahlt werden. Alternativ müsse eine Bezahlung anhand von Pay-Karten erfolgen, z.B. von Google-Play. Man solle die Codes telefonisch übermitteln.

Die Betrugsmaschen sind sehr facettenreich und ändern sich ständig. Unter Verwendung von immer wieder neuen Geschichten, versuchen die Täter an das Vermögen der meist älteren Bürgerinnen und Bürger zu gelangen, indem sie sie überreden, Geld oder Wertgegenstände zu übergeben oder auch Überweisungen vorzunehmen.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den Betrügern in Einzelfällen immer wieder, Geld oder Wertgegenstände von Betrugsopfern zu erlangen.

Sollten Sie einmal einen solchen Anruf bekommen, seien Sie wachsam!

Die Polizei rät zu folgenden Verhaltenshinweisen: