Karlsruhe – Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen zwischen einem Pkw

und einer Straßenbahn in der Karlsruher Waldstadt wurde ein Verkehrsteilnehmer

leicht verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand übersah ein Autofahrer offenbar gegen 09:00 Uhr

beim Abbiegen im Kreuzungsbereich Glogauer / Neisser Straße das Rotlicht einer

Ampelanlage. Auf Höhe eines Bahnübergangs kam es in der Folge zu einem

Zusammenstoß mit einer Straßenbahn. Der 75-jährige Autofahrer erlitt hierbei

glücklicher weise nur leichte Verletzungen, welche in einem Krankenhaus versorgt

wurden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der Schienenverkehr gesperrt. Der

Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Derzeit wird der Sachschaden auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Festnahme am Durlacher Bahnhof durch Bundespolizei

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagabend (19.Juli) nahmen Beamte der Bundespolizei im

Durlacher Bahnhof einen gesuchten Straftäter fest, welcher sich unerlaubt in

Deutschland aufhält.

Gegen 20:40 Uhr wurde der algerische Staatsangehörige von einer Streife der

Bundespolizei routinemäßig kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung

der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass dieser von der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe zum Zwecke der Festnahme gesucht wird. Der Mann

flüchtete während der Kontrolle über die Bahngleise, konnte durch die Streife

aber gestellt und festgenommen werden. Die Geldstrafe konnte nicht bezahlen

werden, weshalb er für 25 Tage ins Gefängnis muss. Der junge Mann besitzt

außerdem keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente für die Bundesrepublik

Deutschland.

Eggenstein-Leopoldshafen – Spendenkasse im Vogelpark aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag eine im Vogelpark

Leopoldshafen aufgestellte Spendenkasse auf. Nach derzeitigem Sachstand betraten

die Täter das Gelände wohl gegen Mitternacht, manipulierten gewaltsam an der mit

einer Säule verbundenen Kasse und entwendeten schließlich eine unbekannte Summe

Bargeld. Ein Mitarbeiter des Vogelparks bemerkte den Diebstahl am

Dienstagvormittag und verständigte die Polizei.

Der Polizeiposten Hardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich

unter der Telefonnummer 0721 967180 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in

Verbindung zu setzen.