Jugendliche bewerfen Café-Gäste mit Steinen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht nach mehreren Jugendlichen, die am Dienstag in der Vogelwoogstraße ihr Unwesen getrieben haben. Gegen 18.40 Uhr fiel die Gruppe unangenehm auf, weil sie mit Steinen nach Gästen eines Cafés warf. Als der Inhaber die Verantwortlichen entdeckte, flohen sie in den angrenzenden Wald. Die alarmierte Polizei machten sich auf die Suche nach den Übeltätern, konnten sie aber nicht mehr ausfindig machen.

Zeugen berichteten den Polizisten, dass eine Besucherin des Cafés von einem Stein am Kopf getroffen wurde und eine Verletzung davongetragen habe. Die Frau habe jedoch unmittelbar nach dem Vorfall das Café verlassen. Ihre Personalien sind nicht bekannt.

Nach den Tätern wird weiterhin gesucht. Es soll sich um insgesamt 5-6 Jugendliche im Alter von etwa 14-18 Jahren gehandelt haben, die Funkgeräte bei sich trugen. Eine nähere Beschreibung der Personen liegt nicht vor.

Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tätern liefern können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0632 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung

zu setzen. |ksr/cri

Auto geöffnet, Geldbeutel geklaut

Kaiserslautern (ots) – Mit geöffneten und nur angelehnten Türen hat ein Anwohner der Konrad-Adenauer-Straße am Dienstagmorgen sein Auto vorgefunden. Der Innenraum war durchwühlt. Wie der Mann bei der Polizei anzeigte, müssen unbekannte Täter in der Nacht von

Montag auf Dienstag in den Pkw eingedrungen sein. Sie stahlen den in der Mittelkonsole abgelegten Geldbeutel sowie etwas Münzgeld.

Wie es den Dieben gelang, den Wagen zu öffnen, ist unklar. Der Fahrzeughalter ist sich sicher, sein Auto verschlossen zu haben. Zudem verfüge der Pkw über eine Verriegelungsautomatik.

Zeugen, die zwischen Montagnachmittag, 16.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.50 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Kreis Kaiserslautern

Gartenhaus geht in Flammen auf

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Gartenhaus ist am Dienstagnachmittag in Hochspeyer in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr kurz vor 17:30 Uhr vor Ort eintraf, stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Brandort hinter einem Einfamilienhaus lag.

Die Feuerwehr löschten die Laube, konnte aber nicht verhindern, dass das Häuschen vollständig abbrannte. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar.

die Ermittlungen hierzu laufen.

Neben dem Gartenhäuschen verbrannte auch eine angrenzende Rasenfläche von etwa

25 Quadratmetern bis zum Wohnhaus. Das Einfamilienhaus selbst wurde nicht beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |ksr/cri

Flächenbrandbekämpfung in Niederkirchen

Niederkirchen/Otterberg – Am Montagabend, 17. Juli, wurde die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg zu einem Flächenbrand in der Nähe des Holbornerhofs alarmiert. Wenige Minuten später erfolgte die Alarmierung zu einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Otterberg und Höringen ereignet hatte.

Ein Feld brannte. Durch den Wind wurde die Ausbreitung begünstigt und es brannten rund vier Hektar. Neben den Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg wurden auch die Feuerwehren aus Weilerbach und Rockenhausen alarmiert, um die Löscharbeiten zu unterstützen.

„Nur durch den schnellen Zugriff auf sieben geländegängige Tanklöschfahrzeuge konnte die Ausbreitung des Feuers rasch eingedämmt werden“, so Einsatzleiter Hendrik Braun.

Der Rauchpilz war von Weitem sichtbar, was zahlreiche Notrufe bei der Integrierten Leitstelle in Kaiserslautern verursachte. Die Tierrettung kümmerte sich um einen Falken, der Brandverletzungen erlitten hatte.

Bürgermeister Harald Westrich informierte sich vor Ort über die getroffenen Maßnahmen.

Insgesamt waren 45 Helferinnen und Helfer mit zwölf Fahrzeugen im Einsatz.

Verkehrsunfall, L387, zwischen Otterberg und Höringen

Wenige Hundert Meter von der Kreisgrenze entfernt kam ein Pkw von der Fahrbahn ab. Der verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel aufgenommen.

Während des Einsatzes war die Landesstraße voll gesperrt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Ein automatisches Notrufsystem in dem Fahrzeug hatte Alarm geschlagen. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg war mit 20 Helfern und vier Fahrzeugen rund zweieinhalb Stunden lang im Einsatz.