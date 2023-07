Bergstrasse

Heppenheim: Hochwertige E-Bikes nach nächtlichem Einbruch in Fahrradgeschäft gestohlen

Heppenheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen (19.7.) verschafften sich vermutlich

fünf Kriminelle gegen 3.15 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Fahrradgeschäft in der

Lehrstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde hierbei mit Hilfe zweier

Kanaldeckel die Schaufensterscheibe des Ladens zerstört, um sich Zutritt zu den

Räumlichkeiten zu verschaffen.

Im Anschluss ließen die Täter fünf E-Bikes der Marke Rotwild im Wert von etwa

50.000 Euro mitgehen und flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Innenstadt –

„Graben“. Die Diebe konnten bei ihrer Tat durch mehrere Zeugen beobachtet

werden.

Die zuständige Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim hat die Ermittlungen

übernommen und bietet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter der

Rufnummer 06252/706-0 bei den Beamtinnen und Beamten zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Einbrecher haben es auf Kellerräume abgesehen / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Dienstag (19.7.) waren Kriminelle im Bereich

des Rhönringes, nahe der Lichtenbergstraße, unterwegs. Dort verschafften sie

sich auf bislang unbekannte Weise Zugang in den Kellerbereich des

Mehrfamilienhauses. Ersten Erkenntnissen zufolge öffneten sie mit Hilfe eines

Bolzenschneiders drei Abstellräume, aus diesen sie unter anderem eine

Akkumaschine der Marke Bosch sowie mehrere Bohraufsätze mitgehen ließen. Angaben

zur genauen Schadenshöhe sowie der entwendeten Gegenständen können derzeit noch

nicht gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Das Kommissariat 43 hat die Ermittlungen in den genannten Fällen übernommen und

nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0

entgegen.

Darmstadt: Flucht vor Polizei / Mehrere Verfahren gegen Minderjährigen eingeleitet

Darmstadt (ots) – Am Dienstag fiel einem Polizeibeamten gegen 18 Uhr im Bereich

der Pankratiusstraße ein E-Scooter auf, der ohne angebrachtes Kennzeichen am

öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Als der Fahrzeugführer mit seinem Zweirad

einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, gab er Gas und flüchtete. Er

wurde durch den Ordnungshüter mehrfach dazu aufgefordert stehen zu bleiben. Alle

Zeichen und Weisungen wurden durch den 17 Jahre alten Scooterfahrer missachtet.

Er setzte seine Weiterfahrt im Anschluss quer über den Rhönring fort. Da zu

diesem Zeitpunkt reger Verkehr herrschte, mussten Verkehrsteilnehmer aufgrund

seiner rücksichtslosen Fahrweise ruckartig auf die Bremse treten, um

Zusammenstöße zu vermeiden. In einer angrenzenden Seitenstraße versuchte er mit

Hilfe einer Mülltonne, den Weg für die Polizei zu versperren. Im Bereich der

Eckhardtstraße kam der Rollerfahrer, mutmaßlich aufgrund zu hoher

Geschwindigkeit, zu Fall. Das Fahrzeug wurde vor Ort zurückgelassen und die

Flucht zu Fuß angetreten. Der 17-Jährige prallte hierbei in der Liebfrauenstraße

in vollem Lauf gegen eine Laterne. Aufgrund des Zusammenstoßes löste sich von

dieser eine Kunststoffabdeckung, die auf einen dort abgestellten Opel Corsa

fiel. Im Bereich der Arheilger Straße konnte der Flüchtende letztendlich

gestoppt werden.

Es stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz

bestand und dieser bei der Polizei als gestohlen gemeldet wurde. Da es sich bei

dem Tatverdächtigen um einen Minderjährigen handelt, wurde er vor Ort an seine

Erziehungsberechtigten übergeben und diese über den Vorfall informiert. Das

gestohlene Elektrokleinstfahrzeug wurde für den weiteren Verfahrensablauf und

zum Zwecke der Eigentumssicherung sichergestellt. Der Darmstädter muss sich nun

in mehreren Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachtes des

Scooterdiebstahls, dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des

gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, verantworten. Die Ermittlungen

hierzu dauern an.

Darmstadt: Zeugen nach räuberischen Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung gesucht

Darmstadt (ots) – Nachdem zwei Männer am späten Dienstagabend (18.7.) auf dem

Luisenplatz aneinandergerieten, hat das Kommissariat 43 ein Strafverfahren

eingeleitet und sucht Zeugen des Geschehens.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 21.45 Uhr an der

Westseite der Ludwigssäule, bei dem ein noch unbekannter Mann mit einem 58-Jahre

alten Mann aus Frankfurt in Streit gerieten. Dabei soll der Täter seinem

Gegenüber in einem unbemerkten Moment das Handy weggenommen haben. Als der

Telefonbesitzer sein Eigentum zurückforderte, schlug der Kriminelle auf sein

Gegenüber ein und fügte ihm leichte Schnittverletzungen zu. Durch das beherzte

Eingreifen hinzueilender Passanten, ließ der Täter von seinem weiteren Vorgehen

ab und trat die Flucht an. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 43 hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung und des räuberischen Diebstahls übernommen. Zur

Beschreibung des flüchtenden Mannes ist bekannt, dass er lockige Haare hatte,

die über die Stirn reichten. Er trug eine Hose der Marke „Nike“ und weiße

„Airmax TN“ Schuhe mit blauen Plastikstreifen. Auf dem Kopf trug er einen

Fischerhut der Marke „Jordan.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt/Pfungstadt: 42 kontrollierte Fahrzeuge / Fünf Strafanzeigen

Darmstadt/Pfungstadt (ots) – 42 kontrollierte Autos und 52 überprüfte Personen

sind das Ergebnis von Verkehrskontrollen, die Beamten von der Polizeistation

Pfungstadt, mit tatkräftiger Unterstützung von Einsatzkräften der hessischen

Bereitschaftspolizei im Verlauf des Dienstags (18.7.), in der Zeit zwischen 9.30

und 16.30 Uhr, in Darmstadt-Eberstadt auf der B3, Höhe der Kreuzung Eberstädter

Straße und auf der B426 beim Wasserwerk Pfungstadt, durchgeführt haben.

Vier 19, 30, und 37 Jahre alte Autofahrer müssen sich nun jeweils zukünftig

unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Besitzes von Drogen und des

Fahrens unter Einwirkung berauschter Mittel strafrechtlich verantworten. Die

Männer aus Modautal, Darmstadt, Dieburg und Groß-Gerau wurden alle vorläufig

festgenommen und kamen mit zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenerstattungen

und ihre Blutentnahmen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie

wieder entlassen.

Gross-Gerau

Riedstadt: Kriminelle machen Beute mit „Whats-App“-Betrug – Polizei gibt Verhaltenshinweise

Immer wieder versuchen Kriminelle mit einer Betrugsmasche, Menschen um ihr Vermögen zu bringen. Dabei erhalten die Opfer eine Nachricht über den Messengerdienst „Whats-App“ von einer fremden Rufnummer. Die Täter geben sich als Kind der Personen aus und kontaktieren diese beispielsweise mit den Worten „Mama, mein Handy ist kaputt, das ist meine neue Nummer..“. Anschließend wird eine finanzielle Notlage vorgetäuscht, um Geld von den potenziellen Opfern überwiesen zu bekommen.

Mit genau dieser perfiden Masche meldeten sich die Unbekannten am Montag (17.7.) bei einer Frau in Riedstadt. Gegen 12.30 Uhr erschien die Nachricht auf dem Handydisplay. Rasch kamen Geldforderungen ins Spiel. Im Glauben, es handele sich um ihr richtiges Kind, überwies die 53-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen Geldbeträge in Höhe von etwa Zweitausend Euro. Als der Frau eine weitere Forderung gestellt wurde, durchschaute sie die Masche der Betrüger und der Schwindel flog auf.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei und gibt folgende Verhaltenshinweise:

Kriminelle nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der

Personen aus. Es gelingt ihnen häufig, die Menschen zu täuschen

und dadurch an ihr Vermögen zu gelangen

Lassen Sie sich durch vermeintliche Notlagen und Geldforderungen nicht unter Druck setzen

nicht unter Druck setzen

Wenden Sie sich an Freunde, Bekannte und Familienangehörige und überprüfen sie, von wem die versendete Nachricht tatsächlich stammt

überprüfen sie, von wem die versendete Nachricht tatsächlich

stammt

überprüfen sie, von wem die versendete Nachricht tatsächlich stammt Wenn Sie von Ihnen bekannte Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person

unter der alten Nummer nach

Bei geforderten Geldüberweisungen über beispielsweise den Messengerdienst „WhatsApp" sollten Sie misstrauisch werden und diese hinterfragen

Messengerdienst „WhatsApp“ sollten Sie misstrauisch werden und

diese hinterfragen

Überprüfen Sie Ihre Sicherheitseinstellungen des verwendeten Nachrichtendienstes

Nachrichtendienstes

Bei weiteren Fragen rund um das Thema der Betrugsmaschen steht Ihnen die Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-40444 zur Verfügung.

Biebesheim: Wertgegenstände aus Fahrzeug entwendet Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend (18.7.), im Zeitraum zwischen 19 und 20 Uhr, verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt in das Fahrzeuginnere eines in der Wilhelm-Böttiger-Straße abgestellten Volkswagen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Beifahrerseite gewaltsam eingeschlagen und eine braune Lederaktentasche entwendet. In dieser befand sich unter anderem ein Portemonnaie sowie ein Notebook. Die Diebe konnten mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Der entstandene Schaden wird aktuell auf etwa Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das zuständige Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu kontaktieren.

Odenwaldkreis

Odenwaldkreis: Verkehrspolizisten stoppen Autos mit zahlreichen Mängeln

Zwei Autos mit zahlreichen Mängeln und einen Wagenlenker mit gefälschtem Führerschein stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipäsisdiums Südhessen am Dienstagnachmittag (18.07.).

Gegen 15.00 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter in Rehbach einen 24 Jahre alten VW-Fahrer. An seinem Fahrzeug wurde eine unzulässige Rad-Reifenkombination bemerkt und an der Vorderachse war die Freigängigkeit der Räder nicht ausreichend gegeben. Nach einer daraufhin durchgeführten Begutachtung durch einen Sachverständigen wurden insgesamt 13 erhebliche und drei gefährliche Mängel festgestellt. Die Kennzeichen und Fahrzeugpapiere wurden von der Polizei einbehalten und es folgt weiterhin ein entsprechendes Bußgeldverfahren.

Im Bad Königer Stadtteil Etzen-Gesäß überprüften die Kontrolleure gegen 17.00 Uhr zudem eine 31 Jahre alte Peugeot-Fahrerin. Hier registrierten die Beamten ein unzulässiges Turbo-Inlet mit Powerrohr und offenem Luftfilter. Es bestand außerdem der Verdacht, dass unter anderem ein größerer Turbolader verbaut ist, die Abgasanlage Manipulationen aufweist und die Tieferlegungsfedern nicht zulässig sind. Das Auto wurde zwecks Überprüfung durch einen Sachverständigen von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Dazwischen stoppten die Verkehrspolizisten gegen 15.45 Uhr auf der Bundesstraße 45, am Höchster Rondell, einen 24 Jahre alten Autofahrer aus dem Kreis Groß-Gerau. Er händigte ihnen einen total gefälschten Führerschein aus. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle untersagt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

Oberzent-Beerfelden: Informationsnachmittag „Sicher im Alter“ für Seniorinnen und Senioren/Ehrenamtsagentur und Präventionsdienststelle des Polizeipräsidiums Südhessen laden ein

Die Ehrenamtsagentur des Odenwaldkreises und die Polizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen laden zu einem gemeinsamen Informationsnachmittag „Sicher im Alter“ am Montag, den 21. August, um 14.00 Uhr ein. Bei der Veranstaltung sind auch die Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren des Odenwaldkreises zu Gast. Die Expertinnen und Experten geben wertvolle Tipps, wie sich Bürgerinnen und Bürger vor den Maschen von Trickdieben und -betrügern schützen können. Im Rahmen des informativen Nachmittags wird auch die Theatergruppe „Roßdörfer Spätlese“ auftreten: Die Sketche der schauspielenden Seniorinnen und Senioren zu den Praktiken „Enkeltrick“ und „Schockanrufen“ sind trotz der brisanten Thematik unterhaltsam und sollen Menschen davor bewahren, Opfer von Kriminellen zu werden. Die einzelnen Szenen der Aufführung werden von Polizeihauptkommissarin Simone Stock kommentiert.

Auch das Thema „Rollator“ wird an diesem Nachmittag thematisiert – Polizeihauptkommissar Ralf Drexelius steht dazu für Fragen Rede und Antwort. Darüber hinaus können die Anwesenden bei einem Rollator-Parcours den gekonnten Umgang mit dem Gefährt lernen und zudem wichtige Informationen zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr erhalten.

Ein weiteres Thema wird der Hausnotruf mit seinen Varianten sein – hierzu informiert das DRK Odenwaldkreis über neue Möglichkeiten.

Veranstaltungsort ist die Alte Turnhalle Beerfelden in der Hirschhorner Straße 40 in Oberzent. Einlass ist ab 13.00 Uhr, um bereits vor der Veranstaltung die Möglichkeit zu haben, sich in aller Ruhe zu informieren. Für Kaffee und Kuchen wird seitens der Generationenhilfe Oberzent gesorgt, daher ist eine vorherige Anmeldung bis Montag, 14. August, erforderlich. Interessierte wenden sich bitte an Hiltrud Geyer von der Ehrenamtsagentur des Odenwaldkreises – wahlweise telefonisch unter 06062 70-127 oder per E-Mail an h.geyer@odenwaldkreis.de.