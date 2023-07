Immer mehr Spieler suchen in der Schweiz das Casino ohne Verifizierung.

Aber wie empfehlenswert sind derartige Online Casinos überhaupt? Überwiegen am Ende die positiven Punkte oder gibt es doch die einen oder anderen Nachteile, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen?

Auf der Suche nach dem Online Casino geht es aber nicht nur um die Frage, ob es das Angebot ohne Verifizierung gibt, sondern auch darum, ob der Anbieter seriös ist, wie das Spieleangebot aufgebaut wurde und welche Ein- und Auszahlungsmethoden akzeptiert werden.

Wie aufwändig ist der Verifizierungsprozess?

Für viele Schweizer ist das CH Casino ohne Verifizierung die erste Wahl. Das aus dem Grund, weil diese Art von Online Casinos schnell und des Weiteren auch einfach zu handhaben ist. Es sind hier keine Dokumente notwendig, die erst hochgeladen werden müssen; es muss also kein langwieriger Verifizierungsprozess durchlaufen werden, damit man sein Glück im Online Casino auf die Probe stellen kann. Wer im Online Casino ohne Verifizierung spielen will, der kann hier jederzeit die Registrierung abschließen, sich einloggen und schon Poker oder Roulette starten.

Nutzt man eine App, so kann auch jederzeit mit dem mobilen Endgerät das Spiel gestartet werden. Somit kann jederzeit und von überall aus Poker, Roulette oder auch direkt am Slot gespielt werden.

Handelt es sich um ein Online Casino mit Verifizierung, so wird entweder während der Registrierung der Verifizierungsprozess gestartet oder spätestens dann, wenn der Spieler sein Guthaben auszahlen lassen will. Auch wenn es heute schon mit dem VideoIdent-Verfahren oder der Online Verifizierung Möglichkeiten gibt, dass man innerhalb weniger Minuten freigeschalten will, so ist es dennoch ein nicht zu außer Acht lassender Aufwand.

Vor allem müssen persönliche Dokumente, so etwa der Lichtbildausweis oder auch eine Versorgerrechnung, hochgeladen bzw. dem Mitarbeiter im Verifizierungsprozess gezeigt werden.

Test- und Erfahrungsberichte helfen weiter

Da das Interesse am Online Glücksspiel steigt und ein Ende des Hypes nicht erkennbar ist, haben in den letzten Jahren extrem viele Online Casinos das Licht der Welt erblickt. Vor allem dann, wenn Online Casinos ganz neu sind, sollte man besonders achtsam sein. Denn sehr wohl mag es den einen oder anderen Anbieter hinter einem Online Casino geben, der unter anderem auch betrügerische Absichten verfolgt.

Vor allem dann, wenn es sich um ein Online Casino ohne Lizenz und ohne Verifizierung handelt, kann es sehr wohl möglich sein, dass hier unter anderem auch unseriöse Wege bestritten werden. Jedoch heißt die fehlende Lizenz nicht, dass der Anbieter automatisch unseriös ist. Ist man aber unsicher, ob dem Online Casino das Vertrauen geschenkt werden kann, so ist es ratsam, sich mit den Test- und Erfahrungsberichten zu befassen, die im Internet zu finden sind.

Stellt man fest, die Test- und Erfahrungsberichte sind durchaus positiv, so spricht am Ende nichts gegen das Online Casino ohne Lizenz und Verifizierung. Wenn jedoch die negativen Kommentare überwiegen, so sollte man besser die Finger davon lassen.

Bonus ist ein Pluspunkt, sollte aber nicht der entscheidungsrelevante Faktor sein

Einige Online Casinos ohne Verifizierung punkten mit einem guten Bonusangebot. Der Willkommens- bzw. Neukundenbonus ist besonders beliebt, weil es sich hier fast immer um einen klassischen 100 Prozent Bonus handelt. Einige Online Casinos werben auch mit Freispielen oder Bonusangeboten für bestehende Kunden. Das heißt, hier werden immer wieder Gutscheincodes per E-Mail versendet oder Freispiele aktiviert.

Zu beachten ist, dass es aber nicht nur um die Höhe der Bonuszahlung geht, wenn man sich für ein Online Casino entscheidet. Man sollte sich unbedingt mit den Bonusbedingungen auseinandersetzen. Viele Online Casinos schreiben vor, dass der Bonusbetrag innerhalb eines gewissen Zeitfensters umgesetzt werden muss. Nur dann, wenn man auch weiß, die Bonusbedingungen kann man erfüllen, sollte das Angebot angenommen werden.

Wer sich nicht zu 100 Prozent sicher ist, ob er gleich das Ersparte aufs Spiel setzen will, sollte sich auf die Suche nach einem Online Casino mit Demokonto machen. Einige Anbieter stellen nämlich die Möglichkeit zur Verfügung, mit Spielgeld erste Schritte machen zu können. So kann das eine oder andere Spiel völlig gefahrlos getestet werden.