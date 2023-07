Geparkten Pkw gerammt

Mutterstadt (ots) – Vermutlich weil sie kurz abgelenkt war kam eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Mutterstadt am Mittwochabend in der Oggersheimer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Anschluss mit einem dort ordnungsgemäß geparkten Pkw.

Durch den Aufprall wurden im Fahrzeug der 19-jährigen beide Airbags ausgelöst. Da die Unfallverursacherin nach dem Unfall über leichte Schmerzen in der Hand klagte und zudem unter Schock stand wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Einbruch in Kirche

Römerberg (ots) – In der Zeit vom 18.07.2023, 19:15 Uhr bis 19.07.2023, 08:20 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine Seitentür der Kirche St. Pankratius auf und drangen so in das Kirchengebäude ein. Im Inneren öffneten die Täter gewaltsam einen in die Wand eingelassenen Opferstock und entwendeten daraus Bargeld in unbekannter Höhe.

Anschließend brachen sie eine weitere Tür zur Sakristei auf. Dort entwendeten die Täter aus einem Tresor eine noch unbekannte Menge Bargeld und sakrale Gegenstände. Die Gesamtschadenshöhe steht nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht fest.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umkreis der Kirche geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.