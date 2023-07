Feldbrand

Neuhofen (ots) – Am Mittwochmittag gegen 13:00 Uhr kam es auf einem abgeernteten Feld zwischen Neuhofen und Rheingönheim zu einem Flächenbrand. Aus bisher ungeklärter Ursache brannte dort eine Fläche von circa 10.000 qm.

Die vor Ort eingesetzten Feuerwehren der Gemeinden Neuhofen und Altrip hatten den Brand binnen einer Stunde unter Kontrolle. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes und zur Höhe des genauen Sachschadens wurden aufgenommen.

Zu tief ins Glas geschaut

Mutterstadt (ots) …hatte ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Mutterstadt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Mutterstadt. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Ludwigshafener Straße war bei dem Mann gegen 02 Uhr deutlicher Alkoholgeruch festgestellt worden.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,15 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung seines Führerscheins konnte der Mann seinen Nachhausweg antreten. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.