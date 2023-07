Mannheim, Neckarstadt: Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte und Straßenverkehrsgefährdung mehrerer Verkehrsteilnehmer – Zeugenaufruf!!

Mannheim – Bereits am 03.07.23, um 07.15 Uhr, kam es an der Haltestelle

Luzenberg zu einem polizeilichen Einsatz bezüglich einer auffälligen Person in

dessen Verlauf es zu diversen Straftaten zum Nachteil von den eingesetzten

Polizeibeamten kam.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige vor

Eintreffen der Polizei noch verschiedene Verkehrsteilnehmer unter Umständen

gefährdet haben könnte. Diese Verkehrsteilnehmer sucht jetzt das Polizeirevier

Mannheim Neckarstadt. Der Tatverdächtige lief zur genannten Zeit auf der

Sandhofer Straße und auf der Luzenbergstraße mehrfach auf die Fahrbahn,

woraufhin mindestens zwei Auto- und ein Lkw-Fahrer bremsen mussten, um einen

Unfall zu verhindern. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter Tel.:

0621 / 3301-0 zu melden.

Mannheim: Wiederholt Diebstähle von fest eingebauten Navigationssystemen

Mannheim – Zu gleich mehreren besonders schweren Fällen von Diebstahl kam

es im Stadtgebiet Mannheim in der Nacht von Sonntag auf Montag, in der Zeit von

20 Uhr bis 07 Uhr. Zum einen schlugen in Feudenheim, in der Schwanenstraße ein

oder mehrere bislang unbekannte Täter die Scheibe eines BMW ein. Aus diesem

entwendeten sie das fest eingebaute Navigationssystem, sowie das Lenkrad

inclusive Airbag. In Neuostheim, in der Laiblstraße schlug eine unbekannte

Täterschaft ebenfalls eine Scheibe ein und bauten das fest eingebaute

Navigationssystem aus. Das Lenkrad blieb unberührt. In der Nacht von Montag auf

Dienstag, in der Zeit von 20:30 Uhr bis 06 Uhr, kam es in Sandhofen und in der

Ballonstraße zu zwei weiteren besonders schweren Fällen von Diebstählen von

Navigationsgeräten aus Pkws der Marke BMW. Auch hier wurden wieder die Scheiben

eingeschlagen, umso ins Fahrzeuginnere zu gelangen und unter anderem das

Navigationssystem, den Bordcomputer und weiteres Zubehör auszubauen und zu

entwenden.

Der Sachschaden in allen Fällen beläuft sich auf mehrere tausend Euro im

fünfstelligen Bereich.

In allen Fällen wurden die Spezialisten der Kriminaltechnik zur Spurensicherung

herangezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich unter dem

Hinweistelefon der Kriminalpolizei, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim: Briefkasten auf Schulhof aufgebrochen

Mannheim – Irgendwann im Zeitraum von Freitagabend bis Montagfrüh gelangte

eine bislang unbekannte Täterschaft unbefugt auf das Gelände einer Schule in der

Kiesteichstraße in Neckarau. Dort brach sie einen Briefkasten auf und entwendete

die darin befindliche Post. Warum die Täterschaft ausgerechnet Briefe stahl, ist

Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des

Diebstahls sowie der Verletzung des Briefgeheimnisses.

Mannheim: Angriff in den T-Quadraten – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim – Zwei junge Männer liefen am frühen Sonntagmorgen zwischen 04:15

Uhr und 04:30 Uhr vom Friedrichsring kommend in das Quadrat T 6. Etwa auf Höhe

T6, 27 wurden sie von zwei ihnen entgegenkommenden männlichen Personen

unvermittelt körperlich angegriffen. Die beiden Täter gingen im Anschluss in

unbekannte Richtung flüchtig. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

circa 25-30 Jahre alt, 175-180 cm groß, dunkle kurze Haare, südeuropäisches

Aussehen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei dem kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon zu melden.

Mannheim: Wieder Verkehrstraining für „Ältere“ in der Jugendverkehrsschule

Mannheim – Schon traditionell ist das Angebot der Verkehrsprävention des

Polizeipräsidiums Mannheim, welches sich an Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer ab

70 Jahren richtet. Dabei handelt es sich um ein Programm der Verkehrsprävention

Mannheim in Kooperation mit der Kreisverkehrswacht Mannheim e.V., welches sich

an Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer über 70 Jahren richtet und auf dem Gelände

der Jugendverkehrsschule Mannheim stattfindet.

In dieser Veranstaltung (Dauer etwa 3 Stunden) erläutert die Polizei die

Themenbereiche „Der ältere Kraftfahrer“ sowie „Wichtige Bestimmungen der

Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrs – Zulassungsordnung“ und bietet den

Teilnehmern die Möglichkeit zum intensiven Erfahrungsaustausch. Der Schwerpunkt

dieser Veranstaltung liegt allerdings auf den fahrpraktischen Übungen.

Voraussetzung für die Teilnahme ist daher, dass die Teilnehmer im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis sind und den eigenen Pkw mitbringen.

Termine sind:

Freitag, 28.07.2023 von 09.00 – 12.00 Uhr,

Freitag, 04.08.2023 von 09.00 – 12.00 Uhr,

Freitag, 11.08.2023 von 09.00 – 12.00 Uhr,

Freitag, 18.08.2023 von 09.00 – 12.00 Uhr

Veranstaltungsort ist die Jugendverkehrsschule in Mannheim-Käfertal, Oskar-von-Miller-Str. 5.

Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmeurkunde.

Die Veranstaltungen sind kostenlos.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten sich interessierte Kraftfahrer

schnellstmöglich bei der „Verkehrsprävention“ des Polizeipräsidiums Mannheim,

Telefon 0621/41 57 00, anmelden.

Mannheim: Fahrraddieb im Jungbusch festgenommen

Mannheim – Ein Zeuge meldete am Sonntag, gegen 12 Uhr, einen Mann, der

sich in der Hafenstraße an einem verschlossen abgestellten E-Bike zu schaffen

machte. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt traf zunächst nur noch

das Fahrrad an. Der verdächtige Mann hatte sich schon von der Örtlichkeit

entfernt. Am Schloss des E-Bikes fand die Polizei Spuren, die auf einen

Aufbruchsversuch hinwiesen. Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnte in

der der Nähe ein Verdächtiger kontrolliert werden, auf welchen die

Täterbeschreibung zutraf. Anhand eines vom Zeugen gefertigten Handyvideos konnte

der 23-jährige Mann eindeutig als Täter identifiziert und anschließend vorläufig

festgenommen werden.

Der Mann muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahl

verantworten.

Mannheim: Mädchen gerät mit Fuß zwischen einfahrende Straßenbahn und Bahnsteig

Mannheim – Gegen 09:40 Uhr warteten zwei Schulklassen, die sich auf einem

Ausflug befanden, an der Haltestelle Schönau. Dabei kam es zu einem Gedränge

unter den Schülerinnen und Schülern. Aus bislang unbekannter Ursache geriet

dabei der Fuß einer 13-jährigen Schülerin zwischen die langsam einfahrende

Straßenbahn und den Bahnsteig und wurde eingequetscht. Der Feuerwehr gelang es,

die Schülerin zu befreien. Diese wurde leicht verletzt zur weiteren Behandlung

in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Eltern wurden verständigt. Die Polizei gab die

Unfallstelle um 10:45 Uhr wieder frei und die Straßenbahn konnte ihren Weg

fortsetzen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Mannheim: Unfall zwischen Radfahrerin und Autofahrer

Mannheim – Eine Radfahrerin befuhr am Montag gegen 17.00 Uhr die

Luisenstraße in Fahrtrichtung Neckarauer Straße.Ein 22-jähriger Peugeot-Fahrer

befuhr hingegen die Wingertstraße in Fahrtrichtung August-Bebel-Park. Aus

bislang ungeklärten Gründen fuhr der Peugeot-Fahrer ungebremst in den

Kreuzungsbereich hinein und kollidierte hier mit der rechten Seite der

Radfahrerin. Diese fiel auf die Motorhaube und wurde einige Meter mitgerissen.

Hierbei verletzte sie sich leicht und wurde medizinisch versorgt. Wie hoch der

entstandene Sachschaden ist, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen werden

durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau geführt.