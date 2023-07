Leicht verletzte Beifahrerin bei nächtlichem Verkehrsunfall

Römerberg OT Berghausen (ots) – In der Nacht auf Dienstag gegen 0:15 Uhr befuhr eine 18-jährige PKW-Fahrerin die Germersheimer Straße in Römerberg-Berghausen in Fahrtrichtung Speyer und verlor auf gerader Strecke aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Infolgedessen streifte sie mit ihrer Fahrerseite einen am linken Fahrbahnrand abgestellten PKW und verursachte hierbei einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro.

Beim Zusammenstoß zog sich ihre gleichaltrige Beifahrerin eine Prellung am Oberschenkel zu. Die Polizeibeamten stellten bei der Fahrerin keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit fest.

Geschwindigkeitskontrollen

Waldsee (ots) – Am Montag 17.07.2023 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich der K13 durch. Bei erlaubten 50 km/h war der gemessene Spitzenwert eines Verkehrsteilnehmers 99 km/h. Diesen Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein dreistelliges Bußgeld sowie 1 Monat Fahrverbot. Insgesamt kam es zu zwölf Geschwindigkeitsverstößen.

Einbruch ohne Wert

Schifferstadt (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich von Sonntag auf Montag durch Aufhebeln eines Fensters Zugang in ein Fitnessstudio im Ketzerweg. Dort brachen sie dann mehrere Büroräumlichkeiten auf. Aus einem der Büros wurde dann ein Standtresor aufgeflext, in dem sich jedoch keinerlei Wertgegenstände befanden.

Insgesamt entstand durch das gewaltsame Aufbrechen der Türen und Fenster des Studios ein Sachschaden von circa 4.000 Euro. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Kind nach Unfall verletzt

Schifferstadt (ots) – Eine 11-jährige Schülerin aus Schifferstadt befuhr am Montagmorgen mit ihrem Tretroller den Gehweg der Schulstraße aus Richtung Kirchenstraße kommend. Wohl ungebremst fuhr sie dann plötzlich vom Gehweg auf die Fahrbahn ein und kollidierte dort mit dem vorbeifahrenden Pkw einer 33-jährigen aus Schifferstadt.

Infolge dessen stürzte das Kind und fiel zudem an einen dort geparkten Pkw. Durch den Sturz zog sich die 11-jährige Schürfwunden am Knie zu und wurde vor Ort noch medizinisch versorgt.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel: 06235-495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.