Verletzter Autofahrer

Freimersheim (ots) – Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Ackerschleppers übersah gestern Mittag (17.07.2023, 12.37 Uhr) beim Kreuzen der K38 (aus einem Feldweg kommend) ein 25 Jahre alter Autofahrer, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Durch die Wucht wurde das Fahrzeug des Mannes in einen Stoppelacker geschleudert, wo es sich mehrfach überschlug.

Der Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei 30.000 Euro.

Überwachung des Transitverbotes und weitere Verkehrsmaßnahmen

Annweiler (ots) – Am heutigen Dienstag überwachten Polizisten der Wache in Annweiler das derzeit wegen der B10 bestehende Transitverbot. Hierbei konnten bei mehr als 30 kontrollierten Lkw 3 Verstöße festgestellt werden.

In diesen Fällen wurde jeweils eine Sicherheitsleistung in Höhe von 128,50 EUR erhoben. Darüber hinaus konnten noch 8 Gurtverstöße sowie eine missbräuchliche Nutzung eines Mobiltelefons festgestellt werden.

12 Autofahrer zu schnell

Edesheim (ots) – Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Staatsstraße wurden gestern (17.07.2023) zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr 12 Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt, weil sie die vorgeschrieben 30 km/h nicht einhielten.

Der schnellste Autofahrer war in der 30er Zone mit 53 km/h unterwegs.

Motorradfahrer leicht verletzt

Schweigen-Rechtenbach B38 (ots) – Am Montag 17.07.23 gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer die B 38 von Schweigen-Rechtenbach in Richtung Oberotterbach. Ein 67-jähriger Fahrer eines Pkw Jaguar befuhr die B 38 in Gegenrichtung und wollte auf Höhe der Einmündung zur K 27 (Haftelhof) eine langsam fahrende Kehrmaschine überholen.

Der Pkw-Fahrer setzte im Kurvenbereich zum Überholen an und fuhr hierbei auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Motorradfahrer erschrak sich, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Zu einer Berührung der beiden Verkehrsunfallbeteiligten kam es nicht.

Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.