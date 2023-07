Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Diebe stehlen Fugenschneider,

Glashütten, Schloßborn, Ringstraße, 15.07.2023, 13.00 Uhr bis 18.07.2023, 07.00 Uhr

(pa)In Glashütten Schloßborn waren in den vergangenen Tagen Diebe auf einer Baustelle zugange. Zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen betraten Unbekannte ein in der Ringstraße befindliches Baustellengelände. Dort brachen sie die Schlösser zweier Baustellencontainer auf. Aus einem der Container entwendeten die Täter einen Fugenscheider im Wert von rund 1.800 Euro. Hinweise werden vom Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegengenommen.

Feuerwehr löscht Bodenbrand im Wald,

Bad Homburg v. d. Höhe, Tannenwaldallee, 18.07.2023, 07.00 Uhr

(pa)Am Dienstagmorgen musste die Feuerwehr in Bad Homburg zu einem Brand im Wald im Bereich der Tannenwaldallee ausrücken. Gegen 07.00 Uhr wurde ein Feuer im an die Straße angrenzenden Waldstück gemeldet. Vor Ort brannte der Waldboden auf einer Fläche von etwa 25 Quadratmetern. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten eine weitere Ausbreitung. Zur Brandursache liegen bislang keine näheren Erkenntnisse vor. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die in dem genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Feuer in Mülltonne entfacht,

Oberursel, Alfred-Lechler-Straße, 19.07.2023, gg. 03.15 Uhr

(pa)In der Nacht auf Mittwoch brannte in der Oberurseler Alfred-Lechler-Straße eine Papiermülltonne. Gegen 03.15 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr an die Örtlichkeit aus, nachdem gemeldet worden war, dass der Inhalt einer am Straßenrand stehenden Tonne brennt. Das Feuer konnte zeitnah gelöscht und eine mutmaßliche Verursacherin festgestellt werden. Die wohnsitzlose Frau mittleren Alters steht im Verdacht, ihre Habseligkeiten in der Papiertonne verbrannt zu haben und zudem im Nahbereich versucht zu haben, zusammengetragenen Unrat anzuzünden. Die verwirrt wirkende Festgenommene wurde von den Beamten im weiteren Verlauf bei einer Fachklinik vorgestellt und dort aufgenommen.