Exhibitionist im Domgarten

Speyer (ots) – Am Dienstag 18.07.2023 gegen 09:35 Uhr, entblößte sich ein bislang unbekannter Mann im Domgarten im Bereich der Fußgängerbrücke vor einer 80-jährigen Frau. Er sprach sie an und hielt dabei sein Glied in der Hand.

Von dem Exhibitionisten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

schmale Statur, ca. 165 bis 170 cm groß, wenig Haare, helles Kurzarmshirt und Jeans.

Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben? Zeugen oder weitere Geschädigten werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Gleich zwei junge Männer mit Betäubungsmitteln unterwegs

Speyer (ots) – Am 18.07.2023 wurde durch Beamte der Polizei Speyer eine Kontrollstelle in der Bahnhofstraße eingerichtet. Gegen 23:30 Uhr stellten die Beamten einen 18-Jährigen auf seinem Fahrrad fest. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Marihuana Geruch ausgehend vom 18-Jährigen feststellen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten eine Geringe Menge Marihuana.

Gegen 23:45 Uhr lief ein 17-Jähriger an einer Kontrollstelle der Polizei vorbei. Auch hier rochen die Beamten wieder Marihuana. Auch bei dieser Durchsuchung fanden die Polizisten Betäubungsmittel. Der 17-Jährige wurde an seine Erziehungsberechtigten überstellt. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Alleinunfall Radfahrer

Speyer (ots) – Am 18.07.2023 gegen 20:40 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Rad die Bahnhofstraße in Richtung Wormser Landstraße. Während der Fahrt blockierte sein Vorderrad und er kam zu Fall. Vermutlich geriet eine Tüte am Lenker in die Speichen.

Der Mann musste durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Am Fahrrad entstand kein Schaden.