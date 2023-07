Zwei Unfälle zwischen Straßenbahn und Auto

Ludwigshafen (ots) – Am 18.07.2023 kam es zunächst in der Rheingönheimer Straße gegen 13 Uhr zu einem Unfall, als eine 28-jährige Autofahrerin in die Wilhelminenstraße abbiegen wollte und dabei eine Straßenbahn übersah. Bei dem Unfall wurde weder die Autofahrerin noch Insassen der Bahn verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Kurze Zeit später gegen 13:55 Uhr, kam es in der Wittelsbachstraße zu einem Unfall. Eine 39-jährige Autofahrerin hatte am rechten Fahrbahnrand geparkt, wobei ihre linke Fahrzeugseite in den Schienenbereich der Straßenbahn hineinragte.

Da sich nach Angaben des Straßenbahnfahrers mehrere ältere Personen in seiner Bahn befanden, führte er keine Gefahrenbremsung durch, sondern nahm einen Streifschaden in Kauf. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand bei dem Unfall niemand.

Wir bitten Zeugen, insbesondere aber die Insassen der Straßenbahn, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Fahrradfahrende verletzt

Ludwigshafen (ots) – Eine 55-Jährige Radfahrerin wurde am Dienstagmorgen (18.07.2023, 09:45 Uhr) vom Fahrer eines Sattelschleppers erfasst, als dieser vom Kaiserwörthdamm in die Shellstraße abbiegen wollte. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einem Unfall zwischen einem 72-jährigen Radfahrer und einer 56-jährigen Radfahrerin kam es am 18.07.2023, gegen 17:30 Uhr, außerdem in der Eisenbahnstraße.

Beide wurden durch die Kollision leicht verletzt.

Roller gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Der Roller einer 17-Jährigen wurde gestohlen. Dieser stand zwischen dem 17.07.2023, 21 Uhr, und dem 18.07.2023 in der Waltraudenstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

In der Fritz-Tramabauer-Straße wurde am 17.07.2023 zwischen 8 Uhr und 16 Uhr außerdem ein Elektrokleinstfahrzeug gestohlen. Sachdienliche Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

In Cafe eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Zwei Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch 19.07.2023 gegen 02:30 Uhr, in ein Cafe am Ludwigsplatz ein. Bereits am 17.07.2023 war es zu einem Einbruchsversuch in das Cafe gekommen. Es gelang den Tätern, Bargeld aus dem Kassenbereich zu stehlen.

Die Täter trugen Jogginghosen und Kapuzenpullover. Sie haben die Tat oder die beiden Unbekannten beobachtet und können Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruchsversuch

Ludwigshafen (ots) – Bislang unbekannte versuchten in das Gebäude einer Erziehungshilfeeinrichtung einzudringen. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 14.07.2023, 16 Uhr und dem 18.07.2023, 9 Uhr, liegen. Es gelang den Tätern nicht, eine der Türen aufzuhebeln. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Ladendieb gelingt die Flucht

Ludwigshafen (ots) – Ein bislang Unbekannter wollte Dienstag 18.07.2023 gegen 16:30 Uhr mehrere Waren im Wert von knapp 30 Euro in einem Lebensmitteldiscounter in der Giselherstraße stehlen. Am Ausgang wurde er jedoch von einer Mitarbeiterin angesprochen. Als diese die Polizei informieren wollte, flüchtete der Mann ohne die Ware.

Zur Tatzeit trug er ein rot-weiß-blau gestreiftes T-Shirt.

Sie haben den Diebstahlsversuch beobachtet und/oder können Hinweise zu dem unbekannten Mann geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Betrugsversuch scheitert

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmorgen 18.07.2023 erhielt eine 86-jährige Ludwigshafenerin eine verdächtige SMS. Unbekannte schrieben die Frau mit der bekannten Masche „Hallo Mama, kannst Du mir bitte eine Whats-App zurückschreiben“ an. Die Seniorin fiel auf den Betrugsversuch nicht herein. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.