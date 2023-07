Auffahrunfall an Ampel

Speyer (ots) – Am Montag 17.07.2023 gegen 13:30 Uhr, befuhren ein Peugeot, ein Fiat und ein Audi in dieser Reihenfolge die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Iggelheimer Straße und mussten an der roten Ampel verkehrsbedingt halten.

Beim Wiederanfahren fuhr der 32-jährige Audi-Fahrer der 24-jährigen Fiat-Fahrerin auf und schob den Fiat auf das Heck der vorne fahrenden Peugeot-Fahrerin. Die 24-Jährige erlitt infolge des Unfalls Schmerzen im Nacken und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 1.500 Euro.

Hebelspuren an Wohnungstür in Nord

Speyer (ots) – Zwischen dem 15.07.2023 um 16:30 Uhr und dem 16.067.2023 um 10 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Eingangstür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Feuerdornweg. Den Tätern gelang es nicht, in die Wohnung einzudringen.

Der Sachschaden liegt bei ca. 200 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung sachdienlicher Hinweise an 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Polizeikontrollen am Montag: Cannabisfunde, unsicheres Tuning, Täuschungsversuche und Flucht vor der Polizei

Speyer (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 23-01 Uhr richtete die Polizei eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße ein und kontrollierte hierbei 50 PKW und 15 Fahrräder. Bei zwei PKW der Marken BMW und Audi war die Betriebserlaubnis aufgrund von Veränderungen am Fahrwerk erloschen.

Ein PKW mit ausländischer Zulassung war trotz langjährigem deutschem Wohnsitz seiner Halterin vorschriftswidrig nicht in Deutschland zugelassen, 2 PKW-Insassen verstießen gegen die Gurtpflicht und ein Fahrer bediente verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt. Außerdem stellten die Beamten sieben Mängelberichte aus.

Bei 5 Fahrradfahrern entsprach die Beleuchtung nicht den Vorschriften, weswegen die Beamten sie verwarnten.

Der 22-jährige Beifahrer eines PKW bestritt in der Kontrollstelle, Ausweisdokumente mitzuführen und gab gegenüber den Beamten falsche Personalien an. Die Beamten durchsuchten den Mann nach Ausweispapieren und fanden dabei zwar keine Ausweispapiere, aber 0,37 Gramm Marihuana auf.

Seine Identität klärten die Beamten danach mit Hilfe erkennungsdienstlicher Maßnahmen. Den 22-Jährigen erwartet ein Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Angabe falscher Personalien.

Gegen 01:30 Uhr wurden Polizeibeamte im Rahmen einer Fußstreife in der Landauer Straße auf Cannabisgeruch aufmerksam, der von einer Jugendgruppe an einer Sitzgruppe ausging. Zwei der drei Jugendlichen im Alter von 17 und 18 Jahren rannten vor den Beamten weg und gaben ihren Fluchtversuch im Scheinwerferlicht eines entgegenkommenden Streifenwagens auf.

Die Beamten fanden fünf Gramm Marihuana sowie eine Feinwaage und konnten sie einem 17-Jährigen aus der Gruppe zuordnen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.