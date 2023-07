Verkehrsunfallflucht

Bingen

Zwischen Montag, den 17.07.2023 – 17:30 Uhr und 19:30 Uhr kam es in 55411 Bingen in der Hindenburgstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721/9050 zu melden.

Diebstahl von Jungreben

Horrweiler

In der Zeit von Samstag, den 15.07.2023, 17.30 Uhr bis Sonntag, den 16.07.2023, 17.30 Uhr, wurden an drei unterschiedlichen Weinbergen in der Gemarkung Horrweiler, oberhalb der Friedhofstraße von bisher unbekannten Tätern rund 100 bis 150 Jungreben gestohlen. Die drei betroffenen Weinberge sind nah beieinanderliegend und über einen asphaltierten Wirtschaftsweg zugänglich und mit unterschiedlichen Rebsorten bepflanzt. Der Schaden wird auf circa 1800 Euro geschätzt. Hinweise erbeten an die Polizei Bingen.

Verkehrsunfallflucht mit verstorbener Katze

Bingen

Am 17.07.2023 gegen 22:40 Uhr ereignete sich auf Höhe der Saarlandstraße 242 in 55411 Bingen am Rhein (OT Büdesheim) eine Verkehrsunfallflucht. Durch den zunächst flüchtigen Fahrzeugführer wurde hierbei eine weiß/hellgraue Hauskatze (Geschlecht unbekannt) angefahren. Das Tier verstarb in Folge des Unfallgeschehens vor Ort. Der Eigentümer der Katze konnte nicht ermittelt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum gesuchten Katzenhalter machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bingen in Verbindung zu setzen.

Mainz – Bretzenheim; Unfall zwischen Fahrradfahrern

Mainz – Bretzenheim – Am gestrigen Montagmorgen gegen 08:00 Uhr

kollidierten in Mainz-Bretzenheim zwei Fahrradfahrer miteinander, wobei beide

leicht verletzt wurden.

Während ein jugendlicher Mainzer mit seinem Fahrrad die Straße „Am Ostergraben“

aus Richtung Hartenberg befuhr, befuhr ein 69-jähriger Mainzer mit seinem

Pedelec die Straße „In der Klauer“ in Richtung Ulrichstraße.

Aus ungeklärten Gründen übersah der 14-jährige, dass der 69-Jährige an der

Kreuzung Vorfahrt gehabt hätte und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden

leicht verletzt und die Fahrräder waren nicht mehr fahrbereit.

Der Unfallverursacher wurde daraufhin in die Obhut seiner Mutter gegeben.

Mainz-Hechtsheim; Minderjährige nach Rollerdiebstahl überführt

Mainz-Hechtsheim – Am 15.07., gegen 20 Uhr, wurden Einsatzkräfte der

Polizeiinspektion 3 in der „Neue Mainzer Straße“ während einer Streifenfahrt auf

drei Minderjährige aufmerksam, die einen Motorroller zu einer Tankstelle

schoben. Die Plastikhaube des Lenkbereiches schien gewaltsam geöffnet worden zu

sein und es steckte kein Schlüssel.

Als die Jungs kontrolliert wurden, behauptete der Junge, der das Kraftfahrzeug

schob, weder zu wissen, woher dieses sei, noch wo sich der Schlüssel befinde und

stritt ab, es gefahren zu haben. Auf dem Handy des Beschuldigten wurde jedoch

ein Video gefunden, das zeigte, wie er mit diesem Motorroller durch die Gegend

fuhr. Einer seiner Freunde führte unter anderem einige Schrauben des Rollers mit

sich sowie weitere Aufbruchsutensilien.

Wie sich herausstellte wurde der Roller an dem selben Tag als gestohlen

gemeldet.

Zur Sicherstellung des Videos und verdächtiger Chatverläufe, wurde das Handy des

Jungen sichergestellt. Die Eltern der drei Minderjährigen wurden kontaktiert und

der Motorroller vor Ort sichergestellt, um diesen dem Eigentümer zurückzugeben.

Ob und in wie weit die Jugendlichen an dem Rollerdiebstahl beteiligt waren, ist

nun Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Streit im Bus endet mit Messerstecherei

Mainz-Innenstadt – Am 17.07.23 kommt es gegen 21:20 Uhr im Bus der Linie

62 zu einem Streit zwischen einem 17-jährigen und einem 27-jährigen. Versuche

von weiteren Fahrgästen, den Streit zu schlichten, scheitern. Im Bereich

Ludwigstraße / Weißliliengasse eskaliert der Streit. Dabei verletzt der

17-jährige den 27-jährigen mit einem Messer mehrfach im Bein. Der Busfahrer

macht eine zufällig vorbeikommende Streife der Polizei auf den Vorfall

aufmerksam, die den Streit schließlich beenden und sich um den Verletzten

kümmern kann. Das Messer wird sichergestellt und der Täter vorläufig

festgenommen. Der Verletzte 27-jährige kommt schwerverletzt in die Uniklinik.

Durch die Sachverhaltsaufnahme kommt es im Kreuzungsbereich zu

Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.