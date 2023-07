Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots) – Gestern Mittag (17.07.2023), gegen 12:00 Uhr, übersah eine 51-Jährige mit ihrem Auto beim Fahrstreifenwechsel auf der Bruchwiesenstraße eine 33-jährige Rollerfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die 33-jährige Rollerfahrerin auf die Motorhaube des Autos gedrückt und fiel anschließend zu Boden.

Hierdurch wurde sie leicht verletzt und musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrzeug-Sachschaden wird insgesamt auf ca. 6.500 Euro geschätzt.

Drei Verletzte und hoher Sachschaden – Verkehrsunfall auf der B9

Ludwigshafen (ots) – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag 17.07.2023 auf der B9 bei Ludwigshafen. Ein 56-jähriger LKW-Fahrer war gegen 15:40 Uhr auf der B9 in Richtung Speyer unterwegs, als er in Höhe des Oggersheimer Kreuzes aus bisher ungeklärter Ursache auf ein vor ihm im Stau stehendes Auto auffuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto gegen die Leitplanke geschleudert, der ebenfalls 56-jährige Insasse wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Der LKW fuhr in Folge dem nächsten stehenden Fahrzeug auf und schob es auf ein weiteres Auto. Der 56-jährige eingeklemmte Autofahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 58- und 59-jährigen Insassen der beiden weiteren beteiligten Autos wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste das betroffene Teilstück der B9 in Fahrtrichtung Speyer für ungefähr 3 Stunden vollgesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Verkehrsunfall mit Linienbus und hohem Sachschaden

Ludwigshafen (ots) – Am 17.07.2023, gegen 10:30 Uhr, fuhr eine 82-jährige Autofahrerin auf der Pasadenaallee in Richtung Hauptbahnhof. Gleichzeitig befuhr ein mit ca. 30 Fahrgästen besetzter Linienbus die Pasadenaallee in Richtung Heinigstraße.

Die 82-jährige Fahrerin achtete nicht auf den bevorrechtigten Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde hierbei niemand. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzen

Ludwigshafen (ots) – Am Morgen des 17.07.2023 gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Fahrrad und eine 18-Jährige mit ihrem Elektroroller die Bruchwiesenstraße in entgegengesetzter Richtung. Der 31-Jährige und die 18-Jährige, die gemeinsam den Radweg nutzten, fuhren hierbei frontal aufeinander auf.

Hierbei stießen die beiden mit den Köpfen zusammen, wodurch sie das Gleichgewicht verloren und stürzten. Beide kamen leicht verletzt, durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Erpressung nach „Sex-Chat“

Ludwigshafen (ots) – Ein 40-jähriger Ludwigshafener lernte über Facebook eine Frau kennen. Beide chatteten miteinander. Vor einigen Tagen zeigte sich die Frau dem 40-Jährigen nackt in einem Videochat und forderte ihn in der Folge auch auf sich nackt zu zeigen. Die Unbekannte filmte den Videochat ab und forderte 1.000 Euro von dem 40-Jährigen.

Dieser ging nicht auf die Forderung ein und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor „sexueller Erpressung“ zu schützen:

Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an.

Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und Privatsphäreeinstellungen.

Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber.

Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu.

Im Zweifel: kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten.

Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen.

Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren online-genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen.

Es gibt Malware, die Ihre Webcam problemlos aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann.

Falls Sie bereits erpresst werden:

Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung hört nach der Zahlung meist nicht auf.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Kontaktieren Sie den Betreiber der Seite und veranlassen Sie, dass das Bildmaterial gelöscht wird. Nicht angemessene Inhalte kann man dem Seitenbetreiber über eigens hierfür eingerichtete Buttons melden.

Brechen Sie den Kontakt zu der anonymen Person sofort ab, reagieren Sie nicht auf Nachrichten.

Sichern Sie die Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot. Weitere Informationen zu dem Thema erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de

Unfälle mit E-Scootern – Verhaltenshinweise

Ludwigshafen (ots) – Am Montag kam es in Ludwigshafen zu zwei Verkehrsunfällen mit E-Scootern. In beiden Fällen fuhren verbotswidrig Mitfahrerinnen auf den E-Scootern mit. Insgesamt vier Personen wurden bei den Unfällen verletzt.

Eine 15-Jährige und eine 16-Jährige befuhren am 17.07.2023, gegen 11:30 Uhr, gemeinsam mit einem Elektroroller die Straße „Am Hofgut“ in Fahrtrichtung Drachenfelsstraße. Beim Abbremsen verlor die 16-jährige Fahrerin die Kontrolle über den Roller, wodurch die beiden stürzten. Beide wurden durch den Sturz leicht verletzt. Die 15-jährige Mitfahrerin wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Abend des 17.07.2023, gegen 20:30 Uhr, kam es zu einem weiteren Unfall. Eine 16-Jährige fuhr mit einem E-Scooter auf der Bauernwiesenstraße und transportierte verbotswidrig ihre 8-jährige Schwester. An der Kreuzung zur Teichgasse missachtete die E-Scooter-Fahrerin die Vorfahrt eines Autos, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Schwestern stürzten durch den Zusammenstoß und verletzten sich leicht. Die 8-Jährige wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro.

E-Scooter sind gerade in Städten ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Viele kennen die Regeln zur Nutzung eines E-Scooters jedoch nicht.

Beachten Sie daher die Hinweise Ihrer Polizei für eine sichere Fahrt mit dem E-Scooter:

Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Ein Führerschein ist nicht erforderlich. Allerdings sollten Einsteiger das Fahren mit dem E-Scooter an einem Ort mit wenig oder keinem Straßenverkehr üben.

Ein E-Scooter darf bauartbedingt nur 20 Stundenkilometer schnell fahren.

Für den E-Scooter muss eine gültige Betriebserlaubnis vorliegen. Eine Haftpflicht sowie ein Versicherungskennzeichen sind Pflicht.

E-Scooter sind nur für eine Person ausgelegt. Die Mitnahme von Personen ist daher verboten.

E-Scooter müssen einen Radweg, einen Schutzstreifen oder einen Radfahrstreifen benutzen, wenn dieser vorhanden ist. Ansonsten müssen sie auf die Straße ausweichen. Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu!

Während der Fahrt mit einem E-Scooter ist die Benutzung eines Smartphones verboten.

Beim Thema Alkohol gelten die gleichen Grenzwerte wie beim Autofahren. Es darf nicht unter Drogeneinfluss gefahren werden.

Bitte beachten Sie die Regeln, damit alle sicher an ihrem Ziel ankommen. Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: BMDV – Elektrokleinstfahrzeuge – Fragen und Antworten (bund.de)

Für sichere Ferien

Präsidialbereich (ots) – In Rheinland-Pfalz stehen die Sommerferien vor der Tür. Egal ob Sie verreisen oder zu Hause die Ferien genießen, insbesondere bei Freizeitaktivitäten profitieren Diebe von arglosem und unvorsichtigem Verhalten. Beachten Sie daher die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Dieben zu schützen:

Tragen Sie Wertsachen immer eng am Körper, am besten verteilt und in innenliegenden Taschen!

Halten Sie Ihre Wertsachen fest, wenn Sie angerempelt oder angesprochen werden!

Nehmen Sie nur notwendige Wertsachen und Dokumente mit!

Verschließen Sie Ihr Fahrzeug sorgfältig. Verschließen Sie auch alle Scheiben.

Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück!

Im Schwimmbad, am Badesee und am Strand sollten Sie möglichst keine Wertsachen mitnehmen.

Deponieren Sie Wertsachen, wenn vorhanden, in Schließfächern!

Kopieren oder digitalisieren Sie Dokumente, wie Pässe vor dem Urlaub, um diese bei einem Verlust besser ersetzen zu können!

Wenn Sie Ihre Bank- oder Kreditkarte verlieren oder diese gestohlen wurde, lassen Sie sie umgehend sperren. Die Sperrhotline 116 116 ist mit der deutschen Ländervorwahl 0049

auch aus den meisten Ländern erreichbar!

Notieren Sie sich bei Auslandsreisen wichtige Telefonnummern, wie regionale Notrufnummern von Polizei und Rettungsdienst, für den Notfall!