Schlange sorgt für Aufsehen (Foto)

Edenkoben (ots) – Am Mittag des 19.07.2023 um 13:30 Uhr, wurde durch besorgte Bürger eine Schlange im Bereich der Finanzschule Edenkoben mitgeteilt. Vor Ort konnte der Sachverhalt so bestätigt werden, woraufhin mit einem Experten für Reptilien Kontakt aufgenommen wurde. Dieser gab sofort Entwarnung.

Bei dem Tier handelte es sich um eine einheimische Ringelnatter, welche nicht giftig und somit harmlos ist. Dass sich diese Tiere in Wohngebiete verirren ist nichts Ungewöhnliches, da sich diese bei den heißen Temperaturen immer ein kühles und schattiges Plätzchen suchen.

Nötigung und Beleidigung durch Rennradfahrer

Altdorf (ots) – Die Polizei ermittelt aktuell in einem Strafverfahren nach einem unbekannten Rennradfahrer, der letzte Woche auf der L 540 zwischen Altdorf und Duttweiler einen 59 Jahre alten Autofahrer genötigt haben will, komplett zum Überholen die Gegenfahrbahn zu nutzen. Zudem soll er dem Autofahrer den „Vogel“ gezeigt haben.

Von dem Rennradfahrer fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen. Die Polizei weist allerdings darauf hin, dass außer Orts Radfahrer nur überholt werden dürfen, wenn der Autofahrer einen Mindestabstand von 2 Meter einhalten kann.

Blutspur führt zum Täter

Edenkoben (ots) – In einem Mehrparteienhaus in der Klosterstraße wurde am Dienstag 18.07.2023, um 12 Uhr eine Sachbeschädigung gemeldet. Eine zunächst unbekannte Person hatte eine Glasscheibe einer Wohnungsabschlusstür barfuß eingetreten und sich hierbei verletzt.

Die Blutspur führte an die Wohnung eines 28 Jahren alten Mannes, der sich in der Vergangenheit über den Hund der 45 Jahre alten Geschädigten echauffierte. Selbständig hatte er nach der Tat den Rettungswagen verständigt, weil er sich wegen einer stark blutende Wunde am rechten Bein zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus begeben musste.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Zusammenstoß mit Motorradfahrer

Edesheim (ots) – Glimpflich verlief am Dienstag 18.07.2023, 16.30 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der A65 in Höhe der Tank- und Rastanlage „Pfälzer Weinstraße West“. Ein 23 Jahre alter Autofahrer wollte von der linken Fahrspur aus in die Ratsstätte einbiegen und übersah beim Fahrstreifenwechsel ein 48 Jahre alter Motorradfahrer, weshalb es zu einem leichten Zusammenstoß kam. Hierbei entstand am Motorrad ein Sachschaden von über 1.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Fahrzeug beschädigt und weitergefahren

Eschbach (ots) – Im Zeitraum vom 17.07. um ca. 20:00 Uhr bis zum 18.07. um ca. 13:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht in der Löwenthalstraße in Eschbach. Dort war ein Peugeot am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Dieser wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und erheblich beschädigt.

Das Schadensbild und die Schadenshöhe von ca. 4.000 EUR an dem Peugeot lassen darauf schließen, dass es sich bei dem Unfall verursachenden Fahrzeug um einen LKW oder Pritschenwagen gehandelt haben könnte. Weiter konnten an dem Peugeot rote Lackanhaftungen festgestellt werden.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

Musikinstrumente aus Schule entwendet

Bad Bergzabern (ots) – In der Zeit von 13.07.23, 17:00 Uhr bis 14.07.23, 08:00 Uhr, wurden aus einem Musikraum des Alfred-Grosser-Gymnasium mehrere Musikinstrumente entwendet.

Wie sich der oder die Täter Zutritt in das Schulgebäude verschafften ist nicht bekannt.

Hinweise zu dem Diebstahl werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Heckscheibenwischer abgerissen

Edenkoben (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem 5er BMW Touring, der in den Erlen abgestellt war, mutwillig den Heckscheibenwischer herausgerissen. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der

Telefonnummer 06323 9550 entgegen