Heidelberg: Jugendschutzkontrollen im Bereich der Neckarwiese und des Bismarckplatzes, Aktion „Sicher in Heidelberg“

Heidelberg (ots) – Am Freitag wurden zwischen 18 Uhr und 24 Uhr im Rahmen der

Sicherheitspartnerschaft „Sicher in Heidelberg“ Jugendschutzkontrollen

durchgeführt und zugleich die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen überwacht.

Zu Beginn des Einsatzes ging es zunächst um ein aktives Herantreten an die

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, um präventive Gespräche über den Umgang mit

Alkohol und anderen berauschenden Mitteln zu führen. Hier galt es

zielgruppenorientiert zu sensibilisieren.

Im späteren Verlauf des Einsatzes wurden gezielt Jugendschutzkontrollen

durchgeführt, Fehlverhalten angesprochen und gegebenenfalls sanktioniert. Bei

den gemeinsamen Kontrollen wurden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten durch

den Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Heidelberg unterstützt.

Im Ergebnis wurden 75 Jugendliche und junge Erwachsene kontrolliert und 29

Personen durchsucht. Folgende Verstöße konnten festgestellt werden:

20 Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, insbesondere durch rauchende

Jugendliche.

4 Verstöße gegen BtMG.

13 Mal musste auf Grund einer akuten Störung der öffentlichen Sicherheit und

Ordnung ein Platzverweis erteilt werden.

Eine Person war von der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung

ausgeschrieben.

Während der Kontrollen zeigten sich die Jugendlichen einsichtig und

verständnisvoll für die Maßnahmen.

Heidelberg: Nächtlicher Badeausflug endet auf Polizeirevier

Heidelberg (ots) – Am Sonntag gegen 04.00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der

Polizei und teilte den Beamten mit, dass derzeit mehrere Personen unbefugt in

das Thermalbad in der Vangerowstraße eingedrungen seien und dort baden würden.

Vor Ort gelangten die Beamten mit einem Berechtigten auf das Gelände und konnten

nach kurzer fußläufiger Verfolgung in Richtung Zaun am Neckar eine 22-jährige

Frau widerstandslos festnehmen. Ein weiterer 22-jähriger Begleiter konnte im

Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung ebenfalls widerstandslos festgenommen

werden. Weiteren Personen des nächtlichen Badeausflugs gelang vorerst die

Flucht. Bei der Absuche des Bades konnte jedoch eine Handtasche mit Dokumenten

einer weiteren Person aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an und werden

durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt.

Heidelberg: Seniorin beleidigte Familie und versprühte Pfefferspray in Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Heidelberg (ots) – Am Samstag fiel gegen 17:30 Uhr in der Straßenbahnlinie 24

eine 89-jährige Frau unangenehm auf, da sie immer wieder beleidigende und

rechtspopulistische Äußerungen in Richtung einer vierköpfigen Familie tätigte.

Ein 24-jähriger Mann, der in unmittelbarer Nähe zu der Seniorin saß, zeigte

Zivilcourage und rügte die Frau für ihre Äußerungen. Diese fühlte sich durch die

verbale Solidarisierung angegriffen, zog ein Pfefferspray aus ihrer Handtasche

und drohte damit, es zu versprühen. Dies bemerkten auch andere Fahrgäste,

darunter die Familie, und forderten die Frau auf, das zu unterlassen, auch weil

sich Kleinkinder in der Bahn befanden. Trotzdem versprühte die Seniorin kurz vor

Erreichen der Haltestelle Bethanienkrankenhaus das Tierabwehrspray, so dass

mehrere Personen eine Atemwegreizung erlitten. An der Haltstelle stieg die

89-jährige aus, ebenso wie mehrere hustende Fahrgäste mit tränenden Augen. Die

Seniorin wollte die Örtlichkeit verlassen, kam aber aus noch unbekanntem Grund

zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Die inzwischen verständigte Polizei

begleitete sie in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Abklärung und

stellte ihre Personalien fest. Wie viele Personen durch den Pfeffersprayangriff

verletzt wurden, ist noch unklar.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und

Beleidigung gegen die 89-Jährige ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer

06221-3418-0, zu melden.

Heidelberg, Rohrbach: An mehreren Autos Spiegel abgetreten, danach durch Polizei festgenommen

Heidelberg (ots) – Aufmerksame Zeugen stellten am Sonntagmorgen um 04 Uhr einen

27-Jährigen fest, der an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel abtrat und

verständigten hierauf die Polizei.

Der 27-Jährige flüchtete von der Tatörtlichkeit in der Konstanzer Straße in das

nahegelegene Feldgebiet, wo er durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des

Polizeirevier Heidelberg-Süd festgenommen werden konnte.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder

entlassen. Die Schadenshöhe an den beschädigten Pkw’s ist bislang noch nicht

bekannt. Das Polizeirevier Heidelberg -Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Den

27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung in mehreren

Fällen.

Heidelberg: Zwei Kinderfahrräder gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft stahl zwischen Dienstag

und Freitag zwei Kinderfahrräder der Marke Puky. Die Räder standen in der

Kirschgartenstraße und waren jeweils mit einem Schloss gesichert. Die Polizei

veranlasste die Fahndung nach den Fahrrädern anhand der Rahmennummern und

leitete die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen

Personen, die in Rohrbach Fahrräder in ein Fahrzeug luden, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-3418-0, zu

melden.

Heidelberg: Beim Frühstück bestohlen

Heidelberg (ots) – Eine unliebsame Überraschung erlebte am Sonntag ein Ehepaar

aus Kirchheim. Am Morgen, gegen 8 Uhr, frühstückten sie zunächst gemütlich auf

dem Balkon ihrer Erdgeschosswohnung in der Albert-Fritz-Straße. Als sie sich um

kurz vor 9 Uhr wieder in die Innenräume begaben, bemerkten die Beiden, dass eine

unbekannte Täterschaft unbemerkt über ein offen stehendes Fenster in die Wohnung

eingestiegen war und aus dem Schlafzimmer Wertgegenstände entwendet hatte. Der

Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls ein.