Walzbachtal – Polizei sucht Zeugen nach versuchtem räuberischen Diebstahl auf Sportfest

Karlsruhe (ots) – Ein 16-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag auf einem

Sportfest in Jöhlingen offenbar Opfer eines räuberischen Diebstahls.

Ersten Erkenntnissen zufolge legte der Jugendliche seinen blau-schwarzen

Motorradhelm in der Jahnhalle auf einer Bank ab und setzte sich dann in das

Festzelt. Als er sich gegen 01:30 Uhr zur Ablageörtlichkeit seines Helms begab,

stellte er fest, dass dieser wohl entwendet worden war. Kurz darauf fiel dem

16-Jährigen ein junger Mann auf, der vor der Halle mit dem vermeintlich

gestohlenen Helm auf einem Motorroller saß. Beim Versuch sich den Helm von dem

mutmaßlichen Dieb zurückzuholen kam es zum Gerangel zwischen den beiden Männern.

Dabei wurde der 16-Jährige offenbar mit einem Gegenstand leicht an der Hand

verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete unterdessen mit einem Motorroller in

Richtung Ortsmitte Jöhlingen.

Eine Beschreibung des vermutlich jugendlichen Täters und des Fluchtfahrzeugs

konnte der Geschädigte nicht abgeben.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem

Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Marxzell – Schrauben auf Parkplatz verteilt

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verstreuten auf dem Parkplatz der

Carl-Benz-Schule in Pfaffenrot Schrauben. In der Folge kam es am Montag gegen

11:50 Uhr zu einer Sachbeschädigung, als ein 36-jähriger den Parkplatz mit

seinem Auto befuhr und ein Reifen beschädigt wurden. Der beschädigte Reifen

verlor nach und nach Luft.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 07243/3200-0 mit

dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Unbekannte sprengen Geldautomat – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen einen

Geldautomaten in Bruchsal-Büchenau gesprengt.

Ein lauter Knall riss Anwohner gegen 03:15 Uhr aus ihrem Schlaf. Bislang

unbekannte Täter sprengten einen freistehenden Geldautomaten auf dem Parkplatz

eines Einkaufsmarktes in der Neutharder Straße. Ein Zeuge beobachtete kurz nach

der Explosion einen komplett dunkel gekleideten Fahrradfahrer mit dunklem

Rucksack, der schnell auf der Alfred-Nägele-Straße fuhr und in einen

Verbindungsweg in Richtung Pontnewyddstraße einbog. Ob diese Beobachtung

tatsächlich mit der Sprengung im Zusammenhang steht, bedarf der weiteren

Ermittlungen. Trotz einer sofort eingeleiteten großangelegten Fahndung konnten

die Täter entkommen. An der SB-Filiale sowie am Automaten entstand erheblicher

Sachschaden. Ob die Täter Bargeld entwendeten, ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, die Kriminaltechnik

sicherte Spuren am Tatort.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666 5555

in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Nachtragsmeldung zur Meldung von 17.07.2023 „Geldautomat in Hochschulgebäude aufgebrochen – Kriminalpolizei sucht Zeugen“

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet, drangen Unbekannte in der Nacht auf

Samstag in ein Hochschulgebäude in der Erzbergerstraße ein und brachen einen

Geldautomaten im Eingangsbereich auf. Ein Anwohner wurde gegen 03:45 Uhr auf

mehrere Personen aufmerksam, die sich im Erdgeschoss der Hochschule aufhielten

und verständigte die Polizei.

Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass die vermeintlichen Täter

offenbar bereits gegen 01:15 Uhr an dem Geldautomaten manipuliert hatte, bevor

sie diesen schließlich aufbrachen und mit der Beute flüchteten.

Die Kriminalpolizei bittet daher auch Zeugen, die bereits früher in der Nacht

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721

666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Fahrradfahrer kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am Sonntagabend

auf der Durlacher Allee wurde ein 29-jähriger Radfahrer schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Radfahrer in Richtung Durlach und übersah

offenbar das Rotlicht einer Ampelanlage. In der Folge kam es oberhalb des

Durlacher Bahnhofs zur Kollision mit einer Straßenbahn, welche gerade auf die

Durlacher Allee auffuhr. Hierbei erlitt der 29-jährige Radfahrer schwere

Verletzungen. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der Mann in ein

Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Malsch – Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar betrunkener 32-Jähriger kam am Freitagabend auf

der Landesstraße 607 bei Malsch von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach

mit seinem Pkw.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 32-jährige Audi-Fahrer gegen 22:10

Uhr auf der L607 von Malsch kommend in Richtung Muggensturm. Kurz nach der

Ortsausfahrt Malsch verlor er auf gerader Strecke die Kontrolle über sein

Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr der Audi

eine Böschung hinunter und überschlug sich mehrfach.

Der 32-jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu, konnte sein Fahrzeug

aber selbstständig verlassen. Er wurde vom alarmierten Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht.

Da ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bei dem 32-Jährigen eine

Alkoholisierung von rund 2,4 Promille offenbarte, wurde eine Blutentnahme

angeordnet.

Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem

Entzug seines Führerscheins rechnen.

Der Audi des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Der entstandene Sach-und Flurschaden beläuft sich ersten

Erkenntnissen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro.

Unbekannte entwenden Wertsachen im Zug

Mannheim (ots) – Am Samstagabend (15. Juli) hat bislang unbekannte Täterschaft

im Zug zwei Männer bestohlen. Der Sachschaden geht in die Zehntausende.

Gegen 19:45 Uhr befanden sich die beiden Geschädigten im ICE 613 (Laufweg:

Flughafen Frankfurt/ Main – Mannheim Hauptbahnhof). Hierbei verstauten die

Personen ihre Koffer in der Gepäckablage des Wagens 5 und begaben sich in den

Speisewagen. Ihr Gepäck verblieb dabei in besagter Gepäckablage.

Als die Geschädigten zurück zu ihren Plätzen kamen, waren die Koffer bereits

entwendet. Den Diebstahl bemerkten sie erst beim Halt am Mannheimer

Hauptbahnhof. Bei dem Stehlgut handelt es sich neben den Koffern unter anderem

um Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

Bei den entwendeten Koffern handelt es sich um einen „Samsonite Black“-Koffer

sowie um einen „Aluminium Attaché“-Koffer von Rimowa.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden

gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 120 160 oder über das

Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Hierzu

werden auch die Aufnahmen der Videoüberwachungsanlage am Mannheimer Hauptbahnhof

ausgewertet.

Die Bundespolizei gibt immer wieder die Hinweise, seine Wertgegenstände am

Bahnsteig und in Zügen nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Bargeld und sonstige

Wertsachen sollten immer nah am Körper getragen werden. Diebe nutzen Situationen

der Unachtsamkeit schnell aus und machen so leichte Beute. Nähere Informationen

zum Sicheren Reisen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Am Hauptbahnhof mit Messer bedroht

Karlsruhe (ots) – Am frühen Sonntagmorgen (16. Juli) hat ein 37-jährige

syrischer Staatsangehöriger am Karlsruher Hauptbahnhof einen 21-Jährigen mit

einem Messer bedroht. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 04:45 Uhr befanden sich der Geschädigte und ein Zeuge des Vorfalls am

Bahnsteig 8. Dort trafen die beiden Personen auf den 37-jährigen Tatverdächtigen

und lachten diesen nach eigenen Angaben aus.

Daraufhin zog der syrische Staatsbürger ein Cutter-Messer und hielt es in

Richtung des Halses des Geschädigten. Dabei forderte er den 21-Jährigen auf, das

Lachen zu unterlassen.

Eine Streife der Bundespolizei nahm den Tatverdächtigen vor Ort vorläufig fest.

Bei einer Durchsuchung des 37-Jährigen fanden die Beamten das Messer auf und

stellten dieses sicher.

Ein Atemalkoholtest bei dem syrischen Staatsangehörigen ergab einen Wert von 1,8

Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung.

Nach Diebstahl zugeschlagen

Karlsruhe (ots) – Am frühen Freitagabend (14. Juli) hat eine 44-jährige

französische Staatsangehörige im Zug zuerst eine Reisende bestohlen.

Anschließend schlug sie einem Zeugen des Vorfalls ins Gesicht.

Gegen 17:50 Uhr nutzten die drei Personen den ICE 9563 von Kehl nach Karlsruhe

Hauptbahnhof. Während der Fahrt entwendete die Tatverdächtige der 16-jährigen

Geschädigten das Handy aus ihrer mitgeführten Tasche. Ein 17-jähriger Zeuge des

Diebstahls zeigte Zivilcourage und forderte die 44-jährige französische

Staatsangehörige auf, das entwendete Handy zurückzugeben.

Die Tatverdächtige kam der Aufforderung nach. Nach der Herausgabe des

Diebesgutes schlug sie dem 17-Jährigen unvermittelt mit der flachen Hand ins

Gesicht. Eine ärztliche Versorgung lehnte der Geschädigte ab.

Eine Streife der Bundespolizei nahm die 44-Jährige am Karlsruher Hauptbahnhof

anschließend vorläufig fest. Es stellte sich weiter heraus, dass die

Tatverdächtige keinen gültigen Fahrschein besaß. Sie erwartet nun ein

Strafverfahren wegen Diebstahls, Körperverletzung und Leistungserschleichung.

Philippsburg – Festnahme nach Auseinandersetzung in einem Restaurant

Karlsruhe (ots) – Am Freitag gegen 13:30 Uhr uferte ein verbaler Streit in einem

Restaurant in der Söternstraße in Philippsburg aus, so dass ein Gast vom

Gastwirt aus dem Laden verwiesen wurde. Da sich der 33-jährige Besucher weigerte

die Örtlichkeit zu verlassen, zog ihn der 58-jährige Gastwirt am Rucksack in

Richtung Ausgang. Daraufhin setzte der 33-Jährige ein Reizgas ein und sprühe dem

58-jährigen ins Gesicht. Der Gastwirt musste daraufhin aufgrund leichter

Verletzungen behandelt werden. Der Gast entfernte sich gemeinsam mit seinem

Begleiter in Richtung naheliegender Supermärkte.

Verständigte Einsatzkräfte des Polizeireviers Philippsburg nahmen den

33-Jährigen kurze Zeit später fest. Er muss sich nun aufgrund der gefährlichen

Körperverletzung verantworten. Das mitgeführte Reizgas wurde sichergestellt.

Karlsruhe – Einbruch in Supermarkt – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Samstag konnte ein 20-jähriger

Tatverdächtiger nach einem Einbruch in einen Supermarkt in der Karlsruher

Oststadt durch die Polizei festgenommen werden.

Nach vorangegangenem Einbruchsalarm verständigte ein Marktleiter eines

Supermarktes gegen 02:10 Uhr die Polizei. Die alarmierten Beamten umstellten

zunächst das Gebäude in der Veilchenstraße und nahmen anschließend einen

Tatverdächtigen beim Verlassen des Marktes fest. Offenbar gelangte der

20-Jährige gewaltsam über den Eingangsbereich in das Innere des Gebäudes.

Der junge Mann muss nun unter anderem mit einer Strafanzeige wegen Besonders

schweren Fall des Diebstahls rechnen.

Karlsruhe – Geldautomat in Hochschulgebäude aufgebrochen – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte drangen in der Nacht auf Samstag in ein

Hochschulgebäude in der Erzbergerstraße ein und brachen einen Geldautomaten im

Eingangsbereich auf.

Ein Anwohner wurde gegen 03:45 Uhr auf mehrere Personen aufmerksam, die sich

offenbar im Erdgeschoss der Hochschule aufhielten und verständigte die Polizei.

Ersten Feststellungen der alarmierten Streifen zufolge verschafften sich die

Unbekannten wohl zunächst über einen Nebeneingang gewaltsam Zutritt zum Gebäude.

Anschließend brachen sie mit einem hydraulischen Werkzeug einen neben der

Eingangstüre befindlichen Geldautomaten auf und flüchteten dann mit der Beute

über ein Fenster in Richtung Flugfeld. Trotz intensiver Fahndung der Polizei mit

Unterstützung eines Hubschraubers konnten die Tatverdächtigen nicht mehr

festgestellt werden.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlsschadens kann derzeit noch nicht

beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Diese werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst

in Verbindung zu setzen.