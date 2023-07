Neue Verkehrsregelung in Straße Am Rosengarten – Unfall

Mainz (ots) – Seit einigen Tagen ist die Straße „Am Rosengarten“ eine Fahrradstraße. Bei der Einrichtung der Straße wurde auch die Vorfahrtsregelung geändert. Es gilt nicht mehr „rechts vor links“, vielmehr sind einmündende Straße untergeordnet, so dass Verkehrsteilnehmer, welche von Seitenstraßen in die Straße „Am Rosengarten“ einfahren wollen, wartepflichtig.

Am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr befuhr ein PKW Fahrer (63 J.) die Straße „Am Rosengarten“ und erkannte eine Radfahrerin, welche aus der Straße „Auf dem Albansberg“ einbiegen wollte. In der Annahme, wartepflichtig zu sein, bremste er sein Fahrzeug ab und blieb stehen.

Ein nachfolgender, 19-jähriger Radfahrer bemerkte dies zu spät, fuhr auf den PKW auf, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am PKW entstand leichter Lackschaden. Die Unfallermittlungen richten sich nun gegen aufgefahrenen Radfahrer.

Verschiedene Überwachungsmaßnahmen der neuen Fahrradstraße zeigen, dass die neuen Regelungen grundsätzlich verstanden und auch eingehalten werden. Die Polizeiinspektion Mainz 1 und insbesondere die Radstreife wird auch in Zukunft unregelmäßig die Mainzer Fahrradstraßen überwachen.

Verkehrssicherheit – Die Polizei lädt ein

Mainz (ots) – Die Mainzer Polizei lädt am Dienstag 25.07.2023 von 09-15 Uhr, zu einer großen Präventionsveranstaltung in Kooperation mit dem RadBüro der Stadt Mainz und dem ADFC in Mainz ein. Auf dem Gutenbergplatz vor dem Theater wird über viele Themen rund um

Fahrradsicherheit und Verkehrsunfallprävention informiert sowie interaktive Angebote stattfinden.

An einer Reaktionswand können die Besucher ihre Reaktion, Koordination und Bewegungsfähigkeit testen sowie an einer Knack-Box ihre Fingerfertigkeit beim Aufbrechen eines Fahrradschlosses unter Beweis stellen. Zudem zeigt ein Helmtest den Besuchern auf, wie schwer Kopfverletzungen ausfallen können, wenn Sie keinen Helm tragen. Darüber hinaus bietet der ADFC einen Fahrrad-Check an. Kommen Sie gerne vorbei. Ihre Polizei freut sich!

Kreis Mainz-Bingen

Kurioser Unfall in Budenheim

Budenheim (ots) – Ein nicht ganz alltäglicher Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 22:30 Uhr in der Binger Straße in Budenheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 25-jähriger Budenheimer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort zunächst mit einem geparkten Renault.

Vermutlich durch den Aufprall wurde er wiederrum auf die Fahrbahn geschleudert, wobei das Fahrzeug zur Seite kippte und dann auf der linken Fahrzeugseite liegen blieb.

Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine Informationen vor.

Warum der Fahrer von der Fahrbahn abkam und wie das Fahrzeug umkippen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.