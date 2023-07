Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 19.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Brand eines Stoppelackers

Grünstadt (ots) – Am Mittwoch, 19.07.2023 kam es kurz vor 18:00 Uhr zum Brand eines Stoppelackers zwischen der Bundesstraße 271 und der Ferdinand-Porsche-Straße in Grünstadt. Wegen des starken Windes breitete sich das Feuer schnell in Richtung Osten aus und aufgrund der starken Rauchentwicklung und damit einhergehenden Sichteinschränkung musste die B271 für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr Grünstadt konnte die etwa 5000qm große Brandfläche nach einer Stunde löschen worauf die Fahrbahn wieder freigegeben wurde. Die Brandursache ist unbekannt.

Grünstadt: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Grünstadt (ots) – Weil eine Ruhestörung gemeldet wurde, suchten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt am 19.07.23 gegen 02:45 Uhr die alla hopp!-Anlage auf. Bei den angetroffenen vier Personen roch es deutlich nach Cannabis, weshalb diese durchsucht wurden. Bei einer 35 Jahre alten Frau konnte eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden werden. Ein 27 Jahre alter Mann hatte eine geringe Menge Marihuana dabei. Die Drogen wurden sichergestellt und gegen beide wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Obrigheim: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Obrigheim (ots) – Gestern Morgen gegen 06:30 Uhr befuhr ein 46 Jahre alter Mann mit seinem Rennrad die Hauptstraße in Obrigheim aus Richtung Ortsteil Mühlheim kommend. Er übersah ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Auto und fuhr diesem auf. Aufgrund der relativ hohen Fahrgeschwindigkeit beim Aufprall brach die Lenkstange des Rennrads von der Gabel ab. Am Pkw entstand eine größere Delle im Heckbereich. Der Gesamtschaden wird auf 2200 Euro geschätzt. Der Radfahrer wurde leichtverletzt durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):