Diebstahl einer Geldbörse beim Einkaufen

Frankenthal (ots) – Bereits am 14.07.2023 gegen 14 Uhr, wurde einer 88-Jährigen die Geldbörse in einem Ladengeschäft in der Wormser Straße entwendet. Diese wurde von einem Mann angesprochen, welcher vermutlich das Ansprechen als Ablenkung nutzte, um die Geldbörse an sich zu nehmen. Der Gesamtschaden bewegt sich im hohen 2- bis niedrigen 3-stelligen Bereich.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 40 Jahre alt, ca. 160 cm groß, mittelbraunes Haar und helle Bekleidung. Er habe zudem sehr schlechtes, gebrochenes Deutsch gesprochen.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zur Identität des Täters.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind in der Arnold-Böcklin-Straße

Frankenthal (ots) – Am Montag 17.07.2023 kam es gegen 17:30 Uhr, zu einer Unfallflucht in der Arnold-Böcklin-Straße. Ein 6-Jähriger befand sich in der als verkehrsberuhigten Bereich gekennzeichneten Straße, als diesen ein namentlich unbekannter Fahrradfahrer vermutlich im Vorbeifahren touchierte. Das Kind kam hierbei zu Fall und zog sich eine Platzwunde am Kopf sowie Schürfwunden zu. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Fahrradfahrer wurde wie folgt beschrieben:

männlich, dunkle braune kurze Wanderhose, schwarzes T-Shirt, grün-braune Baseball Kappe, Sandalen, 3-Tage-Bart, schmale Statur, etwa 30 bis 40 Jahre alt, braune Augen. Das Fahrrad sei ein schwarzes Trekkingrad mit 2 dunklen Fahrradtaschen am Gepäckträger.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zur Identität des Fahrradfahrers. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Frankenthal (ots) – Am Montag 17.07.2023, wurde ein 84-Jähriger Bewohner eines Seniorenheimes im Foltzring durch Mitarbeiter des Heimes als vermisst gemeldet. Da eine Gefahr für Leib oder Leben des Vermissten anzunehmen war, wurde für die Suche unter anderem ein Personenspürhund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Letzterer überflog insbesondere die unbebauten Flächen um Frankenthal herum, weshalb dieser auch im Umland deutlich wahrzunehmen war. In den frühen Morgenstunden wurde der 84-Jährige durch Anwohner im Stadtgebiet Frankenthal festgestellt.

Außer einer leichten Unterkühlung und Dehydrierung war er wohlauf. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.