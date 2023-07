Getuntes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Schwegenheim (ots) – Speziell geschulte Beamten führen gestern in Schwegenheim Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden gezielt getunte Fahrzeuge ins Visier genommen. An einem PKW war durch die nicht erlaubten technischen Veränderungen (verspiegelte Scheiben und Änderungen am Fahrwerk) die Betriebserlaubnis erloschen. Den Fahrer erwartet ein entsprechendes Bußgeld.

Brand eines Dachstuhl

Hagenbach (ots) – Am Montag gegen 16.00h kam es zu einem Dachstuhlbrand in der Friedensstraße in Hagenbach. Der Eigentümer des Hauses arbeitete am Dachstuhl mit einem Schweißgerät, was zu einem Glimmbrand führte. Am Dachstuhl entstand geringer Sachschaden. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Flüchtiger eines Unfalles mit hohem Schaden ermittelt

Erlenbach bei Kandel (ots) – Am Dienstag Nacht gegen 03 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in der Haynaer Straße in Erlenbach bei Kandel gemeldet. Eine Zeugin wurde durch einen lauten Knall geweckt. Wie sich herausstellte fuhr ein Mercedesfahrer auf gerader Strecke auf ein geparktes Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Straßenseite und beschädigte dieses vorne rechts erheblich. Auch das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde erheblich beschädigt.

Nichtsdestotrotz setzte er seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Am Morgen meldete sich ein weiterer Zeuge, welcher einen stark beschädigten Mercedes auf seinem Gelände vorfand. Durch weitere Ermittlungen konnte der verantwortliche 24-jährige Unfallverursacher aus dem Kreis Germersheim ermittelt und vernommen werden.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Ein Führerscheinentzug steht im Raume. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Ladendiebe erwischt

Germersheim (ots) – Ein 21-jähriger Heranwachsender und ein 17-jähriger Jugendlicher begaben sich am Samstagmittag in ein Kaufhaus in der Mainzer Straße. Dort steckten sie unabhängig voneinander Elektronikartikel im Gesamtwert von ca. 100 Euro in ihre Taschen und versuchten diese ohne zu bezahlen zu entwenden.

Durch aufmerksame Mitarbeiter wurden diese jedoch beobachtet, angesprochen und die Polizei hinzugezogen. Beide erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.

Brand eines Müllcontainers

Kandel (ots) – Am Montag Abend gegen 23.00 Uhr brannte in der Marktstraße in Kandel ein Müllcontainer. Aufgrund der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Müllcontainer von zwei männlichen Personen im Alter von ca. 16 – 18 Jahren angesteckt wurde. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Das Feuer wurde von der freiwilligen Feuerwehr Kandel gelöscht. Eine Gefahr des Übergreifens auf andere Gegenstände bestand nicht. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizei unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.