Vandalismus an Schule und Kita in Oberzwehren: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Oberzwehren: Zu mehreren eingeschlagenen Scheiben an einer Schule und einer Kita in Kassel-Oberzwehren wurden Beamte des Polizeireviers Süd-West am heutigen Mittwochmorgen gerufen. Bereits in der Nacht zum gestrigen Dienstag waren vier Scheiben an der gleichen Schule in der Mattenbergstraße mutwillig beschädigt worden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 6.000 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand spricht vieles dafür, dass die drei Taten auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen. Von Einbruchsversuchen wird derzeit nicht ausgegangen. Die Kasseler Polizei sucht nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen gemacht haben.

Mitarbeiter der Schule in der Mattenbergstraße hatten sich am gestrigen Dienstagmorgen bei der Polizei wegen der Vandalismus-Schäden gemeldet. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Polizisten des Reviers Süd-West berichten, hatten Unbekannte mutmaßlich mit einem Stein vier Scheiben am Schulgebäude eingeworfen und beschädigt. Vermutlich agierten die Täter unbemerkt im Schutz der Dunkelheit. In der vergangenen Nacht kam es schließlich erneut zu einer Sachbeschädigung an der Schule, wobei drei weitere Scheiben am Gebäude auf gleiche Art und Weise zu Bruch gingen. Ebenfalls in der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde wenige hundert Meter entfernt eine Scheibe an der Kita in der Heinrich-Plett-Straße eingeschlagen.

Zeugen, die im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Personen beobachtet haben und Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Streit zwischen Nachbarn endet mit Schussverletzung

Kassel-Rothenditmold: Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern eines Mehrparteienhauses in Kassel-Rothenditmold endete in der Nacht zum heutigen Mittwoch, gegen 1:30 Uhr, für einen der beiden Männer mit einer Schussverletzung. Die 55 und 33 Jahre alten Nachbarn waren offenbar im Flur des Hauses in Streit geraten. Im weiteren Verlauf soll der 33-Jährige mit einer Pistole auf den 55-Jährigen geschossen haben. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen konnte der 55-Jährige, der eine Schussverletzung am Oberkörper erlitten hatten, das Haus selbstständig verlassen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Lebensgefahr besteht für den 55-Jährigen nach Einschätzung der behandelnden Ärzte nicht. Den tatverdächtigen 33-Jährigen konnten die eingesetzten Polizisten noch im Haus festnehmen. Das mutmaßliche Tatmittel wurde in seiner Wohnung aufgefunden und sichergestellt. Der festgenommene Tatverdächtige befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam. Derzeit wird eine Vorführung vor den Haftrichter geprüft. Da der Verdacht besteht, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tat sind derzeit noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.