Heidelberg, Bergheim: Exhibitionistische Handlung in Schwimmbad – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Die Kriminalpolizei Heidelberg, das Fachdezernat für

Sexualdelikte, bearbeitet derzeit einen Sachverhalt, welcher sich bereits am

12.07.23 in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:00 zugetragen hat. Demnach beging der

nunmehr Tatverdächtige auf einer Liegewiese in einem Schwimmbad in der

Vangerowstraße sexuelle Handlungen. Hierzu manipulierte er zunächst unterhalb

seiner Badehose vor einem weiblichen Badegast, begab sich danach auf einen

anderen Liegeplatz und manipulierte dann mit entblößtem Glied vor einer weiteren

Geschädigten.

Die erste Geschädigte begab sich daraufhin zum Personal des Schwimmbades und

verließ anschließend die Örtlichkeit, bevor es zur Anzeigenerstattung kam. Die

Ermittler des Fachdezernates der Kriminalpolizei Heidelberg suchen nun diese

Geschädigte und auch Zeugen, welche Angaben zu dem Täter und/oder der Tat machen

können. Sie werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon

unter der Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Heidelberg: Rucksackdiebstahl aus Fahrzeug – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Am Dienstag stellte ein 57-Jähriger sein Fahrzeug aufgrund

eines Arbeitseinsatzes unverschlossen in der Ladenburger Straße ab. Im Zeitraum

zwischen 17.00 Uhr und 17.05 Uhr verrichtete er seine Arbeiten unmittelbar

hinter dem Fahrzeug und hatte, aufgrund des hohen Aufbaus, keine Sicht auf die

unverschlossene Fahrerkabine, in der sein Rucksack stand. Eine bislang

unbekannte Täterschaft entwendet den Rucksack aus dem unverschlossenen Fahrzeug.

Der Rucksack enthielt mehrere persönliche Dokumente und Schlüssel. Der

entstandene Diebstahlschaden ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise auf den Tatvorgang oder die Täter haben, werden gebeten

sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden, unter: 06221-45690.