Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Einbruch in Postfiliale: Kripo sucht Zeugen – Dreieich/Offenthal

(jm) Unbekannte verschafften sich am Wochenende Zugang zu einer Postfiliale im Herrenwiesenweg und erbeuteten unter anderem Bargeld. Zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 11.40 Uhr, hebelten die Täter die Türen zum Verkaufsraum auf. Im Inneren nahmen sie Briefmarken, Mobiltelefone sowie Bargeld mit und verschwanden mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Kripo bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Unfallflucht im Sudetenring: Wer kann Hinweise geben? – Dreieich/Sprendlingen

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagmorgen im Sudetenring sucht die Polizei weitere Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 10.40 Uhr ein Auslieferungsfahrer mit seinem Fahrzeug beim Ausparken einen in Höhe der Hausnummer 21 geparkten Fiat Punto beschädigt haben. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr anschließend davon und konnte wohl im Kurt-Schumacher-Ring angehalten werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 4.000 Euro. Die Unfallfluchtermittler bitten nun weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Erste Hinweise nach Unfallflucht im Ulmenweg: Weitere Zeugen gesucht – Neu-Isenburg

(fg) Nach einer Unfallflucht, die sich bereits vergangenen Freitagnachmittag in der Ulmenstraße an dem Parkplatz des Sportplatzes „Buchenbusch“ ereignet hatte, haben die Ermittler erste Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beabsichtigte ein VW-Fahrer aus Neu-Isenburg gegen 16.45 Uhr in eine freiwerdende Parklücke einzufahren. Eine Frau befand sich in ihrem blauen Opel Corsa, an dem polnische Kennzeichenschilder angebracht waren, beim Ausparkvorgang; hierbei übersah sie offenbar den wartenden VW Caddy und stieß mit diesem im Zuge des Rückwärtsfahrens zusammen. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich die Opel-Fahrerin jedoch davon. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten unter der Rufnummer 06183 91155-0 um weitere Hinweise.

Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen – Neu-Isenburg

(fg) Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Station in Neu-Isenburg nahmen am Montagabend einen mutmaßlichen Kiosk-Einbrecher vorläufig fest. Der offensichtlich alkoholisierte Tatverdächtige hatte nach derzeitigem Kenntnisstand kurz nach 18 Uhr mit einer Axt ein Fenster des Gebäudes in der Flughafenstraße (einstellige Hausnummern) eingeschlagen, um sich Zutritt zum Innenraum zu beschaffen. Weiterhin hatte der 49-Jährige am dortigen Rollladen hantiert. Noch am Tatort nahmen herbeigeeilte Streifenbesatzungen den mutmaßlichen Einbrecher fest. Da er augenscheinlich alkoholisiert war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt; dieser zeigte einen Wert von 1,66 Promille an. Der Tatverdächtige musste auf der Wache unter anderem eine Blutprobe abgeben. Auf diesen kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Mehrere Packungen Zigaretten geklaut – Seligenstadt/Klein-Welzheim

(jm) In einem Getränkemarkt in der Aschaffenburger Straße (90er-Hausnummern) haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen bei einem Einbruch mehrere Packungen Zigaretten geklaut. Gegen 3.15 Uhr meldete die Sicherheitsfirma eine Alarmauslösung im Markt. Vor Ort stellte die eingesetzte Streife eine Leiter an der Wand des Geschäftes fest. Vermutlich waren Einbrecher über das Dach in das Gebäude eingedrungen, wo sie dann die Zigaretten einsackten und damit verschwanden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Wer hat den schwarzen Hyundai Tucson beschädigt? Unfallflucht – Langen

(dj) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich zwischen Sonntag- und Montagabend (09.07./10.07.) auf einem Parkplatz in der Annastraße im Bereich der 60er-Hausnummern ereignet hat. Zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Montagabend, 17.45 Uhr, touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- und Ausparken im Bereich des Parkplatzes den schwarzen Hyundai Tucson. Der unbekannte Verursacher kümmerte sich nicht um den etwa 4.000 Euro teuren Schaden auf der Fahrerseite des Wagens und fuhr davon. Die Unfallfluchtermittler bitten nun um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Bereich Main-Kinzig

Dieseldiebe auf Firmengelände zugange – Hanau/Großauheim

(fg) Auf einem Firmengelände in der Voltastraße im Bereich der 10er-Hausnummern waren Dieseldiebe in der Zeit zwischen Samstagmorgen, 2 Uhr und Montagmorgen, 5.30 Uhr, zugange und zapften rund 1.200 Liter Kraftstoff aus sieben geparkten Lastkraftwagen ab. Der Schaden, der durch das Aufbrechen der Tankstutzen entstand, wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

Bauaufzug gestohlen: Zeugen gesucht – Niederdorfelden

(dj) Einen Bauaufzug stahlen Unbekannte zwischen Samstagmitttag, 12 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, in der Straße „Im Bachgange“. Offenbar knackten die Diebe diverse Diebstahlsicherungen an dem Fahrzeug, um das schwere Baugerät der Marke Boecker aus dem öffentlichen Verkehrsraum zu stehlen. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal zu melden.

100 Tage Stadtwache: Verantwortliche ziehen positive Bilanz – Offenbach

(dj) Vor 100 Tagen wurde die gemeinsame Stadtwache der Stadtpolizei Offenbach und der hessischen Polizei am Marktplatz in Betrieb genommen. Die Stadt Offenbach und das Polizeipräsidium Südosthessen ziehen nun eine erste positive Bilanz. Der Leiter der Polizeidirektion Offenbach, Leitender Polizeidirektor Kaaden, betont: „Eines der ausgegebenen Ziele der Zusammenarbeit lag darin, die Präsenz unserer Ordnungs- und Sicherheitskräfte sichtbar zu erhöhen und die Vernetzung unserer Behörden als zusätzlichen Baustein der gemeinsamen Sicherheitsarchitektur für Offenbach weiter zu fördern.“

„Seitdem wir im April mit unserer Arbeit zusammen mit der Hessischen Polizei begonnen haben, begegnen den eingesetzten Einsatzkräften vor Ort immer mehr Menschen, die eine deutlich erhöhte Präsenz der Polizei wahrnehmen und dies uns gegenüber sehr begrüßen“, ergänzt Frank Weber, Leiter des Ordnungsamtes in Offenbach.

Neben der Installation der Stadtwache als Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger, wurde unter anderem ein Augenmerk auf vermehrte Fuß- und Fahrradstreifen gelegt. Aufgrund der hohen Präsenz der Streifen, konnten eine Vielzahl an Ordnungswidrigkeiten geahndet und einige Straftaten zur Anzeige gebracht werden.

Offenbachs Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke betont: „Ich bin ein ganz großer Befürworter von Fußstreifen. In meiner Zeit als Ordnungsdezernent waren mir die Fußstreifen der Stadtpolizei sehr wichtig. Daher lag es für mich auf der Hand, für die gemeinsame Stadtwache in vielen Gesprächen mit dem Land Hessen dafür zu werben, eine gemeinsame Fußstreife von Stadtpolizei und Hessischer Polizei einzuführen. Die erste Zwischenbilanz zeigt, dass dieses Modell erfolgreich ist: Die Präsenz von Polizeikräften hat sich in der Innenstadt erhöht und das wird von den Menschen auch positiv wahrgenommen. Ich bin der Hessischen Polizei und dem scheidenden Polizeipräsidenten Eberhard Möller dankbar, dass wir die Streife verabreden konnten.“ Schwenke hatte die gemeinsame Innenstadtstreife am Montagabend anlässlich der ersten Zwischenbilanz zu Fuß begleitet. Schon in der Vergangenheit hatte Schwenke mehrfach die Stadtpolizei begleitet, um sich von der Arbeit der Beamtinnen und Beamten ein eigenes Bild machen zu können.

Auch Ordnungsdezernent Paul-Gerhard Weiß sieht erste Erfolge der gemeinsamen Streifen: „Die erhöhte Präsenz in der Innenstadt ist sehr wichtig für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Dass die gemeinsame Sicherheitsstreife gut angenommen wird, zeigen die rund 1.000 Bürgergespräche, die in den ersten 100 Tagen geführt wurden. Darüber hinaus wurden bei den Rundgängen rund 1.900 Personen und 967 Fahrzeuge kontrolliert. 510 Ordnungswidrigkeiten und 60 Straftaten konnten auf diese Weise geahndet werden.“

„Das Polizeipräsidium Südosthessen ist sehr zufrieden mit der Entwicklung sowie den bisherigen Auswirkungen des gemeinsamen Projekts und wir freuen uns, dass die Bürgerinnen und Bürger die vermehrte Präsenz positiv aufnehmen“, resümiert Polizeivizepräsidentin Anja Wetz.

Alle Beteiligten sind sich einig, dass der richtige Weg eingeschlagen wurde und die Arbeit ein wichtiger Baustein ist, um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Offenbach weiter zu steigern. „Wir werden weiterhin in enger Zusammenarbeit verstärkt uniformierte Präsenz auf den Straßen zeigen“, bestätigten Andreas Sattler, Dienststellenleiter des Polizeireviers Offenbach, sowie Lothar Haack, Abteilungsleiter beim Ordnungsamt für die Stadtpolizei.

Das neue Polizeirevier im Spessartring, das von den Offenbacher Bürgerinnen und Bürgern rege genutzt wird, hat sich zwischenzeitlich als primäre Anlaufstelle für besondere Anliegen der Menschen etabliert. In der gemeinsamen Stadtwache am Marktplatz bietet die hessische Polizei darüber hinaus ein breit gefächertes Angebot für Bürgersprechstunden an – bislang wurde dies dort aber nur vereinzelt angenommen.

Konkrete Sprechzeiten der unterschiedlich angebotenen Bürgersprechstunden in der Stadtwache, etwa zur Einstellungsberatung oder mit dem Migrationsbeauftragten des Polizeipräsidiums Südosthessen und dem Schutzmann vor Ort, können auf den Internetseiten der hessischen Polizei sowie der Stadt Offenbach eingesehen werden.

Weitere Informationen:

https://www.offenbach.de/stadtpolizei

https://ppsoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Stadtwache-Offenbach/