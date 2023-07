Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Einfamilienhaus gescheitert, Eschborn, Niederhöchstadt, Herzbergweg, 16.07.2023, 20.30 Uhr bis 17.07.2023, 11.30 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag versuchten unbekannte Täter in Eschborn-Niederhöchstadt in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Den Täter gelang es jedoch nicht, in das Haus um Herzbergweg einzudringen, so dass sie unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 Hinweise entgegen.

Diebstahl auf Friedhof,

Hattersheim, Mainzer Landstraße, 14.07.2023, 12.00 Uhr bis 17.07.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Diebe entwendeten zwischen Freitagmittag und Montagmittag Grabschmuck von einem Friedhof in Hattersheim. Die unbekannten Täter betraten das Friedhofsgelände im Bereich der Mainzer Landstraße und entwendeten von einem Grab eine Schale sowie eine Lampe aus Kupfer. Im Anschluss flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Pedelec gestohlen,

Hofheim, Chinonplatz, 17.07.2023, 16.50 Uhr bis 21.00 Uhr,

(pl)Im Bereich der Stadthalle am Chinonplatz in Hofheim wurde am Montag ein Pedelec gestohlen. Der Geschädigte hatte sein schwarz-orangenes Fahrrad von „Leaderfox“ gegen 16.50 Uhr am Fahrradständer mit einem Schloss gesichert abgestellt. Gegen 21.00 Uhr war das Fahrrad verschwunden. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Jugendgruppe geht Frau am Bahnhof an – Polizei nimmt zwei Personen fest, Kriftel, Zeilsheimer Weg, S-Bahnhof, Freitag, 14.07.2023, 18:30 Uhr,

(fh)Am Freitagabend gelang es der Polizei zwei Jugendliche festzunehmen, welche zuvor als Teil einer Jugendgruppe am Krifteler S-Bahnhof eine Frau angegangen hatten. Nach der Festnahme ergaben sich Anhaltspunkte für weitere Straften. Den Angaben der Geschädigten zufolge habe sie sich gegen 18:30 Uhr am Bahnhof im Zeilsheimer Weg aufgehalten, als plötzlich eine siebenköpfige Personengruppe auf sie zugekommen sei, von denen sie beleidigt worden wäre. Auch habe einer der Jugendlichen ihr gegen den Arm getreten. Hiernach seien zwei der Jugendliche auf Räder und gestiegen und davongefahren. Der Rest der Gruppe soll in eine S-Bahn in Richtung Zeilsheim gestiegen sein. Einer in der Zwischenzeit verständigten Streife gelang es jedoch die beiden flüchtigen Fahrradfahrer anzutreffen und festzunehmen. Es handelte sich um zwei 15-Jährige aus Frankfurt. Beide wurden für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben. Da die beiden für die mitgeführten Fahrräder keine Eigentumsnachweise vorweisen konnten, wurden diese sichergestellt und entsprechende Strafanzeigen erstattet.

Die Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten dauern derweil an. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Baucontainer aufgebrochen,

Liederbach am Taunus, Oberliederbach, Auf den Gänsewiesen, 15.07.2023, 16.00 Uhr bis 17.07.2023, 07.00 Uhr,

(pa)In Oberliederbach erbeuteten Diebe in den vergangenen Tagen bei einem Einbruch auf einer Baustelle Werkzeuge und Maschinen im Wert von rund 9.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in der Straße „Auf den Gänsewiesen“. Bislang unbekannte Täter betraten ein dortiges Baustellengelände und brachen einen Container auf, in dem die Gerätschaften einer auf der Baustelle tätigen Firma gelagert waren. Die Diebe stahlen unter anderem mehrere Staubsauger, Akkuschrauber, Winkelschleifer, diverse Bohrer sowie kleineres Werkzeug. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073 – 0 zu melden.

Einbruch in Rohbau,

Eschborn, Alfred-Herrhausen-Allee, 13.07.2023, 18.00 Uhr bis 17.07.2023, 08.30 Uhr,

(pa)In Eschborn haben Einbrecher im Laufe der vergangenen Tage eine Baustelle heimgesucht. Zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen begaben sich Unbekannte auf ein in der Alfred-Herrhausen-Allee befindliches Baustellengelände. Sie betraten anschließend den dortigen Rohbau, brachen Innentüren auf und entwendeten diverse Stromkabel, deren Wert sich insgesamt auf rund 1.000 Euro summiert. Die Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073 – 0 zu melden.

Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt, L 3006, zwischen Flörsheim am Main und Hattersheim-Eddersheim, 17.07.2023, 17.17 Uhr,

(pa)Am Montagnachmittag kam es auf der L 3006 zwischen Flörsheim und Hattersheim-Eddersheim zu einem Motorradunfall, in dessen Folge der Fahrer des Motorrads schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 17.17 Uhr befuhr ein 21-jähriger Hattersheimer die Landesstraße mit seiner BMW in Fahrtrichtung Eddersheim. Als in gleicher Richtung ein Radfahrer dem Motorrad vorausfuhr, bemerkte der Biker dies zu spät, sodass er ein Ausweichmanöver einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zwar kam es nicht zu einer Kollision mit dem Fahrrad, jedoch verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und kam im angrenzenden Feld links neben der Fahrbahn zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte den bei dem Sturz schwerverletzten Hattersheimer zur Behandlung in eine Klinik. An Seiner BMW entstand Totalschaden.