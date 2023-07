Unfall

Fulda. Eine 17-jährige Rollerfahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (18.07.) leicht verletzt. Die 17-Jährige befuhr gegen 7.40 Uhr die Straße „Am Rabenstein“ aus Richtung B 27 kommend in Fahrtrichtung Goerdelerstraße und fuhr dort in den Kreisel Steinauer Straße/Am Rabenstein ein. Eine 27-jährige Ford-Fahrerin befuhr zeitgleich die Steinauer Straße aus Richtung Leipziger Straße kommend in Richtung Götzenhof. Als diese in den Kreisel einfuhr, musste die Fuldaerin nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unklarer Ursache mit ihrem Zweirad ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam die 17-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

E-Scooter gestohlen

Flieden. Unbekannte stahlen zwischen dem 1. Juli und dem 11. Juli aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Magdloser Straße einen E-Scooter des Herstellers Xaomi mit dem Versicherungskennzeichen 856SFS. Das Fahrzeug hat einen Wert von 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baumaschine gestohlen

Petersberg. In der Billerer Straße stahlen Unbekannte zwischen dem 30. Juni und dem 18. Juli das Steuergerät eines Asphaltfertigers im Wert von mehreren tausend Euro. Die Baumaschine stand auf einem geschotterten Firmenparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de