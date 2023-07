Lagerhallenbrand vom 08. Juli 2023 am Stedigsrain; Kripo sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Eschwege in der Straße „Stedigsrain“ (rechtsseitige Stichstraße von der B 249 aus Richtung Grebendorfer Hüttchen kommend, in Richtung Kreisel/Niederhoner Straße) suchen die ermittelnden Beamten von der Kriminalpolizei in Eschwege weitere Zeugen und bitten um Hinweise.

Lagerhalle mit Holzfaserdämmplatten steht in Vollbrand

Am Samstag (08. Juli 2023) sind Feuerwehr und Polizei von Zeugen gegen 16.30 Uhr über eine starke Rauchentwicklung im Bereich Stedigsrain informiert worden. Wie sich vor Ort für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei herausstellte, stand dort eine Lagerhalle mit darin abgelagerten Holzfaserdämmplatten mittlerweile in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Eschwege und Bad Sooden-Allendorf haben daraufhin mit rund 70 Einsatzkräften die Brandbekämpfung aufgenommen. Aufgrund der Gebäudebeschaffenheit gestalteten sich die Arbeiten insgesamt schwierig, gegen 19.10 Uhr am Samstagabend wurden die Löscharbeiten dann vorläufig für beendet erklärt. Im Laufe des darauffolgenden Sonntags kam es jedoch immer wieder zu einem erneuten Aufflammen des Feuers an der Brandstelle, so dass die Feuerwehr letztlich bis in den Sonntagabend hinein an der Brandstelle im Einsatz war.

Kripo ermittelt wegen Verdacht der Brandstiftung

Erst an dem Montag (10. Juli 2023) konnte die Örtlichkeit von den Beamten vom Fachkommissariat für Brandermittlungen begutachtet werden. Eindeutige Hinweise auf eine technische Ursache, die zum Brandausbruch geführt hat, haben sich im Rahmen der Ermittlungen bislang nicht ergeben, so dass in dem Fall Brandstiftung als Ursache am wahrscheinlichsten ist. Der durch den Brand entstandene Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 90.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Zeugen haben spielende Kinder beobachtet; weitere Hinweise und Beobachtungen erbeten

Um den Sachverhalt weiter aufhellen zu können, bitten die Beamten der Kripo jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. Es gibt u.a. Beobachtungen von Zeugen, die am Samstagvormittag im unmittelbaren Nahbereich des späteren Brandortes mehrere spielende Kinder gesehen haben wollen. Diese Gruppe konnte bislang aber noch nicht identifiziert und zum Sachverhalt befragt werden. Daher werden Zeugen gebeten, die ähnliche Beobachtungen oder auch andere verdächtige Wahrnehmungen im Laufe des Samstags nahe der Brandstelle gemacht haben, mit der Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 Kontakt aufzunehmen.

Zusammenstoß zwischen Sattelzug und Pkw

In der Ortslage von Bischhausen kam es gestern Mittag zu einem Unfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Gegen 11.50 Uhr befuhr ein 43-Jähriger aus Waltershausen mit einem Sattelzug die Landstraße (B 7) aus Richtung Oetmannshausen kommend in Richtung Waldkappel. Eine 87-jährige Autofahrerin aus Waldkappel fuhr aus einer Einfahrt heraus auf die B 7 und achtete dabei aber offenbar nicht auf den herannahenden Lkw, welcher dann den Pkw der Seniorin erfasste und ein paar Meter mit sich zog. Der Unfallschaden beziffert sich auf insgesamt 12.000 Euro. Zur Unfallstelle musste später außerdem die Feuerwehr ausrücken, um auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen.

10-jähriges Kind von Auto erfasst und leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag hat ein 27-jähriger Autofahrer aus Herleshausen ein Kind erfasst, als er in der Ortslage von Reichensachsen von der Landstraße nach links in die Bahnhofstraße einbog. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr im genannten Einmündungsbereich, wo das Kind fußläufig unterwegs war und laut Unfallbericht offenbar von dem Autofahrer übersehen wurde. Das Kind ist mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Auto des 27-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagmorgen ist bei der Polizei in Eschwege eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet worden, die sich bereits am vergangenen Samstag ereignet hat. Demnach soll zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr in der Bremer Straße in Eschwege nahe eines dortigen Hotelbetriebes ein Pkw samt Anhänger unterwegs gewesen sein und im dortigen Bereich bei einem Gartengrundstück eine Dachrinne und ein Gartenhaus beschädigt haben. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um Weiteres zu kümmern. Zeugen konnten allerdings das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs angeben, so dass hier für die Polizei in Eschwege erste Ermittlungsansätze zur Klärung des Unfallgeschehens vorliegen. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten unter der Nummer 05651/925-0 mit der Polizei in Eschwege Kontakt aufzunehmen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Nachgemeldet wird noch ein Wildunfall vom Montagabend, bei dem ein 58-jähriger Autofahrer aus Sontra gegen 21.00 Uhr mit einem Reh zusammenstieß, als er von Herleshausen in Richtung Frauenborn unterwegs war. Das Tier lief nach der Kollision davon. Am Auto des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend ist die Polizei aus Sontra zu einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Sontra gerufen worden, nachdem Anwohner dort um kurz nach 22.00 Uhr Taschenlampenschein wahrgenommen hatten. Bei Eintreffen der Beamten waren die unbekannten Täter aber schon über alle Berge. Mutmaßlich waren die Täter über die Rückseite des Hauses über einen dortigen Balkon in das Erdgeschoss des Hauses eingedrungen. Ob und inwieweit auch etwas geklaut wurde, bedarf jetzt der weiteren Ermittlungen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen kam es gegen 04.55 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der Landesstraße L 3238 zwischen Walburg und Velmeden. Dabei wurde einem 60-Jährigen aus Northeim, der mit einem Sprinter in Richtung Walburg unterwegs war, der linke Außenspiegel abgefahren. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Der andere Unfallbeteiligte, möglicherweise ebenfalls ein Fahrzeug der Sprinterklasse, fuhr ohne anzuhalten in Richtung Velmeden weiter. Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat wegen des flüchtigen Fahrzeugs Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

In Witzenhausen haben Unbekannte ein Fahrrad der Marke „Ghost“ (Typ: SE1200) geklaut. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montagabend 21.30 Uhr und Dienstagmorgen 07.00 Uhr in der Straße „Am Eschenbornrasen“, wo das Fahrrad an einer Laterne angekettet war. Der Stehlwert wird mit 250 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.