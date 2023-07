Mannheim: Exhibitionist festgenommen – bei Wohnungsdurchsuchung Kleinstmenge Betäubungsmittel gefunden

Mannheim (ots) – Am Freitag gegen 22.30 Uhr meldete sich eine 23-Jährige bei der

Polizei mit der Bitte um Unterstützung. Beim Eintreffen einer Streife stellte

sich heraus, dass die beiden geschädigten 23-jährigen Frauen auf dem Balkon

gesessen hatten und ihnen hierbei im Fenster des Treppenhauses des

gegenüberliegenden Anwesens in der Eichelsheimer Straße, ein Mann auffiel,

welcher hinter dem Fenster stand, die beiden Frauen anstarrte und hierbei an

seinem entblößten Glied manipulierte. Als die Person bemerkte, dass die beiden

Frauen ihn gesehen hatten, zog er sich langsam aus dem Sichtbereich in das

Treppenhaus zurück. Die beiden Frauen konnten den Mann beschreiben, sodass eine

unmittelbar eingeleitete Nachbarschaftsbefragung die Polizisten direkt zu dem

31-jährigen Täter führte. Dieser war beim Erblicken der Beamten lediglich mit

einem Bademantel bekleidet und wirkte stark nervös. Zudem konnte aus der Wohnung

starker Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Im Rahmen einer freiwilligen

Wohnungsdurchsuchung konnte eine Kleinmenge Cannabis aufgefunden werden, für die

der Mann keine Besitzerlaubnis vorweisen konnte. Der 31-Jährige musste die

Beamten auf das Polizeirevier begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des

unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, sowie wegen der exhibitionistischer

Handlung.

Mannheim: Airpods überführen Taschendieb

Mannheim (ots) – Eine Zugreisende wandte sich am Sonntag gegen 09.50 Uhr an das

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, da sie im Zug von Hannover nach Basel durch

einen ihr bislang unbekannten Täter bestohlen wurde. Ihr wurde eine orangene

Umhängetasche mit ihren Airpods und anderen Wertsachen entwendet. Die Airpods

konnten durch die Geschädigte an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet

Mannheim geortet werden, welche vermuten ließen, dass sich der Täter mit dem

Diebesgut in der Straßenbahn der Linie 1 befindet. Diese wurde schnellstmöglich

verfolgt und konnte an der Straßenbahnendhaltestelle Mannheim-Luzenberg

festgestellt werden. Die Straßenbahn wurde durch die Polizisten betreten,das

Abspielen des Signaltons brachte jedoch vorerst keine neuen Erkenntnisse zum

Verbleib der Airpods. Aufgrund der Erkenntnis, dass die Airpods zum Zeitpunkt

des Diebstahls in einer orangenen Umhängetasche transportiert wurden, wurde die

Straßenbahn auf Fahrgäste mit einer entsprechenden Tasche abgesucht. Hierbei

konnte ein 24-Jähriger festgestellt werden. Auf Ansprache durch die Beamten gab

dieser an, dass ihm die Tasche gar nicht gehöre. Er händigte diese freiwillig an

die Beamten aus. In der Tasche konnten sowohl die Airpods als auch die anderen

Wertsachen aufgefunden werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und der

24-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Mannheim: 27-Jähriger missachtet Rotlicht und baut Unfall

Mannheim (ots) – Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers

Mannheim-Neckarstadt befuhr am Samstag gegen 15.00 Uhr die Dalbergstraße aus

Fahrtrichtung Jungbusch kommend. Diese wollte bei Grünlicht weiter über die B

44/Luisenring in Richtung Kurpfalzkreisel fahren. Im Kreuzungsbereich

Dalbergstraße / B 44 befuhr ein 27-jähriger VW-Fahrer den linken der beiden

Abbiegefahrstreifen, um in Richtung Jungbuschbrücke zu fahren. Letztlich

missachtet der der 27-Jährige das für ihn geltende Rotlicht der dortigen

Ampelanlage. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zur einer seitlichen Kollision

des VW-Fahrers mit dem Streifenwagen. Bei der Unfallaufnahme konnte der

Verursacher keinen Führerschein vorweisen. Ob der 27-Jährige tatsächlich im

Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden

Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Unfall keiner der Beteiligten. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages.

Mannheim: Polizei ermittelt Dieb über Kopfhörer

Mannheim (ots) – Um kurz nach 8 Uhr meldete sich am Sonntag eine Frau aus Basel

telefonisch beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt um den Diebstahl ihrer

Umhängetasche zu melden. Die 33-Jährige war wenige Stunden zuvor mit dem Zug aus

Hannover angereist und währenddessen eingeschlafen, was der Dieb sich zu Nutze

machte. Neben anderer Wertgegenstände hatten sich ihre In-Ear-Kopfhörer in der

Tasche befunden, die sich nun in Mannheim-Tatersaal orten ließen. Ein

Streifenwagen folgte den sich bewegenden Ortungspunkten wie ausgestreuten

Brotkrumen. So konnte die Polizei nachvollziehen, dass der Dieb mit der

Straßenbahnlinie 1 unterwegs war. An der Haltestelle Luzenberg konnte ein

24-jähriger, der mit der auffälligen, orangenen Umhängetasche der Frau unterwegs

war, als Täter vorläufig festgenommen werden. Er wurde erkennungsdienstlich

behandelt und gelangte wegen Diebstahls zur Anzeige.

Mannheim, Käfertal: Rote Ampel übersehen – mit Straßenbahn kollidiert

Mannheim (ots) – Bereits am Freitagvormittag, gegen 11:40 Uhr, kam es auf der

Waldstraße an der Kreuzunge Hessische Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen

einem Pkw und einer Straßenbahn. Der Autofahrer, der in Richtung Käfertal

unterwegs war, übersah das Rotlicht der für ihn geltenden Ampel was zur Folge

hatte, dass er mit einer Straßenbahn zusammenstieß, die gerade die Kreuzung

Waldstraße/Hessische Straße überfuhr. Hierbei wurden beide Fahrzeuge beschädigt

. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Der Pkw wurde an der Front deformiert,

wies eine Schadenshöhe von mehreren tausend Euro im vierstelligen Bereich auf.

Die Straßenbahn wurde an der rechten Seite beschädigt und wies hierdurch einen

Schaden von einem mittleren fünfstelligen Bereich auf.

Zur Ursache des Unfalls hat das Polizeirevier Sandhofen die Ermittlungen

aufgenommen.

Mannheim, Fahrlach: Handtasche aus Sprinter geklaut – dann mit Fahrrad geflüchtet

Mannheim (ots) – Am Sonntag, um 12.20 Uhr, schlugen zwei bislang unbekannte

Täter die Scheibe in der Beifahrertür eines Sprinters ein und entwendeten eine

auf dem Sitz abgelegte Handtasche. Danach fuhren sie mit ihren Rädern in

Richtung Schwetzinger Vorstadt davon.

Die Täter werden durch Zeugen wie folgt beschrieben:

Beide ca. 35-50 Jahre alt;

Beide schwarze Haare;

Beide ca. 175 cm groß und schmale Statur.

Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das Polizeirevier

Mannheim-Oststadt nimmt Hinweise zu den Tätern unter Tel.: 0621/174-3310

entgegen.

Mannheim, Neckarstadt: Randalierer beschädigt betrunken Taxi

Mannheim (ots) – Am Montagmorgen, um 5 Uhr, verständigte ein Taxifahrer die

Notrufzentrale und teilte mit, sich auf der Waldhofstraße zu befinden und durch

einen Mann an seiner Weiterfahrt gehindert zu werden. Durch eine Fußstreife des

Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt wurde sodann festgestellt, dass in

unmittelbarer Nähe ein Mann auf der Straße stand und gegen ein Taxi trat und

schlug. Zuvor hatte der Mann auch noch den Außenspiegel des Taxis abgetreten.

Der Schaden am Taxi beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Beamten nahmen den Mann mit auf die Wache. Hier stellte sich nach einem

Alkoholtest heraus, dass er einen Wert von über 1,8 Promille hatte. Nachdem die

Personalien feststanden, wurde der Randalierer einem Bekannten überstellt. Ihn

erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Mannheim, Innenstadt: Unfall mit höherem Sachschaden

Mannheim (ots) – Am Samstagabend, um 21.45 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Fiat-Fahrer

auf dem Luisenring auf einen Ford-Fahrer auf, der in die Kirchenstraße abbiegen

wollte. Dies hatte zur Folge, dass der Ford-Fahrer durch das Auffahren des

Fiat-Fahrers auf ein Verkehrsschild gelenkt wurde und mit diesem zusammenstieß.

An diesem Schild war des Weiteren auch noch ein Fahrrad angeschlossen, welches

ebenso durch den Zusammenstoß beschädigt wurde. Das Verkehrsschild wurde durch

den Aufprall auf die Grünfläche umgebogen. Es entstand ein Gesamtsachschaden im

niedrigen fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise

niemand.

Mannheim, Mühlauhafen: Mehrere zerkratzte Autos – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – In der Zeit von Samstagabend, 18:15 Uhr bis Sonntagmorgen,

11:30 Uhr zerkratzte/n ein oder mehr bislang unbekannter Täter fünf am

Straßenrand geparkte Fahrzeuge am Verbindungskanal, Linkes Ufer. Der Sachschaden

kann derzeit nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim Innenstadt hat

die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben

zu dem oder den Täter/n machen können. Diese können sich unter Tel.: 0621/1258-0

melden.