Frankfurt – Sachsenhausen: Auslobung nach versuchtem Tötungsdelikt – Zeugenaufruf – Bezug zur Meldung Nr. 0876 vom 07.08.2022

Frankfurt (ots) – (dr) Wie bereits berichtet, kam es am Sonntag, den 07. August 2022, in Sachsenhausen zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Gegen 03:30 Uhr wurde der 18-jährige Geschädigte, der sich zur Tatzeit mit einer

Zeugin an der Straßenbahnhaltestelle des Lokalbahnhofes in Frankfurt

Sachsenhausen aufhielt, nach vorangegangener verbaler Auseinandersetzung

unvermittelt mit einem Messer angegriffen und hierbei durch einen Stich im

Bereich des linken Brustkorbes schwer verletzt.

Die bisherigen Ermittlungen führten bislang nicht zur Identifizierung der Täter.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat nun für Hinweise, die zur Aufklärung der

Tat führen, eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgelobt.

Wer kann Hinweise zu dem Täter / den Täter geben?

Wer hat zu dem Tatgeschehen Beobachtungen gemacht?

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 /

755 – 51199 zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Goldkette geraubt – 21-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Montag auf Dienstag (18.07.2023) kam es

im Bahnhofsviertel zum Raub einer Goldkette. Polizeibeamte nahmen einen 21 Jahre

alten Tatverdächtigen fest.

Der spätere Geschädigte, ebenfalls 21 Jahre alt, wollte gegen 02:50 Uhr ein

Etablissement in der Taunusstraße verlassen, als ihm vier Männer im

Eingangsbereich den Weg versperrten. Einer von ihnen schlug ihm unvermittelt mit

der Hand auf die Brust. Währenddessen riss ihm ein anderer seine Goldkette vom

Hals. Ihm gelang es, einen der Angreifer festzuhalten. In der Folge nahm eine

zufällig vorbeikommende Polizeistreife den gleichaltrigen Tatverdächtigen fest

und verbrachte ihn auf die Wache.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige mangels

vorliegender Haftgründe wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern

an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Zeugenhinweis führt zur Festnahme

Frankfurt (ots) – (di) Nur kurz währte die Freude über die Beute eines Diebes

gestern Abend (17. Juli 2023) im Bahnhofsviertel. Er wurde bei seiner Tat

beobachtet und kurz darauf festgenommen.

Durch einen Zeugenhinweis wurden gestern Abend gegen 22:40 Uhr Polizisten auf

einen 36-Jährigen in der Münchener Straße aufmerksam, der von dem Zeugen dabei

beobachtet wurde, wie er an einem geparkten Ford Transit die Beifahrertür

öffnete und mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug stahl. Die Polizisten nahmen

den Dieb in unmittelbarer Nähe zum Tatort fest und stellten das Diebesgut

sicher.

Doch der 36-Jährige muss sich nicht nur wegen des Diebstahls aus dem

Kraftfahrzeug verantworten, bei Ihm fanden die Beamten auch noch eine geringe

Menge Haschisch. Der Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien

Fuß entlassen.

Frankfurt – Oberrad: Hoher Schaden bei Autohaus

Frankfurt (ots) – (di) Auf hochwertige Scheinwerfer von Fahrzeugen hatten es

Unbekannte über das vergangene Wochenende (15. – 17. Juli 2023) abgesehen. Sie

drangen auf das Gelände einer Autohaus-Niederlassung in Oberrad vor und

verursachten einen hohen Schaden.

Demnach überwanden mehrere Täter den Zaun des Geländes an der Kaiserleipromenade

und machten sich zielgerichtet an insgesamt 8 seriengleichen Fahrzeugen zu

schaffen. Hierbei stahlen sie die verbauten Scheinwerfer und verursachten

Sachschaden an den Autos. Allein der Wert der Scheinwerfer wird auf mehrere

Zehntausend Euro beziffert. Auch der Sachschaden an den Fahrzeugen war

beträchtlich.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt. Personen, die verdächtige

Wahrnehmungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder

den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen

Polizeirevier (8. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755 – 10800 in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Höchst: Pedelec-Diebe beobachtet und festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Abend (17. Juli 2023) fielen einer Passantin

gegen 21:25 Uhr im Bahnhof Frankfurt-Höchst zwei junge Männer auf, die ein

Pedelec durch die Gegend trugen. Später erfolge die Festnahme der beiden

21-Jährigen.

Zuvor wollte das Duo das Fahrradschloss eines auf der Südseite des Bahnhofs

abgestellten Pedelecs knacken. Da die zwei Männer bei dem Versuch scheiterten,

entschlossen sie sich kurzum das Zweirad wegzutragen. Eine Zeugin bemerkte das

diebische Treiben und rief die Polizei. Sie registrierten die Frau und stellten

das Rad zunächst wieder ab. Kurz darauf erschienen die Streifenbeamten, was auch

die Pedelec-Diebe mitbekamen. Diese ließen ihre Beute stehen, trennten sich

voneinander und ergriffen sofort die Flucht. Die Beamten nahmen umgehend die

Verfolgung auf und holten sie ein. Einen Dieb nahmen sie am Bahnsteig fest, den

anderen auf der Südseite des Bahnhofs.

Die Polizisten verbrachten die beiden Männer für die weiteren Maßnahmen auf die

Dienststelle. Im Anschluss setzten sie die zwei 21-Jährigen mangels vorliegender

Haftgründe wieder auf freien Fuß.

Das entwendete Pedelec der Marke „Shengmilo“ wurde sichergestellt. Der Besitzer

wird gebeten, sich mit Eigentumsnachweis beim 17. Revier unter der Rufnummer 069

/ 755-11700 zu melden.