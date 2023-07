Folgemeldung zum Polizeieinsatz an einer Schule in Gießen – 14-Jähriger festgenommen

Gießen: Wir berichteten am Dienstagvormittag (18.07.23) über einen Polizeieinsatz an einer Gießener Schule, nachdem ein Unbekannter dort anrief und mit einer Straftat drohte.

Die intensiven Ermittlungen hinsichtlich des Anrufers führten noch am selben Tag zu einem 14-Jährigen Jugendlichen, welcher nicht zu der betroffenen Schule gehört. Die Ermittler nahmen ihn in den Mittagsstunden in der Gießener Innenstadt fest. Die Beamten stellten sein Mobiltelefon sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erwirkten die Ermittler einen Wohnungsdurchsuchungsbeschluss. In der Wohnung seiner Eltern stellten die Ordnungshüter ein Tablet und verschiedene Dokumente sicher. Angaben zum Motiv machte der Jugendliche nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder in die Obhut seiner Eltern. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Reiskirchen: Bargeld und Schmuck gestohlen

Auf Bargeld und Schmuck hatten es Einbrecher in der Jahnstraße abgesehen. Die Unbekannten brachen zwischen Samstag (15.07.23) und 16.00 Uhr am Dienstag (18.07.23) das Fenster eines Einfamilienhauses auf. Nachdem sie mehrere Räume des Gebäudes durchsuchten, suchten sie mit dem Diebesgut das Weite. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Pohlheim: Einbruch in Werkstatt

Mehrere Felgensätze, Werkzeuge und Reifen ließen Unbekannte nach einem Einbruch in einer Autowerkstatt in der Grüninger Straße in Garbenteich mitgehen. Zwischen 14.00 Uhr am Samstag (15.07.23) und 09.10 Uhr am Montag (17.07.23) verschafften sie sich vermutlich über ein Fenster Zugang ins Gebäude. Zeugen, die dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Nach Geldbörsendiebstahl zugetreten

Die Polizei sucht nach einem Geldbörsendiebstahl in der Johannesstraße nach Zeugen. Am Mittwoch (19.07.23) gegen 00.30 Uhr zog ein Unbekannter von hinten eine Geldbörse aus der Hosentasche eines 43-Jährigen und flüchtete. Der Besitzer rannte dem Dieb hinterher und hielt ihn fest. Dabei trat ihm der Unbekannte so gegen das Bein und auf den Fuß, so dass er ihn wieder los lies. Der Unbekannte rannte anschließend davon. Er soll etwa 28-30 Jahre alt und dünn sein. Er trug weiß-graue Schuhe. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen

Langgöns: Mehrere Verkehrsschilder gestohlen

In den letzten Wochen und Monaten kam es vermehrt zu Diebstählen von Verkehrsschildern in Langgöns und den Langgönser Ortsteilen. Zwischen Ende März und Ende Juni gerieten insgesamt sechs Verkehrsschilder u. a. Sackgasse (VZ357), Durchfahrt verboten (VZ 250), Vorfahrt gewähren (VZ 205) sowie Zusatzschilder wie z. B. „Achtung Schranke 50 m“, „Fahrräder, Land- und Forstwirtschaft frei“ und „von der EU gefördert“ in den Fokus von Dieben. Zuletzt stellte die Gemeinde ein Diebstahl an einem Dienstag Ende Juni (27.06.23) fest. Unbekannte hatten auf einem Flurstück in der Nähe der Landstraße 3130 zwischen Linden und Langgöns das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ und den Hinweis auf einen Rettungspunkt gestohlen. Wer kann Hinweise auf den Verbleib der Schilder geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Brandstifter festgenommen

Die Polizei nahm Samstagabend in Pohlheim-Garbenteich zwei mutmaßliche Brandstifter fest. Die beiden Männer im Alter von 20 Jahren sind dringend verdächtigt, am Samstag (15.07.2023) gegen 21.40 Uhr Heurundballen auf einer Wiese in der Nähe eines Supermarktes in der Straße „Alter Weg“ in Brand gesetzt zu haben. Während ein Zeuge den Brand bemerkte und die Polizei informierte, zog ein Autofahrer die brennenden Heuballen auseinander. Er löschte das Feuer mit Wasser ab. Durch die Hinweise des Zeugen, konnte die Polizei das Duo wenig später und in unmittelbarer Nähe festnehmen. Die im Landkreis Gießen lebenden 20-Jährigen ließen sich zur Tat nicht ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die Männer wieder auf freien Fuß. Wer hat die mutmaßlichen Brandstifter beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gebäudebrand in Buseck-Oppenrod

Buseck: In der Nacht von Dienstag (18.07.23) auf Mittwoch (19.07.23) kam es im Bornweg in Oppenbrod zu einem Scheunenbrand. Gegen Mitternacht informierte ein Zeuge die Rettungsleitstelle über das Feuer im Dachstuhl der nicht bewohnten ausgebauten Scheune. Durch Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert werden. Dennoch wurden Teile eines Wohnhauses und Fahrzeuge in der Scheune sowie auf dem Gelände in Mitleidenschaft gezogen. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die Polizei schätzt die Sachschäden derzeit auf rund 250.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.