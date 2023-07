Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad

Worms (ots) – Am 18.07.2023 gegen 21:50 Uhr fiel den Beamten während der Streifenfahrt ein Schlangenlinien fahrender, 40-jähriger Fahrradfahrer in der Stephansgasse in Worms auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte starker Alkoholgeruch, sowie weitere Ausfallerscheinungen festgestellt werden.

Da der Fahrradfahrer infolge seiner festgestellten Alkoholisierung nicht mehr

fahrtauglich war, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Nach derzeitiger Rechtsprechung gilt ein Fahrradfahrer ab einem Alkoholwert von 1,6 Promille als absolut fahruntüchtig und macht sich nach § 316 StGB strafbar. Bereits bei einem festgestellten Alkoholwert zwischen 0,3 und 1,59 Promille ist eine Strafbarkeit nach § 316 StGB möglich, wenn eine so genannte „relative Fahruntüchtigkeit“ vorliegt.

Dies ist der Fall, wenn zu der Alkoholisierung eine sogenannte „Ausfallerscheinung“, wie z.B. das Fahren in Schlangenlinien oder die Verursachung eines Verkehrsunfalls hinzukommt.

Nimmt man als Radfahrer*in alkoholisiert am öffentlichen Straßenverkehr teil, ist auch die Entziehung der Fahrerlaubnis durch die Führerscheinstelle möglich, wenn sich Hinweise auf eine Nichteignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs ergeben.

Kreis Alzey-Worms

Sperrung der Bahnstrecke aufgrund Flächenbrand

Flomborn (ots) – In der Nähe von Flomborn kam es an der Bahnstrecke von Eppelsheim nach Monsheim zu einem Flächenbrand. Die Bundespolizei wurde über das Ereignis informiert und die Strecke aufgrund dessen am 18. Juli 2023 von 14:40 Uhr bis 17:30 Uhr für die Löscharbeiten gesperrt.

Bei Eintreffen der Streife waren die Freiwillige Feuerwehr Wonnegau mit 36 Einsatzkräften, der Notfallmanager sowie zwei weitere Mitarbeiter der Deutschen Bahn bereits vor Ort. Insgesamt brannte eine Fläche von ca. 500m² ab. Hinweise auf eine Straftat lagen keine vor. Mutmaßlich ist der Brand durch Funkenschlag bei Mäharbeiten bei einer durch die DB beauftragten Firma entstanden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Radweg mit Straße verwechselt

Wöllstein (ots) – Am Dienstag 18.07.2023, kam es gegen 08:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Wöllstein. Eine 80-jährige PKW-Fahrerin befuhr den Kreisverkehr im Bereich eines Lebensmittelmarktes in Wöllstein.

Aus unbekannten Gründen verlässt die PKW-Fahrerin den Kreisverkehr über den dortigen Radweg und fährt gegen die Mauer des Lebensmittelmarktes. Anschließend entfernt sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des verlorenen Kennzeichens an der Unfallörtlichkeit konnte die Verursacherin des Unfalles ausfindig gemacht werden.

Unfall mit schwer verletzter Person

Alzey/A61 (ots) – Am Dienstag 18.07.2023 kam es gegen 09:40 Uhr, zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Perso auf der A61. Nach Zeugenangaben befuhr der 64-jährige PKW-Fahrer die Autobahn in Höhe Alzey in Fahrtrichtung Koblenz. Dabei kam er langsam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben, dort überschlug er sich.

Der 64-Jährige konnte sich selbständig aus seinem Fahrzeug befreien. Durch die eingetroffene Rettung wurde der Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Autobahn wurde kurzfristig voll gesperrt.