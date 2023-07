Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Nach Schüssen in der Ludwigstraße: Tatverdächtiger zeitnah festgenommen – Offenbach

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 19. Juli 2023

(fg) Am frühen Mittwochmorgen meldeten sich mehrere Zeugen, gegen 0.45 Uhr, über Notruf bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen und berichteten von Schüssen in der Ludwigstraße / Berliner Straße. Den Schüssen soll ein verbaler sowie auch handgreiflicher Streit zwischen zwei Männern, die sich offenbar kannten und verabredet hatten, vorausgegangen sein. Die Polizei war sofort mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den mutmaßlichen Schützen noch am Tatort festnehmen. Der 41 Jahre alte Tatverdächtige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zunächst zum Polizeirevier gebracht. Der Kontrahent kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt – Zweigstelle Offenbach – sowie der Kriminalpolizei, die nun nach weiteren Zeugen sucht, dauern an.

Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Polizei überreicht Spendenscheck an Deutschen Kinderhospizverein e. V. – Offenbach

(fg) Im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Südosthessen überreichte das Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sabrina Schwanebeck vom Deutschen Kinderhospizverein e. V., mit Sitz in Hanau, am Montagvormittag einen Spendenscheck. Der Spendenbetrag in Höhe von 581 Euro war Anfang Juli im Rahmen eines Mitarbeiterevents zustande gekommen.

Die Spende wird laut Sabrina Schwanebeck für einen baldigen Ausflug mit Kindern, die seitens des Hospizvereins betreut werden, verwendet.

Hinweis: Der Pressemeldung ist ein Bild beigefügt (Spendenübergabe an den Deutschen Kinderhospizverein, mit Sitz in Hanau)

Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb vorläufig fest – Offenbach

(dj) Dank aufmerksamer Passanten nahmen Polizeibeamte am Dienstagnachmittag einen mutmaßlichen Dieb im Alter von 35 Jahren vorläufig fest. Gegen 15.30 Uhr stand eine 48-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Fußgängerzone (Herrnstraße), als der Tatverdächtige offenbar unvermittelt nach ihrem Rucksack im Fahrradkorb griff und damit wegrannte. Zwei Zeugen beobachteten offensichtlich die Tat und nahmen die Verfolgung auf. Im Bereich des Marktplatzes wurde eine Polizeistreife auf das Geschehen aufmerksam und nahm den 35-Jährigen vorläufig fest. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Frankfurter entlassen.

Vorsicht: Fleischbällchen mit Rasierklingen ausgelegt! Zeugen gesucht – Heusenstamm

(dj) Ein Unbekannter hat in einem Grünstreifen in der Breslauer Straße (40er-Hausnummern) mehrere Fleischbällchen gespickt mit Rasierklingen ausgelegt. Der Hund eines Rodgauers machte bei einem Gassigang am Dienstag, gegen 8.15 Uhr, seinen Halter auf die Präparate aufmerksam. Nach ersten Erkenntnissen sollen die zehn Bällchen in der Nacht zuvor und lediglich in diesem einen Grünstreifen ausgelegt worden sein. Die Polizei hat nach der Anzeigenerstattung eine Warn-Meldung in ihren Sozialen Medien veröffentlicht. Die Kripo Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in der Breslauer Straße verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Einbrecher erbeuteten Werkzeuge – Rodgau/Weiskirchen

(fg) Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag im Häuser Weg und der Marie-Jahoda-Straße unterwegs gewesen, in dortige Lagerhallen eingebrochen und haben Werkzeuge mitgehen lassen. In der Zeit zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr, hebelten die Unbekannten jeweils die Zugangstür auf, um anschließend in das Gebäudeinnere zu gelangen. Aus den beiden Lagerhallen sowie einem Container nahmen die Eindringlinge ihre Beute mit und flohen. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass dieselben Täter am Werk waren. Möglicherweise hatten diese ein Fahrzeug zum Abtransport der entwendeten Werkzeuge bereitgestellt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Hinweise.

Lastkraftwagen deutlich zu schwer unterwegs – Autobahn 3/Rodgau

(fg) Ein besorgter Verkehrsteilnehmer meldete sich am Dienstagnachmittag über den Notruf bei der Polizeiautobahnstation und gab an, dass ein auf der Autobahn 3 fahrender Lastkraftwagen in deutlicher Schieflage unterwegs sei. Eine Streifenbesatzung machte sich umgehend auf den Weg und konnte den gemeldeten Lastkraftwagen schnell ausmachen und im Bereich Rodgau einer Kontrolle unterziehen. Eine Verwiegung durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiautobahnstation Langenselbold ergab ein tatsächliches Gesamtgewicht von 9.300 bei erlaubten 3.500 Kilogramm. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro entrichten. Auf die Halterfirma wird ein Bußgeld in vielfacher Höhe des Betrages zukommen.

Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Rollerfahrerin verletzt – Dietzenbach

(fg) Bereits am 6. Juli ereignete sich in der Gottlieb-Daimler-Straße eine Verkehrsunfallflucht, bei der sich eine 16 Jahre alte Rollerfahrerin leichte Verletzungen zugezogen hatte. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nach wie vor nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 16-Jährige gegen 23 Uhr die Gottlieb-Daimler-Straße und wurde von einem schwarzen Auto in einer dortigen Kurve (Bereich einstellige Hausnummern) überholt. Aufgrund des Gegenverkehrs musste sich der Wagen frühzeitig vor die Rollerfahrerin einordnen; hierbei soll der Unbekannte die 16-Jährige aus Dietzenbach geschnitten haben. Diese kollidierte infolgedessen mit dem Bordstein, fiel zu Boden und verletzte sich am rechten Knie sowie am Schlüsselbein. Der am Roller entstandene Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher machte sich einfach davon. Zeugen der am Donnerstagabend stattgefundenen Unfallflucht melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Getränkemarkt-Einbrecher vorläufig festgenommen – Seligenstadt

(dj) Polizeibeamte nahmen am frühen Mittwochmorgen in der Aschaffenburger Straße (90er-Haunsummern) bei einem Getränkemarkt einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat vorläufig fest. In diesem Markt kam es bereits in der Nacht zuvor zu einem Einbruchsdiebstahl (wir berichteten). Gegen 3 Uhr fuhren, nach der Auslösung eines Alarms, mehrere Streifen zu dem Objekt und nahmen einen 36-jährigen Hainburger vorläufig fest. Der Tatverdächtige agierte offensichtlich über das Dach und seilte sich mit einem Seil in die Verkaufsräumlichkeiten herab. Dort soll er mehrere Zigarettenpackungen in eine mitgeführte Sporttasche eingepackt haben. Beim Verlassen des Gebäudes traf der mutmaßliche Dieb mit seiner Beute auf die Beamtinnen und Beamten, die das Gebäude bereits umstellt hatten. Der 36-Jährige wurde auf die Polizeistation gebracht und nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ob der Mann auch für den Einbruch in der Nacht zuvor verantwortlich ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Offenbacher Kriminalpolizei. Zeugen, die Hinweise zu den Taten haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.