Oberderdingen – Größerer Polizeieinsatz an Realschule aufgrund Alarmauslösung

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Gemeinde Oberderdingen und des

Polizeipräsidiums Karlsruhe

Am Dienstag, 18.07.2023 wurde gegen 11:10 Uhr ein technischer Alarm an der

Leopold-Feigenbutz-Realschule in Oberderdingen ausgelöst. Bei dem sich

anschließenden Großeinsatz der Polizei wurde der Schulkomplex komplett

durchsucht. Es konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Kräfte der Polizei führten die anwesenden circa 390 Schülerinnen und Schüler

sowie Lehrkräfte aus dem Schulgebäude in eine nahegelegene Sporthalle, wo eine

entsprechende Sammelstelle eingerichtet worden war. Die Räumung der Schule war

gegen 13:30 Uhr abgeschlossen, das Schulgebäude konnte gegen 13:45 Uhr wieder

freigegeben und die Schülerinnen und Schüler vor Ort an Angehörige übergeben

werden.

Der von der Polizei geleitete Einsatz verlief planmäßig nach den für diese

Einsatzlagen geltenden Vorgaben und wurde unter anderem durch weitere

Einsatzkräfte von Rettungs- und Hilfsorganisationen unterstützt. Die Polizei hat

die Ermittlungen zur Ursache des Alarms aufgenommen.