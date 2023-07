Walldorft – Am Samstagabend feierte ein Jugendlicher mit einer Vielzahl an

Gästen in einem Walldorfer Gemeindezentrum in der Dannheckerstraße. Gegen 23.45

Uhr nahm die Feier jedoch ein abruptes Ende. Vier bislang unbekannte und zudem

vermummte Täter suchten die Party auf. Sie schlugen zunächst einen 17-Jährigen,

welcher sich im Eingangsbereich befand, mit einem Schlagstock auf den Oberarm

und dann ins Gesicht, da dieser die vier Personen an dem Eintritt hindern

wollte. Nachdem er geschlagen worden war, begab er sich vor das Gemeindezentrum

und verständigte die Polizei. Die vier Personen begaben sich indessen zu

weiteren Partygästen, die die Kasse beaufsichtigten. Einer der Täter forderte

von den jungen Männern die Herausgabe des Eintrittsgeldes, was jedoch verweigert

wurde. Unvermittelt griff der Täter dann nach der Tasche in der sich das Geld

befand, wurde jedoch von einem der jungen Männer, ebenfalls 17 Jahre alt, daran

gehindert. Durch das Reißen an dieser Geldtasche wurde der 17-Jährige über den

Tisch gezogen. Er hielt die Geldtasche jedoch weiterhin fest bis ihm der Täter

mit dem Schlagstock auf den Hinterkopf schlug. Ein weiterer Täter sprühte im

Anschluss mit einem Pfefferspray in Richtung der Kasse. Daraufhin rannten die

vier Tatverdächtigen davon. Mehrere Zeugen verfolgten die Täter, woraufhin einer

aus der Tätergruppe sich umdrehte und eine augenscheinliche Schusswaffe aus

seinem Hosenbund zog. Er richtete sie auf die verfolgenden Zeugen und forderte

sie auf, wegzugehen. Die Zeugen brachen dann die Verfolgung ab.

Zu den vier Personen ist lediglich bekannt, dass ein Täter ein langes blaues

Sweatshirt, eine blaue Stoffhose und ein schwarzes Tuch über dem Kopf trug. Die

anderen drei Personen seien schwarz gekleidet gewesen.

Die Männer rannten dann in Richtung eines Supermarktes und von da aus in

Richtung Rennbahnstraße weg. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Im Anschluss musste ein Gast im Krankenhaus ambulant behandelt werden, zwei

weitere Gäste, die durch das Pfefferspray getroffen wurden, mussten von einem

Rettungswagen vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Schadenshöhe des

entwendeten Geldes ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

Angaben zu der Tat oder den Tätern machen kann, werden gebeten, sich unter dem

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon: 0621/174-4444 zu melden.

Edingen-Neckarhausen: Einbruch in Familienzentrum – Zeugenaufruf

Edingen-Neckarhausen – In der Zeit von Freitag bis Montag brach ein oder

mehrere bislang unbekannte Täter in ein Familienzentrum in der Kolpingstraße

ein. Hierzu hebelten der oder die Täter die Terrassentür auf, begaben sich zum

Büro des Anwesens und hebelten diese Tür ebenfalls auf. Dort wurde aus einem

Tresor Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Der Polizeiposten Edingen hat

nun die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche

Angaben zu der Tat oder dem/den Tätern machen können. Zeugen werden gebeten,

sich unter Tel.: 06203-892029 zu melden.

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Friedhofskapelle beschmiert – Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis – Zwischen Donnerstag und Freitag sprühte

eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Graffitis an die Außenwand der

Kapelle des alten Friedhofs. Auch die dortigen Sanitärräumlichkeiten wurden

verunstaltet. Es wurden mehrere Schriftzüge mit einem schwarzen Filzstift auf

den Spiegel und den Handtuchspender geschmiert.

Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein einem Streifenwagen die Vorfahrt genommen – außerdem mutmaßlich entwendete Schlüssel sichergestellt

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Wie berichtet missachtete in der Nacht des

vergangenen Mittwochs auf Donnerstag ein VW-Fahrer auf der Zuzenhäuser Straße

die Vorfahrt eines Streifenwagen, worauf dieser kontrolliert wurde:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5557549

Neben des nicht vorhandenen Führerscheina, der Nutzung des Fahrzeugs ohne

Erlaubnis der Halterin und einem Springmesser wurde dabei auch noch mutmaßliches

Aufbruchswerkzeug und die abgebildeten 21 Schlüssel festgestellt, deren Herkunft

unklar ist. Wer seine Schlüssel wiedererkennt oder aus sonstigen Gründen Angaben

zu deren Herkunft machen kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Neckargemünd

unter der 06223 9254-0.

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer beraubt – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstag fuhr um kurz nach 20 Uhr ein

22-Jähriger mit seinem E-Bike auf der Südtangente in Richtung Schloss. An der

Unterführung der Bahngleise sah er zwei Männer auf dem Radweg, weshalb er seine

Fahrt verlangsamte. Als er an einem der Männer vorbeifuhr, trat dieser gegen das

Fahrrad, so dass der 22-Jährige das Gleichgewicht verlor. Als der junge Mann von

diesem Täter weiter angegangen wurde, floh er in Richtung des Treppenaufgangs.

Allerdings holte ihn der Angreifer dort ein und besprühte ihn mit Pfefferspray,

weshalb er seinen umgehängten Rucksack fallen ließ. Der Täter nahm den Rucksack

an sich und entfernte sich in Richtung Bahnhof. Sein Komplize, der sich bis dato

passiv verhalten hatte, stahl das E-Bike und fuhr auf diesem in Richtung

Schwimmbad davon.

Die Kriminalpolizei leitete die Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes ein.

Bei dem Rad handelte es sich um ein gebrauchtes schwarzes Herren-E-Bike der

Marke Prophete, Typ Graveler, mit schwarzer Lackierung. Der Wert wird auf knapp

1000 Euro geschätzt.

Der Haupttäter wird als 35-39 Jahre alt, 190 cm groß und mit Glatze beschrieben.

Er trug ein grünes Oberteil. Vom zweiten Täter, der ungefähr im gleichen Alter

gewesen sein soll, ist lediglich bekannt, dass er eine schwarze Sonnenbrille

trug.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu

melden.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: L600, schwerer Verkehrsunfall

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagnachmittag gegen kurz vor 17.00 Uhr

ereignete sich auf der L600 zwischen Gaiberg und Leimen ein Verkehrsunfall, bei

welchem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 85-jähriger Verkehrsteilnehmer

war mit seinem Daimler-Benz, Typ C180, von Gaiberg in Richtung Leimen unterwegs

und verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In

der Folge kam der 85-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er zunächst mit

der dortigen Leitplanke kollidierte. Im weiteren Verlauf wurde er gegen ein

Verkehrszeichen und letztlich gegen einen Brückenpfeiler geschleudert. Hierdurch

wurde der Fahrzeugführer in seinem Daimler eingeklemmt. Nachdem er von der

Feuerwehr befreit werden konnte, wurde er schwer verletzt in ein umliegendes

Krankenhaus verbracht. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca.

13.000 Euro. Die Feuerwehren aus Leimen und Gaiberg waren mit insgesamt 35

Einsatzkräften am Unfallort tätig. Durch die Kollision mit dem Brückenpfeiler

wurde möglicherweise die Statik der Brücke beeinflusst. Bis zu einer

abschließenden Prüfung durch einen Sachverständigen wird die Brücke deshalb

vorsorglich für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt bleiben. Die L600 war für den

Zeitraum der Unfallaufnahme von ca. 17.00 Uhr – 21.15 Uhr gesperrt. Zu größeren

Verkehrsbehinderung kam es nicht.

