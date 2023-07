Neustadt: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Spitalbachtal

Neustadt an der Weinstraße – Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Dienstagmorgen (18.07.2023) an der Kreuzung Spitalbach- / Industriestraße.

Eine Fiat Ducato Fahrerin befuhr die Industriestraße von der Branchweilerhofstraße kommend und wollte die Spitalbachstraße überqueren. Zur gleichen Zeit war ein Skoda Octavia Fahrer in der Spitalbachstraße in Richtung Winzinger Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Fahrer konnten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen und kamen nach der medizinischen Erstversorgung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr, in Zusammenarbeit mit der Polizei ab. Hierzu war die Spitalbachstraße zwischen der Schlachthof- und Breslauer Straße gesperrt. Weiterhin stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher und kümmerte sich um ausgetretene Betriebsstoffe. Ebenso unterstützten die Einsatzkräfte den Abschleppdienst bei der Bergung des Skodas. Zur Unfallursache und des entstandenen Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz stand die Feuerwehr, der Rettungsdienst mit Notarzt, die Polizei und der Abschleppdienst.