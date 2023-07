Bedrohung und Körperverletzung

Speyer (ots) – Am Mittwoch 19.07.2023 gegen 19:30 Uhr kam es in der Alten Rheinhäuser Straße zu einer Bedrohung und Körperverletzung. Ein 65-jähriger Mann hatte gegen 19 Uhr eine bislang unbekannte Frau mit zwei Hunden vor seinem Gartengrundstück angesprochen. Er forderte sie auf, die Hunde nicht vor diesem urinieren zu lassen.

Kurze Zeit später kam ein Mann mit einem Lastenfahrrad zum Garten und sprach den 65-Jährigen auf das zuvor geführte Gespräch an. Demnach handelte es sich um den Ehemann der Hundehalterin. Im Laufe des Gesprächs wurde der bislang unbekannte Mann verbal aggressiv und bedrohte den Geschädigten.

Als dieser daraufhin den Unbekannten fotografierte, stieß dieser mit dem Vorderteil des Lastenfahrrades gegen das Bein des 65-Jährigen und entfernte sich.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Unfall zwischen Pedelecfahrerin und Linienbus

Speyer (ots) – Am 19.07.2023 gegen 13:34 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Linienbus die Auestraße aus Richtung Wormser Landstraße kommend. Zur gleichen Zeit befuhr ein 11-jähriges Mädchen mit ihrem Pedelec die Kuhweide in Richtung Auestraße. An der Einmündung konnte sie nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Bus.

Das 11-jährige Mädchen stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Erneute Kontrolle am Doppelgymnasium

Speyer (ots) – Aufgrund erneuter Beschwerden der ansässigen Gymnasien überwachten Beamte der Polizei Speyer am Dienstag und Mittwoch den Schulweg/Einbahnstraße im Bereich des Doppelgymnasiums. Die Beamten beobachteten am Dienstag vor Schulbeginn mehrere Fahrzeuge, die den Eindruck erweckten, aus Richtung Freiherr-vom-Steinstraße in die für PKW gesperrte Otto-Mayer-Straße einfahren zu wollen.

Beim Erblicken des Streifenwagens seien die Fahrzeugführer jedoch der ausgeschilderten Verkehrsführung gefolgt. Bei der Kontrolle am Mittwoch in der Zeit von 09:30-13:15 Uhr konnten 4 Fahrzeugführer verwarnt werden, die entgegen der Einbahnstraße fuhren.

Seit der Änderung der Verkehrsführung ist die Einfahrt von der Freiherr-vom-Stein-Straße in die Otto-Mayer-Straße nur noch für Radfahrer erlaubt. Trotzdem fahren immer wieder Autos in die Straße ein und es kommt zu gefährlichen Verkehrssituationen.