Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis: Beim Einkäufe verladen vom LKW

Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag lud um kurz vor 13 Uhr eine

52-Jährige ihre Einkäufe auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Schwetzinger

Straße in ihr Auto ein. Ein anliefernder LKW übersah beim Rangieren die Frau,

streifte sie und schob sie gegen ihr Auto. Die 52-Jährige verletzte sich zum

Glück nur leicht. Auch ein Einkaufwagen wurde gegen das Auto gedrückt und

zerkratzte so die Stoßstange des Hyundais. Es entstand ein Schaden von knapp 500

Euro.

Gegen den 46-jährigen LKW-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung

ermittelt.

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: Schildkröte ausgebüxt – Polizei sucht Eigentümer/in (FOTO)

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Da staunten die Beamtinnen und Beamten

des Polizeireviers Neckargemünd nicht schlecht, als am Sonntagmittag eine

30-jährige Frau eine griechische Landschildkröte als Fundsache auf der

Dienststelle abgab. Das knapp 20 cm große und vermutlich zehn Jahre alte Tier

hatte die Frau bei einem Spaziergang auf dem Feldweg zwischen „Alter Hofweg“ und

„Postweg“ entdeckt, als die Schildkröte gemächlich ihres Weges zog.

Die Polizei kümmerte sich um die Versorgung des Tieres und fütterten die

Schildkröte mit Gemüse, selbstverständlich in Bio-Qualität.

Allerdings fehlt noch die dazu passende Eigentümerin, beziehungsweise der

Eigentümer.

Jene werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der

Telefonnummer 06223-9254-0, zu melden.

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis/ A6: Betrunken mit dem LKW unterwegs

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis/ A6 (ots) – Am Samstag kontrollierte um kurz vor 15

Uhr eine Streife des Verkehrsdienstes Walldorf einen LKW auf der A6 auf der Höhe

von Ketsch. Zuvor hatten Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass das Fahrzeug in

Schlangenlinien in Richtung Mannheim unterwegs sei. Nachdem der apathisch

wirkende, 58-jährige Fahrer gebeten wurde, aus dem Fahrzeug auszustiegen, fiel

er fast zu Boden. Der Mann war sichtlich betrunken, schwankte stark und konnte

sich kaum auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über

2,5 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein des Fahrers

sichergestellt und der LKW mit einer Kralle gegen eine weitere Trunkenheitsfahrt

gesichert.

Der 58-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Weinheim: Körperverletzung vor Diskothek – Zeugenaufruf

Weinheim (ots) – Am Sonntagmorgen um 02.20 Uhr erstattete ein 24-Jähriger beim

Polizeirevier Weinheim Anzeige wegen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter

Täter schlug dem jungen Mann vor einer Weinheimer Diskothek im Gewerbegebiet aus

ins Gesicht, nachdem man zuvor in Streit geraten war. Der 24-Jährige fiel durch

den Schlag in einen hinter ihm befindlichen Zaun und verletzte sich leicht. Der

Täter, welcher in weiblicher Begleitung war, verließ hiernach in einem Taxi das

Gewerbegebiet in unbekannte Richtung . Das Polizeirevier Weinheim hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder der

Tat machen können, sich unter Tel: 06201-1003-0 zu melden.

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: 61-Jährige verlor Kontrolle über ihr Auto

Brühl (ots) – Am Freitag, um 14:10 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie

eine 61-jährige VW-Fahrerin die Ketscher Straße in Richtung Hauptstraße befuhr.

Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, kam die VW-Fahrerin nach

rechts von der Fahrbahn ab. Dies hatte zur Folge, dass sie auf einen geparkten

Pkw-Anhänger auffuhr, diesen aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit auf eine

Hauswand schob und der Anhänger dann auf dem Gehweg zum Stehen kam. Im weiteren

Unfallgeschehen durchfuhr die 61-Jährige ein Pflanzbeet und stieß im Anschluss

mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen massiven Baum, der hierdurch ebenfalls

beschädigt wurde. Bis zum Eintreffen der Streife des Polizeirevier

Mannheim-Neckarau wurde die Unfallverursacherin bereits im Rettungswagen

medizinisch behandelt, da sich die Frau bei dem letzten Zusammenstoß mit dem

Baum leicht verletzt hatte. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war die

Fahrerin übermüdet.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Ermittlungen bezüglich der Straßenverkehrsgefährdung wurden durch das

Polizeirevier Mannheim-Neckarau eingeleitet.

Ladenburg: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Ladenburg (ots) – Am Samstag, um 19.45 Uhr, ereignete sich in der

Schwarzkreuzstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 35-Jähriger die Vorfahrt

eines 56-Jährigen missachtete. Während der Unfallaufnahme fiel den

Polizeibeamten des Polizeirevier Ladenburg auf, dass der Unfallverursacher

augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest bestätigte den

Verdacht. Nach der erfolgten Blutprobe auf dem Revier wurde der Führerschein

sichergestellt. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung

und Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

Hockenheim: Betrunken und ohne Führerschein mit geklautem Auto Unfall gebaut, zu Fuß geflüchtet – durch Polizei festgenommen!

Hockenheim (ots) – Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger mit

ausgeschaltetem Licht an seinem Citroen die Ludwig-Grein-Straße in Richtung

untere Mühlstraße. Ein anderes Auto, welches aus Richtung Meßplatz kam, stieß in

der Folge mit dem Citroen-Fahrer in der Mühlstraße zusammen. Nach dem Unfall

fuhren beide Fahrzeuge auf einen Parkplatz bei der Bibliothek. Der 54-Jährige

verließ jedoch sein Auto und flüchtete dann zu Fuß in zunächst unbekannte

Richtung, woraufhin der geschädigte Unfallbeteiligte die Polizei verständigte.

Während der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass das Auto des 54-Jährigen vor über

2 Wochen als gestohlen gemeldet worden war. Durch eine weitere Streife des

Polizeirevier Hockenheim wurde der 54-Jährige um 23.25 Uhr im Rahmen der

eingeleiteten Fahndung festgenommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen

Wert von über 1,5 Promille. Auch stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz

einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der alkoholisierte Fahrer wurde aufs Revier

gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das von ihm geführte Auto wurde

sichergestellt und abgeschleppt. Es zu einem Sachschaden von einem niedrigen

vierstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Den 54-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen verschiedener

Verkehrsstraftaten. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ A61: Aquaplaning und unangepasste Geschwindigkeit führen zu Unfall mit hohem Schaden

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ A61 (ots) – Am Samstag ging gegen 22 Uhr über

die A61 im Bereich Hockenheim ein Unwetter mit starkem Regenschauer hinweg. Der

50-jährige Fahrer eines Skodas passte nach ersten Erkenntnissen seine

Geschwindigkeit aber nicht an die Straßenverhältnisse an und verlor auf Grund

von Aquaplaning die Kontrolle über sein Auto. Der Skoda kam ins Schleudern und

geriet von der linken Spur auf die rechte, wo das Heck auf einen dort fahrenden

Volvo prallte. Anschließend drehte sich der Skoda mehrmals und kollidierte zwei

Mal mit der Mittelleitplanke. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden,

der auf über 30.000 Euro beziffert wird. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der 50-jährige Unfallverursacher muss mit einer Anzeige wegen unangepasster

Geschwindigkeit rechnen.

Bei der Absicherung der Unfallstelle kam es zu einem Folgeunfall, bei dem auch

ein Fahrzeug der Polizei beschädigt wurde. Auf die entsprechende PM wird

verwiesen.