Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Heidelberg – 39-jähriger wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls

auf Antrag der Staats

Ein 39-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht am Freitag, 14.07.2023, in den

frühen Morgenstunden, einer 12-jährigen Geschädigten in Ilvesheim das

Mobiltelefon aus den Händen gerissen und ihr, als sie ihm folgte, im Anschluss

mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Hierbei wurde die 12-Jährige

leicht verletzt.

Anschließend entwendete der 39-Jährige auf seiner Flucht auf einem nahegelegenen

Parkplatz eines Supermarktes einen Pkw, welcher dort unverschlossen abgestellt

war, und flüchtete mit dem Pkw.

Nach umfangreichen Such- und Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug verlassen auf

einem Standstreifen an der BAB 5 festgestellt. Eine Polizeistreife stellte den

Tatverdächtigen auf einem nahegelegenen Parkplatz und nahm in fest.

Am 15.07.23 wurde der Beschuldigte dem Haftrichter des Amtsgerichts Heidelberg

vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg

Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit Körperverletzung und

Diebstahls gegen den Beschuldigten und setzte den Haftbefehl in Vollzug. Im

Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.