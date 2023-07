Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher bekannt, Besitzer/ Besitzerin des beschädigten Autos gesucht

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag suchte gegen 10:30 Uhr ein

85-jähriger Nissan-Fahrer auf dem Globus-Parkplatz nach einem freien Parkplatz.

Als er an der Südseite, unweit des Eingangs zu einem Schuhgeschäft, eine Reihe

erfolglos abgesucht hatte, blieb er beim Abbiegen mit seinem Nissan an einem

geparkten blauen Auto hängen und beschädigte dieses im linken Heckbereich.

Anschließend setzte der 85-Jährige seine Suche fort. Nachdem er fündig geworden

war, kehrte er an die Unfallstelle zurück, musste aber feststellen, dass der

beschädigte PKW schon weggefahren war. An seinem Nissan entstand ein Schaden von

knapp 3000 Euro.

Gegen den 85-Jährigen wird wegen Unfallflucht ermittelt, da er sich von der

Unfallörtlichkeit entfernt hatte und erst noch einkaufen war, bevor er sich bei

der Polizei meldete.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und die Besitzerin

beziehungsweise der Besitzer des beschädigten Autos, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-2860-0, zu melden.

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Streit zwischen Passant und Jugendgruppe eskalierte – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Noch ist nicht zur Gänze klar, was sich

am Dienstag, gegen 19:30 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz in Hockenheim zutrug.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 35-jähriger Mann mit einer fünfköpfigen

Gruppe Jugendlicher in Streit, nachdem die jungen Leute den 35-Jährigen um eine

Zigarette gebeten hatten. Anschließend rief der Mann mehrfach rassistische

Beleidigungen in Richtung der Jugendlichen. Im weiteren Verlauf bewarfen sich

die Streitparteien mit Gegenständen und der alkoholisierte 35-Jährige schlug

einen 15-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und packte einen anderen 15-Jährigen

so heftig am Kragen, dass dessen T-Shirt einriss. Die Polizei trennte die

Parteien voneinander und leitete die Ermittlungen wegen Beleidigung,

Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-2860-0, zu melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zahlreiche Schockanrufe mit selber Masche – Hinweise Ihrer Polizei !

Weinheim (ots) – Am gestrigen Dienstag liefen beim Notruf des Polizeipräsidiums

Mannheim sowie im Bereich des Polizeirevier Weinheim mehrere Anrufe auf, bei dem

Geschädigte mitteilten, Opfer von Schockanrufen geworden zu sein. Bei den

zahlreichen Anrufen gaben sich bislang unbekannte Täterschaften als Polizei aus

und berichteten, dass ein Familienmitglied einen tödlichen Verkehrsunfall

verursacht hätte. Nun müsse deshalb eine Kaution hinterlegt werden. Die

unbekannte Täterschaft forderte zwischen 40.000 und 500.000 Euro. In allen

Anrufen erkannten die Geschädigten die Betrugsmasche schlussendlich – es kam

demnach zu keinen Schäden.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hier einige Tipps der Polizei:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer

der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die

Telefonauskunft geben.

Die Person wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie

einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und wie man sich davor schützen kann

finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Lobbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Diebe entwenden Kabel aus Solarpark

Lobbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft

entwendete im Zeitraum zwischen Samstag und Dienstag mehrere Kabel aus einem

Solarpark an der K4178. Zunächst schnitt die Täterschaft ein Loch in den Zaun um

so auf das Gelände zu gelangen. An knapp 60 Solarmodulen wurden die Kabel

gekappt. Allerdings lagen noch einige zusammengerollt am Boden, als am Dienstag

ein Techniker die Anlage überprüfte. Daher ist die genaue Schadenshöhe noch

nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Kornfeldes

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 52-jährige Zeugin meldete am

Dienstag gegen 20.45 Uhr einen Brand eines Kornfeldes in der Brühler Landstraße.

Bei Eintreffen der Polizei befand sich bereits die Freiwillige Feuerwehr

Schwetzingen mit drei Fahrzeugen und 14 Mann vor Ort. Der Brand konnte rasch

durch die Feuerwehr gelöscht werden. Vor Ort gab die 52-Jährige an, dass sie auf

der gegenüberliegenden Seite des angrenzenden Baches stand, als sie das Feuer

entdeckte. Bei dem Brandherd konnte sie zwei junge Mädchen beobachten und wollte

diese lediglich auf den Brand aufmerksam machen. Eines der bislang unbekannten

Mädchen konnte dabei beobachtet werden, wie sie mit einer Zigarette am Feld zu

Gange war. In welchem Zusammenhang die bislang unbekannten Mädchen mit dem Feuer

stehen und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist aktuell noch Gegenstand

der Ermittlungen. Diese werden durch das Polizeirevier Schwetzingen geführt.

Zeugen, die Hinweise zu der Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten

sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen zu melden, unter: 06205-28600.