Korbach: Die Polizei-News

Frankenberg – Auto aufgebockt, hochwertige Kompletträder gestohlen

Erneut hatten es unbekannte Täter in Frankenberg auf hochwertige Kompletträder mit Felgen der Marke AMG abgesehen.

Nachdem es in den vergangenen Monaten bereits zu mehreren ähnlichen Fällen gekommen war, entwendeten Unbekannte in der Nacht zum heutigen Mittwoch (19. Juli) vier Kompletträder von einem schwarzen Mercedes, der auf einem Firmenparkplatz in der Straße Am Grün in Frankenberg geparkt war.

Die Täter hatten das Fahrzeug wahrscheinlich mit einem Wagenheber angehoben und anschließend mit Pflastersteinen aufgebockt. Danach konnten sie die vier Räder mit Felgen der Marke AMG im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro abschrauben und entwenden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Landkreis Waldeck-Frankenberg – Vorsicht Betrug: Polizei warnt vor gefälschten Mails im Namen der Bundespolizei

Die Polizei im Landkreis Waldeck-Frankenberg warnt vor einer Betrugsmasche, bei der Mails im Namen der Bundespolizei verschickt werden. In den letzten Wochen sind mehrere Anzeigen von Bürgern eingegangen. Glücklicherweise gab es bislang keine bei der Polizei im Landkreis bekannt gewordenen Fälle, bei denen Menschen auf die Masche hereingefallen sind.

In diesen Mails wird dem Empfänger unterstellt, unterschiedliche schwere Straftaten, oft mit pornographischem Zusammenhang, im Internet begangen zu haben. Die nicht benannten Adressaten werden in der Mail aufgefordert, innerhalb einer Frist Stellung zum Sachverhalt zu nehmen. Verstreicht diese, so werde ein Haftbefehl erlassen oder Anklage erhoben. Außerdem wird für den Fall, dass nicht geantwortet wird, damit gedroht, den Sachverhalt über die Medien zu veröffentlichen und auch Freunde und Bekannte zu informieren.

Die Bundespolizei oder auch das Bundeskriminalamt sind in nicht die Urheber dieser E-Mails!

Die Polizei rät dazu, weder zu antworten, noch auf mögliche Forderungen einzugehen. Es empfiehlt sich, die Mail als Spam zu markieren und zu löschen.

Grundsätzlich sollten Sie nie auf Mails von unbekannten Absendern reagieren.

Öffnen Sie keine Dateien unbekannter Herkunft und klicken Sie nicht auf Links in Mails von unbekannten Absendern.

Seien Sie grundsätzlich wachsam im Umgang mit persönlichen Daten.

Sollte es bereits zu einer Geldforderung oder einem schädigenden Ereignis gekommen sein, erstatten Sie Anzeige bei der für Sie zuständigen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei unter

https://www.polizei.hessen.de/service/onlinewache/.

Korbach – Einbrecher in Getränkemarkt erbeuten Zigaretten

Auf Zigaretten abgesehen hatte es unbekannte Täter in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Korbach.

Die Täter warfen gegen 04.20 Uhr einen Gullydeckel in eine Glastür und konnten so in den Getränkemarkt in der Briloner Landstraße einsteigen. Hier entwendeten sie mehrere Schachteln Zigaretten, die Höhe des Diebesgutes ist noch unklar. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 5.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.