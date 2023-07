Verkehrsunfall

Eichenzell. Eine 18-Jährige und eine 48-jährige Beifahrerin aus Schweden wurden bei einem Unfall am Montag (17.07.) leicht verletzt. Ein 22-jähriger Toyota-Fahrer befuhr gegen 20.45 Uhr die Straße „Am Langen Acker“ aus Richtung Rhönhof kommend und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen bei grün zeigender Ampel die dortige Kreuzung überqueren, um auf die A 66 in Richtung Kassel/Würzburg aufzufahren. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einem 18-jährigen Ford-Fahrer, welcher die L 3307 aus Richtung Welkers kommend in Fahrtrichtung Eichenzell befuhr. Die beiden Personen im Toyota wurden mit leichten Verletzungen zur Überwachung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Unfallflucht

Fulda. Ein 24-jähriger Radfahrer aus Gersfeld wurde bei einem Unfall am Donnerstag (13.07.) leicht verletzt. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem roten Kleintransporter, gegen 16.15 Uhr, die Michael-Henkel-Straße in absteigende Richtung und wollte dort nach aktuellem Kenntnisstand nach rechts in die Schumannstraße abbiegen. Hierzu hielt er zunächst verkehrsbedingt an. Der 24-jährige Radfahrer befuhr zeitgleich den Fahrradschutzstreifen in gleicher Richtung und wollte rechts an dem wartenden Kastenwagen vorbeifahren. Als der Kleintransporter dabei anfuhr und nach rechts abbog, wich der Radfahrer nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kam hierbei zu Fall. Es kam zu keiner Berührung der beiden Unfallbeteiligten. Der Fahrer des Kastenwagens stieg anschließend aus dem Fahrzeug aus und kümmerte sich zunächst um den gestürzten Radfahrer. Er entfernte sich aber anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Der Fahrer des Kleintransporters kann als circa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter bis 185 Meter groß beschrieben werden. Er soll eine Brille sowie ein graues T-Shirt und eine Arbeitshose getragen haben. Zeugen, die den Vorfall beobachten haben sowie der Fahrer des Kleintransporters werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Sexuelle Belästigung

Fulda. Am Montagabend (30.06.), gegen 18.15 Uhr, kam es im Bereich Schlosspark zu einer sexuellen Belästigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen griff ein Unbekannter einer 17-Jährigen gegen ihren Willen an die Hand und berührte sie unsittlich am Knie. Die 17-Jährige begab sich zu einer Freundin und informierte die Polizei. Der Täter ging in unbekannte Richtung davon. Sie beschreibt ihn folgendermaßen: Der Täter war männlich, circa 180 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, Vollbart. Er trug ein helles T-Shirt, eine helle kurze Hose, schwarze Sneakers und eine Sonnenbrille. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Geschäft

Bad Hersfeld. Unbekannte versuchten die Eingangstür eines Geschäftes in der Straße „Benno-Schilde-Platz“ aufzuhebeln. Als dies misslang, ließen die Einbrecher von ihrem weiteren Vorhaben ab. Der Einbruchsversuch wurde am Montag (17.07.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

LKW bei Gasbetankung (LNG-Gas) in Flammen aufgegangen

Eichenzell (ots)

Zu einem derzeit hohen, jedoch noch nicht bezifferbaren Sachschaden an einem LKW samt Ladung kam es am Montag (17.07.), gg. 23.25 Uhr der durch einen Brand während der Betankung eines LKW auf dem sog. „Rhönhof“ in Eichenzell-Welkers verursacht wurde.

Ein 48-jähriger LKW-Fahrer aus Seligenstadt, der sich mit seinem LKW Gespann, auf dem Rhönhof in Eichenzell-Welkers befand, wollte auf der dortigen Tankstelle sein Fahrzeug mit LNG-Gas betanken. Ersten Ermittlungen zufolge, sei es bei der Betankung plötzlich zu einer Stichflamme im Bereich des Gastanks am LKW gekommen, wobei das Feuer im weiteren Verlauf auf das Fahrgestell und anschließend auch auf die Ladung übergriff.

Durch schnelles Handeln konnte ein Mitarbeiter der Tankstelle zeitnah den sog. „Not Aus“ Schalter drücken und so den gesamten Betrieb der Tankstelle, insbesondere die Betankung unmittelbar stoppen.

Ein Großaufgebot der Feuerwehren Eichenzell und Welkers waren schnell vor Ort konnten den Brand rechtzeitig unter Kontrolle bringen.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Auch der 48-Jährige LKW Fahrer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Die Ladung des LKW war mit sog. „Trockenladung“ bestückt (leider aktuell keine weiteren Angaben zur Art dieser Ladung bekannt), so dass von dieser auch keine Gefahr ausging.

Aufgrund des Brandes ist von einem Totalschaden des LKW und auch der Ladung auszugehen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Ob bzw. in welcher Höhe auch ein Sachschaden im Bereich der Tankstelle entstanden ist, kann derzeit ebenfalls noch nicht beziffert werden.