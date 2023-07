Esthal: Hund steckt in Kanalschacht fest

Esthal – Spaziergänger fanden am 18. Juli 2023 um 15:33 Uhr unweit der Kreisstraße 23 in Höhe Steinbruch Esthal einen jungen Husky-Mischling, gefangen in einem tiefen, durch ein Metallgitter versperrten Bachentwässerungsschacht vor und alarmierten über den Notruf die Feuerwehr.

Der Hund konnte sich aus eigener Kraft aus dem etwa 2 m tiefen Schacht nicht mehr befreien und steckte fest. Die Esthaler Wehrleute verschafften sich einen Zugang und konnte den stark verängstigten Hund über eine Steckleiter aus dem Schacht retten. Der nach dem Einsatz beschädigte Schachteinstieg wurde provisorisch gesichert und das zuständige Forstrevier über den Sachverhalt informiert. Wer einen solchen Hund vermisst, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße. Der Hund ist z.Zt. bei einer Familie in Pflege.